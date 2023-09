El elegante vestido de Beatriz Gutiérrez Müller para celebrar la Independencia de México

Este 15 y 16 de septiembre, las calles de cada rincón de México se visten de fiesta para conmemorar el inicio del movimiento independentista del país. Son días de celebración en los que no faltan las demostraciones gastronómicas, los desfiles y todo un despliegue de tradiciones, entre las que destaca el Grito de Independencia presidido por el Presidente. Tal como se viene haciendo desde hace décadas, la noche del pasado viernes Andres Manuel López Obrador tomó su puesto en el balcón de Palacio Nacional para pronunciar el emblemático ‘¡Viva México!’ frente a la plancha del Zócalo de la Ciudad de México, en donde se dieron cita miles de ciudadanos para ser parte del 213 aniversario de este suceso histórico. Además de la presencia de los miembros de su gabinete, el mandatario estuvo acompañado por su esposa, la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, quien lució un elegante vestido con el que dio muestra de su estilo más sobrio.

El look de Beatriz Gutiérrez Müller para el Grito de Independencia

En punto de las 11 de la noche, la escritora y periodista caminó por los pasillos del recinto hasta el icónico balcón tomando del brazo a su esposo. Mientras hacía el acostumbrado recorrido, Beatriz dejó ver el formal atuendo que eligió para esta significativa fecha. A diferencia del vistoso rosa mexicano que eligió el año pasado, en esta ocasión optó por un diseño bicolor, conformado por una blusa blanca de manga larga con olanes y escarola de inspiración victoriana y una falda con detalles florales de múltiples colores, entre los que resaltaban diferentes tonos de azules, amarillos, rosas y lilas.

Para acentuar la zona de la cintura, Beatriz añadió una pretina o fajilla violeta con ligeros pliegues que iban a juego con el plisado de la falda, cuyo largo cubría el calzado de la escritora. La también investigadora culminó su look con unos aretes que, a juzgar por las imágenes, parecen tener forma de flores y pequeños detalles en rojo. Al igual que la sencillez de sus accesorios, la esposa de López Obrador recurrió a un maquillaje natural en el que los protagonistas fueron sus labios carmesí, asimismo decidió recoger su cabello en una coleta con marcadas ondas. Cabe mencionar que tanto su peinado como su makeup estuvieron a cargo de Manuel Ángel Rincón.

La elegante elección de Beatriz Gutiérrez Müller para el desfile militar por la Independencia de México

¿Quién diseñó el vestido de Beatriz Gutiérrez Müller?

El responsable de esta elegante prenda es Carlos Pineda, reconocido diseñador mexicano originario del estado de Colima, que se formó profesionalmente en Guadalajara. El joven, de 32 años, fue distinguido en 2019 por la división mexicana de Fashion Group International como la revelación del año. A lo largo de su prolífica carrera, el mexicano ha vestido a celebridades de la talla de Yalitza Aparicio, Carlos Rivera, Mon Laferte, Camila Cabello, Natalia Lafourcade, Cecilia Suárez, Michelle Salas y la Marquesa de Campañó, incluso durante la celebración del Grito de este año también estuvo detrás del atuendo de la cantante Shaila Dúrcal, según compartió a través de sus redes sociales.

Hace apenas unos días, Carlos presentó su nueva colección en la Semana de la Moda de Nueva York, un logro del que dio constancia en su cuenta de Instagram. “Qué orgullo y qué chinita se me pone la piel de ser mexicano. Mi compromiso con este país que me ha dado inspiración, amor y la magia que necesitaba para crear, es poner su nombre lo más alto que la vida me lo permita. Felicidades México y, como siempre digo, ¡todo lo que hago va por ti!”, escribió.

