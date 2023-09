La razón por la que Rodrigo Cachero eliminó el video con el que anunció su divorcio

Después de que Larisa Mendizabal, expareja de Rodrigo Cachero, confirmara en un video que su noviazgo de más de 11 años con Augusto Bravo, había terminado luego de que él le confesó que sostuvo una relación extramarital con Adianez Hernández, actual esposa de Cachero, el actor sorprendió a sus seguidores eliminando el video que publicó hace unos días, en el que anunciaba el fin de su matrimonio con la exparticipante de Survivor México. En entrevista para el programa Hoy, Rodrigo Cachero no sólo expuso las razones por las que decidió eliminar el clip, sino que también puntualizó que él no tiene la certeza de que una tercera persona estuviera involucrada en su ruptura con la mamá de sus hijos. En contraste con las declaraciones del actor, ayer por la tarde, Adianez Hernández enfrentó la polémica y compartió con sus seguidores un video en Instagram en el que admitió su indiscreción, incluso, ofreció una disculpa a Larisa Mendizabal y a las mujeres que de alguna manera se habían sentido ofendidas con esta situación. Sincera, la presentadora de televisión dijo: “No supe controlar mis emociones y sí, me enamoré”.

Las razones de Rodrigo

En medio de la polémica que ha generado su divorcio con Adianez, Rodrigo Cachero confesó a la cámara del matutino por qué ya no aparece en su feed de Instagram el video con el que anunció el fin de su relación con Hernández, después de 11 años y dos hijos en común: “Yo estaba explicando que si la veían a ella en la calle con alguien o a mí cenando con una amiga, que no nos juzgaran, porque estamos en proceso de divorcio y estamos separados desde hace varias semanas, la gente empezó a hablar y a mí me duele, porque yo la quiero mucho, yo la admiro, creo que es una gran mujer y la mamá de Ian y de Kai y justamente por eso bajé eso, porque no era para que empezaran a filtrar información, ni a inventar chismes”, puntualizó. Cuando el reportero lo cuestionó si el fin de su matrimonio se debió a una tercera persona, dijo: “Si yo estuviera seguro o fuera cierto, yo mismo lo diría, ¿no?, me parecería un acto tan fuerte que yo mismo saldría a aclararlo y no, la verdad es que no tengo armas, ni herramientas y tampoco sería yo capaz de hacer eso”.

El clip al que hace referencia Rodrigo y el cual ya no aparece en sus redes, fue el que publicó hace un par de semanas anunciado su divorcio y en el que, textualmente, decía: “Después de 11 años de vivir juntos, dentro de los cuales cinco estuvimos casados la señora Adianez Hernández y su servidor hemos decidido divorciarnos. Disto mucho de ser Shakira y ella Piqué, pero de alguna manera es importante soltar cosas, digo, estos meses han sido un infierno, de verdad estos 11 años no los voy a echar por la borda, yo no. Así que, de pronto, dos seres humanos se dejan de amar, uno primero, después el otros y deciden seguir teniendo una relación cordial y amistosa y duradera por los hijos y creo que este es el caso. En fin, quería hacer esto extensivo para evitar chismes y también porque era necesario soltarlo”.

El video de Larisa también fue eliminado

Pero el video de Rodrigo Cachero no fue el único que desapareció de la red, hace unas horas, Larisa Mendizabal usó su cuenta de Tik Tok para denunciar que le habían bajado de Instagram el video con el que confirmó la indiscreción de su exnovio con Adianez: “¡Hola! Me vengo por acá, porque el video que subí hace dos días a Instagram me lo bajaron, no entiendo muy bien por qué, no le sé mucho a eso, pero hace rato me empezó a escribir la gente y me preguntaban por qué quité el video, solo quiero aclarar que yo no lo quité, me lo bajaron, según yo no infringí ninguna regla, no tiene música, no nada. Bueno era solamente aclarar eso, yo no lo quité, me lo quitaron”, menciona la también actriz en esta publicación que quiso hacer para todas aquellas personas que la cuestionaron sobre este material audiovisual que, ahora sabemos, fue restringido por la propia red social.

El mensaje de Adianez

Por su parte, luego de más de dos semanas de silencio, hace unas horas, Adianez Hernández publicó en sus redes un video en el que explicó su versión de esta historia en la que, la prioridad, tanto de ella, como de Cachero, es salvaguardar la integridad de sus dos hijos menores de edad. En su mensaje, aunque reconoció la indiscreción, también reconoció que su matrimonio no se encontraba en su mejor momento: “Para mí Rodrigo es un hombre por el que siempre sentiré muchísimo cariño y agradecimiento por mis dos hijos tan bellos y hermosos que tenemos, no hablaré nada malo de él. Lo que sí diré es que mis hijos merecen escuchar que su mamá no es la villana del cuento, que nada es tan simple o tan plano que si actué de esta manera también fue desde mi debilidad de no ser escuchada y de sentirme abandonada, en muchos sentidos, desde mi cansancio y desde mi cobardía. Le pido a Rodrigo que, más allá de su enojo, que es totalmente comprensible, también acepte, por favor, que hubieron aspectos en los que él falló”.