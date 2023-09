Lucerito Mijares habla de la reacción de sus papás el día de su debut en teatro

Debutar en teatro musical convertida en protagonista de la obra El Mago, fue para Lucerito Mijares un sueño hecho realidad. A pesar de las dudas que su padre Mijares tuvo al inicio, finalmente el cantante celebró el hecho de haberle permitido incursionar en esta faceta, la cual le ha merecido todo el reconocimiento y apoyo del público, testigo de su talento y desenvolvimiento sobre el escenario. Con total claridad, la naciente actriz habló a corazón abierto de cómo vivió ese día en que sus padres y sus demás seres queridos presenciaron ese gran momento de su primera función, la cual realizó enteramente conmovida y muy convencida de estar haciendo lo que más le apasiona, contando con el apoyo incondicional de un elenco dirigido por el productor Juan Torres, sus mayores cómplices en esta aventura.

¿Cómo vivieron Lucero y Mijares el debut de Lucerito en teatro?

Abierta a compartir los detalles de ese entrañable momento, Lucerito reveló cómo fue ese instante en que por fin tuvo que pisar el escenario, ante un público ansioso por presenciar su debut. Lo más especial de ese día fue la presencia de sus papás en las primeras filas, quienes según cuenta la joven, estuvieron muy conmovidos durante los minutos en los que pudieron disfrutar de su esperada actuación. “Obviamente veo muy poco del escenario a las butacas, por las luces y así, pero lo que alcanzaba a ver obviamente estaban limpiándose las lágrimas, obviamente toda mi familia estuvo ahí, entonces estaban súper contentos…”, contó durante una charla concedida a la periodista de espectáculos Mara Patricia Castañeda para su canal en YouTube.

Para Lucerito, mirar a sus papás ese día fue algo que incluso la conmovió a ella, aunque trató de concentrarse para poder dar lo mejor de sí misma en esa fecha tan importante para la que se había preparado con total esfuerzo. “No los quería ver mucho porque si no se me iba a contagiar esta emoción. Cuando alguno de mis papás llora, mi hermano o mis primos, valió, la verdad sí…”, confesó la joven de 18 años, quien dice estar muy contenta con todos los retos que hasta el momento ha podido conquistar, a pesar de que durante los primeros días del estreno sufrió un accidente al caer en el teatro, lo que implicó que le enyesaran uno de sus pies. “Estuvo feo pero fue muy tonto y nunca me había pasado, entonces como que no entendía…”, dijo la intérprete al narrar cómo eso le ocurrió al estar bajando las escaleras del teatro.

La celebración de Lucero y Mijares en honor a su hija

Emotiva, Lucero Mijares también recuerda esos momentos posteriores a la función en que oficialmente hizo su gran debut sobre los escenarios. Según cuenta, sus papás fueron los más emocionados al ser testigos de su realización, tanto así que se conmovieron hasta las lágrimas. “Los veía llore y llore y ya al final nos abrazamos (me dijeron): ‘Guau, qué increíble trabajo’ y después obviamente nos fuimos… a celebrar, a cenar y ahí platicamos de todo el proceso…”, contó Lucerito en otro momento de su plática con Mara Patricia, espacio en el que conversó como pocas veces de lo que aconteció en torno al inicio de esta faceta profesional a la que pretende dedicarle más tiempo de su vida.

Fue tal la satisfacción de Lucero y Mijares al ver el triunfo de su hija, que de acuerdo con Lucerito, su papá dijo estar convencido de la decisión tomada, luego de que este atravesara por un dilema a la hora de decidir si permitía o no a su hija protagonizar la puesta en escena. “Ahora se lo comento a mi papá que me había dicho que no y (me dice): ‘Estaba súper equivocado, qué increíble que aceptamos’, la verdad que están súper contentos…”, confesó Lucerito, quien agradece por todo el respaldo recibido hasta ahora. Mientras tanto, sigue recibiendo los aplausos del público, incluso de algunos famosos quienes al ser invitados al reestreno de la obra presenciaron sorprendidos el enorme talento de Lucerito, que cada día suma más fans, especialmente en sus redes sociales, plataformas en las que suele interactuar y dar vistazos de lo que ocurre en su entorno personal.

