¿Qué respondió Ana de la Reguera cuando le preguntaron por Poncho Herrera?

Después de su espectacular paso por el Festival de Cine de Venecia, donde dio lecciones de estilo con looks impecables para la alfombra roja, Ana de la Reguera disfrutó de unos días en Roma para, luego, volver a casa. Antes de llegar a su destino final, Los Ángeles, la actriz hizo una escala en la Ciudad de México, donde sostuvo un breve encuentro con la prensa en el aeropuerto. Tras la ola de rumores que trascendieron en redes el mes pasado que apuntaban a una posible ruptura amorosa entre la actriz y su compañero de reparto en la cinta ¡Viva México!, Poncho Herrera, los medios quisieron obtener una declaración de Ana respecto a ese tema; sin embargo, prefirió no omitir ninguna reacción cuando le preguntaron por Poncho. Aunque nunca hicieron un anuncio oficial de su noviazgo, en abril pasado, debutaron como pareja sobre una alfombra roja en los Premios Platino, evento en el que por primera ocasión se mostraron cercanos frente a los medios. Después de esta aparición, la pareja viajó a Portugal para disfrutar de unas románticas vacaciones para dos, incluso, compartieron algunas imágenes juntos en redes; sin embargo, de pronto, las interacciones en Instagram se terminaron y comenzaron los rumores de una posible separación.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

¿Se terminó la relación?

A su llegada a la Ciudad de México, Ana tuvo la oportunidad de aclarar que el reciente viaje que realizó a Italia fue una combinación de trabajo y placer, ya que después de cumplir con su visita al Festival de Cine de Venecia, dio inicio a unas vacaciones con un grupo de amigos: “¿Qué te fuiste de vacaciones con un nuevo galán?”, fue la pregunta que le formuló uno de los reporteros que la entrevistó: “No, no, estaba de vacaciones con unos amigos”, explicó. Fue en ese momento que la prensa vio la oportunidad de preguntarle sobre el estado de su corazón: “Todo muy bien, estoy muy contenta, muy tranquila, regresando de vacaciones súper feliz, fui a trabajar, estuve en Venecia, estuve con muchas cosas de trabajo, estos últimos días me la pasé en Roma, increíble, con amigos míos”, añadió la actriz.

VER GALERÍA

Abierta al amor

Una vez que confesó que sus vacaciones habían sido entre amigos, le preguntaron: “¿La relación con Poncho quedó bien?”, sin negar la ruptura, Ana de la Reguera dijo: “La verdad no me gustaría hacer ningún comentario”. Fue entonces que un reportero se animó a decirle que lucía bien soltera: “No tengo ningún comentario al respecto”, comentó sonriente. La actriz aprovechó para señal que, con o sin pareja, es una mujer muy plena y que gran parte de su personalidad está reflejada en la serie inspirada en su vida: “Yo siempre he estado muy bien, yo creo que todo lo que soy y lo que pienso, quedó plasmado en mi seria cómo soy y ahí lo pueden saber”. Ante su negativa de hablar de Poncho, cuando le preguntaron sobre si está abierta al amor, no dudó en contestar: “Siempre, siempre, ¡claro!”.

Para cambiar la conversación, la actriz le contó a la prensa cómo celebraría el Grito de Independencia: “La verdad es que no tengo plan, llevaba un mes en Europa y tengo un jet lag horrible. Yo creo que estaré con dos de mis mejores amigas en Los Ángeles, todas somos mexicanas, entonces nos vamos a juntar”, comentó. Con la picardía que la caracteriza, confesó que a su paso por nuestro país no se pudo resistir al antojo de uno de los platillos típicos de esta época: “De hecho me comí un pozole hoy en la mañana, a las 7 de la mañana pedí pozole, porque entre que la comida de allá no sabe igual, para mí eran como las 4 de la tarde”, comentó divertida antes de concluir este encuentro con la prensa.

VER GALERÍA

Ana y Poncho hacen oficial su relación

Fue abril pasado cuando la pareja desfiló por primera ocasión en una alfombra roja de la mano. Poncho y Ana eligieron la entrega de Premios Platino, en Madrid, el evento indicado para destapar su romance, luego de jugar al despiste por más de un año. Los actores no sólo posaron juntos, ambos le confirmaron a la prensa su relación: “Sí, claro y estoy muy feliz”, fue lo que el actor declaró a Hola Tv sobre su noviazgo con la veracruzana. Por su parte, Ana compartió un poco más de detalles: “Estoy feliz de poder venir a acompañarlo a la alfombra roja. La verdad es que hemos estado juntos, pero la gente como que no nos ha visto, pero sí”. En aquella ocasión, tras los premios, la pareja disfrutó de unas vacaciones por España: “Nos vamos a quedar más días. Poncho recibe un premio en Málaga y de ahí nos vamos a Londres, de hecho, venimos un tiempo de trabajo”, puntualizó la actriz.