Tras haberse sometido a nuevos estudios médicos, Vanessa Huppenkothen revela cómo se encuentra

Hace apenas algunos meses Vanessa Huppenkothen abría su corazón para compartir a sus seguidores una de sus mayores preocupaciones, cuando al realizarse estudios médicos confirmó que sus problemas de salud, relacionados con la tiroides, habían vuelto. Desde ese momento, la presentadora de televisión tomó cartas en el asunto, revelando parte de los procedimientos que seguiría para poder mantenerse estable. A un tiempo de haber dado esa noticia, la también modelo finalmente celebra el hecho de poder estar mejor, dando un vistazo de los resultados de las recientes pruebas a las que se sometió para poder tener certeza de cómo se encuentra en estos instantes, relatando un poco de su experiencia haciendo frente a esta situación en su vida cotidiana, asumiendo algunos hábitos de cuidado personal que han sido del todo favorables.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

El estado de salud de Vanessa

A través de sus redes sociales, Vanessa se sinceró con sus seguidores tras obtener los resultados de sus exámenes, recordando que fue 9 años atrás cuando esta problemática dio inicio. A pesar de las subidas y bajadas, y luego de su pasada recaída en ese sentido, ha vuelto retomar el camino gracias a los especiales cuidados que ha seguido al pie de la letra. “¡Estoy demasiado feliz! Hace 5 meses me hice exámenes de tiroides, los rutinarios que procuro hacer cada 4 meses, y salí con una tiroxina elevadísima y una TSH fuera de rango (cuando tienes tiroides siempre tienes ups and downs)”, dijo en las primeras líneas de su texto publicado en Instagram. “Me había dado 2 meses para hacer una alimentación consciente, meterle al ejercicio y cambiar algunos hábitos, decidí darle más tiempo a este proceso. Cada mes me hacía exámenes y no había cambios o tal vez sí, pero muy ligeros y luego hasta peores”, agregó.

¿Cómo logró salir adelante?

En su mensaje, Vanessa contó un poco del camino que decidió seguir para poder recuperar la estabilidad en ese sentido, confiada en todo momento que las cosas resultarían bien. Fue tal la disciplina a la que se apegó que todo comenzó a mejorar. “De manera natural, con una alimentación adecuada pero muy, muy cuidada consciente e intuitiva (hay muchos alimentos que pueden disparar los rangos), con yoga (muchas posiciones ayudan a la glándula tiroidea) y mi ejercicio algo intenso; también agregué algunas vitaminas todas las mañanas y hasta puedo decir que meterme a la tina de hielo ha ayudado”, escribió en otra parte de su mensaje, el cual ilustró con los resultados del perfil tiroideo en el que se confirman todos sus niveles dentro del rango.

VER GALERÍA

Para Vanessa, se trató de un periodo de introspección personal muy importante, pues más allá de las indicaciones médicas y de los procedimientos que debía seguir, supo perfectamente que debía revalorarse así misma. “Algo muy importante: dejé de estresarme por estupideces y me enfoqué en lo más importante en este mundo para mí: ¡yo! Sí, se vale ser egoísta porque si yo no estoy bien, no puedo darle lo mejor de mí a los que me rodean y a mi trabajo. Tengo energía, no estoy triste, no estoy deprimida, puedo levantarme de la cama, mi pelo se ve lindo al igual que mi piel, estoy motivada y contenta, sana”, dijo en otro punto de su mensaje, el cual recibió varias reacciones de sus seguidores, quienes le hicieron llegar sus buenos deseos.

El enorme reto de Vanessa a partir de este momento

Gracias a su constancia y a los resultados obtenidos, Vanessa disfruta de encontrarse mejor de salud, aunque reconoce que, a partir de ahora, tiene una misión muy importante que cumplir, pues debe poner todo su empeño para su vida mantenga la estabilidad en ese sentido, aunque reconoce que no es una tarea sencilla. “¡Ahora viene lo más difícil, el mantenimiento! ¡Sé que cada cuerpo es distinto, reaccionamos de manera diferente, pero aquí estamos, seguimos en la lucha por sentirnos bien! Aprendí mucho en este proceso para volver al equilibrio y es lo más enriquecedor”, escribió la presentadora, orgullosa de poder estar mejor y de compartir su testimonio con todos aquellos que atraviesan por una situación similar.

VER GALERÍA