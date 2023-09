Por primera vez, Andrea Escalona cuenta cómo fue el flechazo con el papá de su hijo

En medio de una de las etapas más especiales de su vida, Andrea Escalona acudió como invitada al podcast Auténtico conducido por Pedro Pietro y su esposa, Titi Jaques, un espacio en el que, por primera ocasión, la conductora de Hoy compartió cómo fue su el flechazo con Marco Estrada, papá de su hijo. Con la transparencia que la caracteriza, Andy recordó cómo conoció al joven con el que decidió construir una familia, según confesó, cree que la llegada de Marco a su vida no fue coincidencia, más bien, fue un encuentro en el que, de alguna manera, su mamá estuvo involucrada. La conductora reconoció que tras la partida de Rodríguez tuvo que reconstruirse por completo y fue justo en ese momento cuando su vida y la de Marco se cruzaron: “Yo siento que perdí al amor de mi vida, porque mi mamá no era solo mi mamá, era mi productora, mi mejor amiga, con la que viajaba. Cuando se muere Magda, de verdad, se murió el 80% de mi vida, quedaba un 20% por ahí que era yo, pero yo decía, ¿qué voy a hacer?”, reconoció.

Tras la muerte de Magda Rodríguez, Andrea se refugió en el trabajo; sin embargo, nueve meses después de aquella pérdida irreparable, Cupido la sorprendió al hacerla coincidir con el padre de su hijo: “Magda muere el 1 de noviembre del 2020 y yo conozco al papá de mi hijo -que es hermoso, estoy muy enamorada- en el 2021, en agosto, en mi cumpleaños. Cuando lo conozco fue de… ‘¿qué es esto?’, de repente, unos besos, ojo, me gustaba, pero no para enserio, según yo, no era mi tipo y qué bueno que no era mi tipo, porque con mi tipo me ha ido muy mal. Siento que mi mamá me lo mandó”, aseguró. Para Andy conocer a Marco fue algo tan mágico que, a partir de ese momento, empezó a crecer que su mamá estaba detrás de todo esto: “Cuando mi mamá estaba viva, le decía: ‘Mamá pide por mi alma gemela’, porque se supone que uno no debería pedir por uno mismo, porque si pide otra persona por ti es como desinteresado y le llega más directo a Dios, yo pensaba en eso”, añadió.

Aunque reconoció que la ausencia de su mamá será un tema que no podrá superar, reconoce que la ilusión que le trajo su relación con Marco sirvió como una especie de bálsamo para aminorar su pena. Entre risas, Andrea contó que imagina la reacción que tendría su mamá si la viera ahora, enamorada y con su hijo en brazos: “Yo siento que mi mamá dice: ‘¿De verdad Andrea?, ¿me tuve que morir para traer a tu esposo y a tu hijito?’ y sí, así fue para que lo hiciera bien”, comentó la conductora mostrando su sentido del humor. Aunque reconoció que el flechazo con Marco fue inmediato, contó que la llegada de su bebé si fue una gran sorpresa para ambos: “Lo conocí en agosto, y en diciembre tuvimos una plática para decir: ‘¿Tú para dónde vas?, yo quiero tener hijos’. Él me dijo: ‘Yo también, pero no ahorita’, pensé, yo tampoco ahorita… en abril ya estaba con la prueba de embarazo positiva”, recordó entre risas Escalona.

Para Andrea, el ver aquel test de embarazo marcando positivo fue el detonante de su nueva vida, la vida que construyó tras el dolor que le dejó la ausencia de su mamá: “Cuando la vi me dio tanta ilusión, cuando vi la prueba y vi al hombre que tenía a mi lado dije: ‘Gracias mamá, ¡sí!’”. Una vez que se enteraron de que Emilio venía en camino, la pareja comenzó a escribir sus memorias como familia. Tras el nacimiento de su bebé, Andy tuvo la oportunidad de descubrir el lado más protector de Marco, confirmándole que no pudo elegir mejor papá para su bebé: “Es un padrazo, yo le digo: ‘Qué bonito, qué padre que mi hijo tenga un papá como tú’. Es un chavo padrísimo”. Incluso, aseguró que su amor por Marco creció: “A mí ahorita me parece mucho más interesante él como papá, como hombre de familia”.

Debido a que la relación con Marco se formalizó en corto tiempo, la pareja fue descubriendo con cada etapa en el noviazgo que estaban en el lugar correcto: “Yo creo que yo me enamoré de mi pareja cuando lo vi en sus momentos de oscuridad, cuando dije: ‘¿quién eres tú?’. Tuvimos un momento muy fuerte en el que yo vi su peor ser humano y aun así dije: ‘Vamos, te tomo de la mano, aquí estoy, trabajémoslo’”. Sobre su pequeño hijo, Emilio, Andrea contó que heredó varias características de su mamá, por lo que en muchas ocasiones puede verla a través de él: “Mi hijo es un niño bueno, veo mucho a mi mamá en él, no sé si también porque tengo esta onda de volvérmela a encontrar”. Por último, Escalona admitió que se encuentra en un gran momento en su vida en el que cuidar a los suyos es su prioridad: “Para mí ahorita lo más valioso es mi hijo, mi pareja, mi familia. Siento que sí le vas poniendo cierto valor a las cosas”, finalizó.