El claro mensaje que envía la persona que se ha vinculado con Ana Araujo

En días pasados, Ana Araujo, exesposa de Pablo Lyle, tomó la decisión de revelar una fotografía en la que aparece junto a un chico de nombre Marco Lavín, quien se sabe es un reconocido estilista en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa. Desde ese instante, ambos confirmaron su cercanía, dando pie a una conversación mediática y en las redes sociales. Ante las reacciones de varias personas, Araujo alzó la voz en contra de quienes la han criticado, enviando un contundente mensaje para defender así su integridad. Ahora, es el supuesto nuevo novio de la también emprendedora quien ha roto el silencio, refiriéndose de manera indirecta a las publicaciones y comentarios sobre su persona surgidos en días recientes.

¿Qué ha dicho el chico relacionado con Ana Araujo?

Marco publicó una historia en su cuenta de Instagram para alertar a sus seguidores sobre la información difundida en torno a él. Cabe destacar que este texto ha sido dado a conocer por el estilista luego de lo compartido por Araujo, quien de igual manera se ha mantenido reservada en todo momento. “Pan y circo, ya hasta empresario dicen que soy, jajajaja. Si supieran que sigo juntando tostones para las ballenas en el barrio y para los tabacos sueltos…”, escribió en las primeras líneas de su texto, el cual ilustró con una fotografía de él en blanco y negro tomada frente a un espejo. Para finalizar, el estilista apuntó: “No se crean todo lo que leen homies, y me incluyo”, dijo en su mensaje, el cual no pasó desapercibido por quienes han seguido de cerca esta historia, desde el día en que Araujo posó junto a él compartiendo un abrazo.

Tan pronto fueron evidentes las pruebas de su cercanía, la atención se fijó en la identidad del chico. Se sabe que Marco es originario de Mazatlán y que además desde hace algunos meses tiene contacto con Ana, algo que pudo ser identificado gracias a la interacción de ambos en las redes sociales, para ser específicos desde marzo pasado, cuando Araujo posó presumiendo un corte de cabello que él mismo le realizó. “Un re fresh para mi morra…”, escribió Lavin en un par de fotos, una de ellas en la que se aprecia a los dos besándose. Así mismo, en julio pasado la emprendedora publicó en su cuenta de Instagram ora foto de un paseo nocturno junto a Lavin. “Paz y amor”, escribió ella sin ahondar en más.

Las contundentes palabras de Ana Araujo

Luego de la foto que Ana Araujo mostró junto al estilista, las reacciones fueron inmediatas, sobre todo en las redes. De hecho, ella ha limitado los comentarios en algunas de sus publicaciones, pues hay quienes han abordado el tema cuestionándola sobre su vida sentimental. Ana fue puntual con su postura, defendiéndose de quienes la juzgan. “Qué difícil es ver a una mujer que te incomoda. Que su manera de ser, de vestir o de vivir se sale de tus estructuras mentales. Qué incómodo que te muestren que el mundo es mucho más grande de como tú lo conoces. Qué difícil es ver a otra persona hacer lo que tu corazón añora pero no te atreves. Qué fácil es evadir tu dolor, solo basta apuntar al otro para distraer a tu espíritu y no escuchar que dentro de ti hay tantas zonas rotas gritando por tu atención, pero simplemente no te atreves a repararlas porque duelen…”, escribió en su texto. “Vaya que duele reparar, pero si regresas la mirada hacia ti, si te apuntas a ti, te darás cuenta de que hay un mundo infinito por explorar y que más allá del dolor encontrarás la paz. Ana Araujo”, finalizó.

El dramático giro en la vida de Ana Araujo

Fue en 2019 cuando Pablo Lyle se involucró en un altercado vial en la ciudad de Miami. Tras lo ocurrido, Ana Araujo se dispuso a redoblar esfuerzos para sacar a sus hijos adelante. Sin embargo, según reconoce, no fue fácil para ella asumir su nueva realidad. “Veníamos de un viaje familiar, pasa un suceso y mi vida cambia de repente. Lo que me costó mucho aceptar es que a partir de ese suceso mi familia dejó de ser para siempre eso que éramos, en ese viaje. Ya nunca volvimos a vivir juntos todos, ya nunca pudimos estar tranquilos juntos todos, nos embarcamos en una situación distinta de la vida. Yo lloraba porque cuando yo veía los viajes de las familias viajando, como que yo decía: ‘Yo tenía eso, ya nunca más va a volver a ser’…”, dijo en una entrevista concedida al espacio llamado Cada Quien El Podcast.

