La cifra que la ex esposa de Kevin Costner ya había recibido para sus gastos legales

Si Kevin Costner pensó que había aprendido la lección hace más de dos décadas cuando después de su primer divorcio perdió una multimillonaria suma de dinero al no tener un acuerdo prenupcial, nunca imaginó que en su segunda separación, a pesar de contar con un documento firmado en el que se establecía los términos de una ruptura, las cosas se volverían a repetir, por lo menos en el aspecto de la batalla legal. Cuando Christine Baumgartner solicitó el divorcio del actor, la noticia corría enmarcada con un especial énfasis a aquel acuerdo prenupcial que haría todo claro y directo, pero ese sería solo el inicio de meses de enfrentamientos, casi todos por cuestiones monetarias, a pesar de que la pareja todavía ni siquiera empieza a discutir el patrimonio que se luchará en el divorcio. Las primeras complicaciones comenzaron con Christine no queriendo dejar el hogar familiar, algo establecido en el acuerdo, las cosas escalarían cuando la madre de los tres hijos menores del protagonista de Yellowstone pediría un incremento a la mensualidad que estaba recibiendo como manutención en ese momento. Si en los primeros meses tras la separación, Kevin estaba dando 129,000 dólares, Christine lo llevó a la corte para pedir que la suma se incrementara a 161,000, sin imaginar que después de escuchar sus posturas, el juez reduciría la cantidad a solamente 63,000 dólares al mes. Las batallas no se han detenido, la nueva cita que se espera es para saber quién se hará responsable de las cuentas legales de Christine, pues si bien, Kevin ha apuntado a que es completamente capaz de liquidar sus propios gastos, su ex mujer ha buscado que sea él quien liquide los 855,000 dólares que debe. En un revés inesperado en este sentido, hace unos días, el juez decidió poner a Christine una multa por poco más de 14,000 dólares por gastos de los abogados del actor, pero ahora, se ha descubierto que las cosas van más allá.

Christine ya había recibido una suma

Si en este momento, los abogados de Christine se encuentran solicitando a la corte que Costner se haga cargo de 575,000 dólares de gastos legales que ha recaudado hasta ahora y 280,000 por expertos que han aportado evidencia al caso, de acuerdo con documentos conseguidos por el Daily Mail, Baumgartner ya ha recibido más de 400,000 dólares para poder costear a su equipo legal. Con esto en mente, se revela que la suma que estaría pidiendo realmente para liquidar la cuenta de 1.25 millones de dólares.

Esto se pudo saber porque la abogada de Kevin Costner, la reconocida jurista Laura Wasser, expuso en la corte que esta petición sale de la norma y que las sumas presentadas parecen ser infladas. “Después de recibir $405,000 dólares en honorarios, incluyendo un pago de $300,000 dólares en costos legales ($200,000 en pagos a abogados y $100,000 en cuentas por investigación) el 12 de julio y la remoción de $105,000 dólares para pagos de la cuenta de Kevin, Christine está de nuevo pidiendo otro pago”, se lee en los documentos a los que tuvo acceso el tabloide británico.

“Esta vez, pide la grandísima cantidad de $855,000 dólares ($575,000 en gastos de abogados y $280,000 en pagos a expertos) solo para prepararse para el juicio ambivalente de noviembre/diciembre sobre el asunto de si la renuncia a la manutención conyugal del acuerdo prenupcial, es excesiva en este momento. Cuando los números son tan altos, es fácil perder la perspectiva del verdadero valor de estos números”, continúa.

Claramente molesta por lo sucedido, la abogada acusó a Christine de ‘poco razonable’ y expuso que todas estas maniobras legales que se han visto en los últimos meses, simplemente han representado más gastos innecesarios a ambas partes. Esto va de acuerdo con la multa que el juez impuso a Christine a pagar los gastos de los abogados de Kevin, por haber perdido tiempo en cuestiones como cuando dijo que no entendía qué significaba la palabra ‘entendido’ en su acuerdo prenupcial.

“A pesar de que Kevin es la parte más rica, con un mayor flujo de efectivo que Christine, Christine es enteramente capaz de contribuir con los gastos de sus propios abogados. Más allá, la riqueza de Kevin y su flujo de efectivo no da a Christine y sus abogados carta abierta para tomar posiciones no razonables, fallando en hacer un verdadero esfuerzo por resolver los asuntos disputados y más allá, litigar estas posiciones no razonables”.

El momento de la verdad

Si estas discusiones que comenzaron desde hace un par de meses cuando se dio a conocer la separación han llamado poderosamente la atención, el momento clave de esta ruptura se dará el 27 de noviembre cuando comience el juicio en el que se discutirá si el acuerdo prenupcial que la pareja firmó hace casi dos décadas se sostiene.

