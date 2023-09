Con una demanda, Andrea Legarreta buscará poner fin a los rumores

A lo largo de la exitosa carrera de Andrea Legarreta no solamente ha experimentado el cariño del público, también ha tenido la oportunidad de conocer el otro lado de la moneda al convertirse en blanco de ataques y rumores en torno a su vida profesional y personal. Ante esta situación, la conductora ha mostrado su fortaleza y con valentía les ha hecho frente a las polémicas creadas a su alrededor. Aunque es una defensora de la libertad de expresión, en más de una ocasión, ha tenido que levantar la voz en contra de aquellos medios de comunicación que han querido dañar su reputación ejerciendo acción legal contra ellos. En ese sentido, después de que en los últimos días su nombre y el de su todavía esposo se vio involucrado en un rumor en el que también se vio afectada Mónica Noguera, amiga de los dos, Andrea Legarreta ha sido frontal a la hora de hablar del tema y aunque por cuestiones legales no pudo dar muchos detalles, sí adelantó que sus abogados están preparando una querella en contra de los conductores del programa en el que se difundió dicha información.

Planea ejercer acción penal

Este viernes, la presentadora habló con varios medios de comunicación a las afueras de Televisa quienes, curiosos le preguntaron si demandará a la emisión estadounidense que propagó este rumor: “Por supuesto, estamos en eso, pero esto no se hace de la noche a la mañana, ya es un cúmulo de situaciones”, respondió. Andrea resaltó que por recomendación de su equipo legal no puede dar pormenores de en qué etapa va el proceso: “No puedo dar detalles al respecto, pero lo que sí te puedo decir es que no soy la única y hay cosas que van más allá de la libertad de expresión y no comprendo este dolo y esta saña y no sólo con nosotros, no tienes idea de la cantidad de gente que me ha escrito”, añadió.

Se defiende de los ataques

Andrea aprovechó las cámaras para lamentar la manera en la que ha sido atacada su familia y la del resto de personas afectadas con esta situación: “Los chismes esos son, lo que yo no entiendo es la maldad de la gente, la saña, la final creo que debe ser muy duro vivir con esa carga, ellos están hablando de cosas íntimas, privadas, personales, sin pruebas, además, porque no tiene una sola prueba. Lo que es una pena es la saña y la maldad, vivimos en un mundo donde pasan cosas terribles, donde lo que menos se necesita es violencia, están violentando y no sólo a nosotros, a nuestra familia, hacía las familias de las personas que están involucrando y a muchísima gente”. La presentadora resaltó el gran apoyo que le han mostrado famosos que han pasado por lo mismo: “Me han hablado y me han dicho: ‘Estamos contigo’”.

Como en ocasiones anteriores, Andrea buscará que la verdad la determine un juez, pues sabe que existen leyes que protegen a personas víctimas de delitos de esta índole: “Si ellos contaran estas intimidades con pruebas y enseñado que es cierto todo lo que dicen, aun así, no tienen ningún derecho hay una ley que nos protege y castiga a las personas que dañan tu reputación y tu vida, que te afectan en tu trabajo y en tu vida personal”, explicó. La actriz de Vaselina invitó a los periodistas a emitir opiniones con sustento: “Por qué no te das credibilidad y desde el momento en que sacas la nota, desde ese momento, no prometiendo pruebas, dices nombre y apellido de gente que está involucrada”.

Los ataques en medio del duelo

Para Andrea lidiar con este tipo de situaciones en este momento resulta desgastante, ya que, en el terreno personal, se encuentra atravesando por el duelo que le dejó el sensible fallecimiento de su mamá, hace poco más de un mes: “Yo he pasado por muchas etapas y el tamaño de dolor que tengo, nunca, jamás se va a comparar con lo que estas personas quieren provocar, ¿por qué lo hacen?, no lo sé”, puntualizó. Por último, la presentadora resaltó el trabajo interno que ha venido haciendo tras las lecciones de la vida: “He aprendido y he tratado de ser mejor persona y he tratado de darle una buena calidad de vida a mis hijas y he tratado de ser mejor en todos los aspectos, no soy mis errores (…) A mí lo que me decepciona muchísimo es esta falta de amor al prójimo, esa falta de empatía, de poder realizar un trabajo digno”, comentó haciendo referencia a los ataques.