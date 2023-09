Sofía Castro habla sobre los rumores de la vida amorosa de Angélica Rivera

Tan unida como siempre a su madre, Sofía Castro disfruta cada momento en compañía de Angélica Rivera, quien recientemente viajó a la ciudad de Madrid para disfrutar junto a la joven unos días por Europa. A la par de los acontecimientos familiares, la Gaviota también ha dado pie a la conversación luego de que en días pasados surgieran rumores en torno a una supuesta conquista, luego de haber sido vista disfrutando de un concierto en la ciudad de Miami con un hombre cuya identidad finalmente ha sido revelada. Con total apertura, Sofía desmintió estas versiones al ser cuestionada por la prensa, dando detalles de qué fue lo que realmente ocurrió ese día, una noticia que dio pie a toda una conversación en varios medios y hasta en las redes sociales.

¿Qué dijo Sofía Castro de su mamá?

De vuelta en México, Sofía se tomó unos minutos para conversar con los medios de comunicación que ya la esperaban en el aeropuerto, instante en el que se le preguntó por su mamá, con quien viajó a Madrid en días pasados. “Muy padre, me acompañó a un viaje de trabajo…”, dijo la intérprete, declaraciones retomadas por la periodista de espectáculos Berenice Ortiz para su canal en YouTube. En ese espacio, y a pregunta expresa sobre el rumor que vincula a la Gaviota con un nuevo galán, la joven respondió contundente, revelando la identidad del hombre que en ese momento se dijo sería el nuevo amor de la actriz. “¿De dónde salió eso? Claro que no. Eso no es cierto, eso salió, era Alan Tacher y estaba con su esposa y la fue a saludar porque mi mamá fue al concierto de Matute con sus amigas…”, expresó, aclarando así esta situación que en su momento generó interés mediático.

La reacción de Angélica Rivera ante los rumores

Ser una figura pública no es asunto sencillo, aunque con el paso de los años celebridades como Angélica Rivera han sabido hacer frente a estas circunstancias, así lo ha dejado ver Sofía, a quien se le preguntó cómo asume su mamá el hecho de que se le haya adjudicado un nuevo romance. Así mismo, recordó la aclaración que hizo Alan Tacher sobre este rumor. “Se ríe, ya, cómo crees, nada más porque Alan la fue a saludar. Hasta Alan dijo en el programa que la había ido a saludar…”, explicó la intérprete. En otro momento, uno de los reporteros en el lugar se refirió a la posibilidad de que en algún momento Angélica pueda tener pareja y reanudar así su vida amorosa, una sugerencia a la que Sofía respondió con sentido del humor. “Que tenga muchos (novios), yo quiero que mi mamá sea feliz…”, explicó antes de volar a la ciudad de Los Ángeles, en donde ha radicado por un tiempo.

Un gran año para Sofía Castro

Este sin duda ha sido un año de grandes logros para Sofía Castro, quien a la par de sus éxitos profesionales disfruta de la estabilidad a nivel personal. Recientemente, celebró cuatro años de noviazgo junto a Pablo Bernot, un instante de su vida en el que todo parece encausarse por buen camino. Fue el pasado 8 de septiembre cuando la joven publicó una romántica foto junto a su galán, dedicándole un breve mensaje. “Feliz cuatro años. Gracias por todo y por tanto”, escribió la también hija de José Alberto El Güero Castro, ilustrando sus palabras con una fotografía en la que aparece sobre los brazos de Pablo, alzando las manos durante lo que parece ser un festival de música.

A la par de sus planes en el terreno profesional, Sofía también tiene muy claro lo que desea en el aspecto personal y de pareja, algo que ha hecho público tras ser cuestionada al respecto. En específico, reveló cuál es su postura en este instante con respecto al matrimonio y a la idea de formar una familia. “Todavía no. No sé por qué todavía me quieren casar y casar y casar…”, dijo entre risas meses atrás durante una entrevista con el programa Hoy, espacio en el que habló de la principal razón detrás de esta decisión. “(Para) disfrutar a la familia y sobre todo la chamba, quiero concentrarme mucho en el trabajo y ya, será cuando tenga que ser…”, aseguró.

