Con una entrañable foto, Nodal anuncia que se ha convertido en papá

Desde hace semanas, algunos medios de comunicación habían estado especulando en torno a la llegada del bebé de Christian Nodal y Cazzu; sin embargo, fue hasta hace unas horas, que la pareja compartió con sus seguidores de Instagram la feliz noticia del nacimiento de su primer hijo. Con una entrañable imagen en la que aparecen las manos de Christian y Cazzu sosteniendo la manita de su bebé, los novios anunciaron su debut como papás, una noticia que rápidamente se viralizó: “14.09.23”, fue la leyenda con la que acompañaron esta publicación que, en unas cuantas horas, ha acumulado la reacción de más de 1 millón 800 seguidores, entre ellos varios amigos artistas de la pareja, como Nicky Nicole y Nadia Ferreira quien le escribió a la cantante: “¡Qué bendición! Bienvenida a la maternidad querida”, la esposa de Marc Anthony, hizo referencia en su comentario a la reciente llegada de su hijo. Aunque Christian Nodal y Cazzu no compartieron en este post el sexo de su bebé, en mayo pasado, durante una entrevista, el cantante de regional mexicano reveló, sin querer, que estaban en la dulce espera de una niña: “Me gustaría que mi hija conozca mi carita”, comentó Nodal haciendo referencia a que removerá varios tatuajes de su rostro.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

El anuncio de su embarazo

Desde el inicio de su historia familiar, Nodal y Cazzu han utilizado las redes sociales para compartir con su comunidad digital las buenas nuevas en su relación, tal como ocurrió en abril pasado, cuando Cazzu publicó una foto de su concierto en Argentina donde anunció al mundo su embarazo luciendo en el escenario su pancita por primera ocasión: “Una trap mami en su primer Arena. Gracias a ustedes mi familia, mis fans”, escribió como descripción de un clip en el que aparece disfrutando al máximo de esta presentación que pasó a la historia como una de las más especiales de su vida. Sobre cómo anunció Cazzu su embarazo, Christian contó, hace un par de meses durante su visita al canal de Franco Escamilla, Tirando bola, dijo: “Ella lo hizo de una manera increíble, en un show en Buenos Aires, el momento fue épico. Yo estoy bien feliz”.

VER GALERÍA

La canción de Cazzu

Después de anunciar el embarazo, la inspiración de Nodal llegó y sólo un par de meses después le hizo una declaración de amor a su novia con el tema Cazzualidades, un detalles muy especial para ella: “Gracias mi amor por escribirme la canción más preciosa del mundo. Te amo eternamente”, le escribió en Instagram la argentina. Desde que dio a conocer que se convertirá en papá, Nodal comenzó a experimentar una evolución personal de la que habló en meses pasados con Andrea Escalona, quien lo entrevistó para el programa Hoy: “Me inspira un montón, no sólo para componer, sino para ser mejor persona. Dejas de lado muchísimas cosas y priorizas lo más importante para que crezca con mucho amor y tenga una vida bonita, que sea un buen ser humano, que la disfrute y sea feliz”, explicó el cantante.

En ese momento, Christian Nodal tenía muy claro cómo quería educar a su pequeña: “No quiero pasarle ninguno de mis traumas, ni mis faltas, nada de eso, yo nada más un bebé con mucho amor y no, no creo que vaya a ser celoso. Ayuda mucho que la mamá es un gran ser humano y entre los dos vamos a encontrar ese balance, creo que va a ser una bebé muy feliz”, declaró el cantante quien además reveló que se enteraron que Cazzu estaba embarazada durante un viaje a Japón. Nodal contó en esta charla cómo iba en su proceso de borrarse algunos tatuajes de la cara: “Es un proceso muy doloroso, me queda un mes para la próxima sesión, como 9 o 10”.

VER GALERÍA

Feliz con su presente

En aquel momento, Nodal confesó que a pesar de querer eliminar algunos tatuajes, ya tenía en mente uno para cuando debutara como papá: “¡Claro sí! Ya sé qué va a ser”. En aquella entrevista Christian se dijo muy satisfecho de su historia de vida y de cómo todo se fue acomodando para disfrutar de la plenitud que hoy tiene: “Somos lo que somos y por algo pasan las cosas. Yo sí creo mucho en que las cosas pasan en la vida para aprender y al final nos hacen mejores o peores, hay que trabajar para ser mejores. Estoy satisfecho con todo lo que me ha pasado, estoy feliz, es una gran lección de vida todo lo que me ha pasado”, finalizó.