El contundente mensaje de Ana Araujo contra las críticas

La decisión de rehacer su vida sentimental es un hecho consolidado para Ana Araujo. Desde la detención de Pablo Lyle en Estados Unidos, tras el altercado vial por el que fue ingresado a prisión, la también emprendedora se dispuso a seguir adelante a pesar de los inconvenientes. Entre las labores para poder sacar adelante a sus hijos, surgió también la ilusión de darse una nueva oportunidad en el amor, esta vez junto a Marco Lavin, un reconocido estilista de Mazatlán, en Sinaloa. Recientemente, Araujo confirmó la noticia en sus redes sociales, al compartir una fotografía junto a su novio, situación que dio pie a una conversación y detonó reacciones entre los usuarios, razón por la cual ella ha alzado la voz dando a conocer un contundente mensaje para defenderse así de sus detractores.

¿Qué dijo Ana Araujo tras revelar la identidad de su nuevo novio?

Tan activa como suele ser en las redes, Ana publicó un mensaje en sus historias de Instagram, un texto redactado en segunda persona para cuestionar el proceder de quienes suelen juzgar y criticar la vida de los otros. “Qué difícil es ver a una mujer que te incomoda. Que su manera de ser, de vestir o de vivir se sale de tus estructuras mentales. Qué incómodo que te muestren que el mundo es mucho más grande de como tú lo conoces…”, escribió en las primeras líneas. De esta manera, Ana afirma su postura ante la nueva realidad en su vida, enteramente segura de sus decisiones y motivada por su presente, tal cual lo ha dicho en conversaciones anteriores durante su participación en algunos podcast a los que ha sido invitada, sin dejar de mencionar sus diversas publicaciones en la red, mismas en las que se muestra de muy buenos ánimos ante la vida.

Ana ahondó en sus palabras y manifestó el desconcierto que le provoca la actitud que asumen algunos al presenciar cambios en los otros, sin referirse directamente al origen de este mensaje que ha llamado la atención de sus fieles seguidores. “Qué difícil es ver a otra persona hacer lo que tu corazón añora pero no te atreves. Qué fácil es evadir tu dolor, solo basta apuntar al otro para distraer a tu espíritu y no escuchar que dentro de ti hay tantas zonas rotas gritando por tu atención, pero simplemente no te atreves a repararlas porque duelen…”, dijo en su texto, el cual ilustró con una fotografía en blanco y negro en la que se le aprecia meditando con las manos juntas frente al rostro.

Finalmente, la exesposa de Pablo Lyle concluyó su publicación siendo empática con quienes tienen ese tipo de actitudes, dejando ver que más allá de los comportamientos y actitudes cuestionables, la oportunidad de cambio siempre prevalecerá. “Vaya que duele reparar, pero si regresas la mirada hacia ti, si te apuntas a ti, te darás cuenta de que hay un mundo infinito por explorar y que más allá del dolor encontrarás la paz. Ana Araujo”, concluyó. Por supuesto, estas palabras han generado curiosidad entre quienes siguen de cerca su historia, pues hay quienes han comentado varias de sus publicaciones en Instagram, tocando el tema de la conclusión de su romance con Lyle. Sin embargo, ella se ha mantenido muy reservada, limitándose solo a responder de manera sutil a sus detractores.

La nueva ilusión de Ana Araujo

Las alertas se encendieron en días pasados cuando Ana posó junto a su pareja, Marco Lavin, en plan romántico. Desde ese momento en que dio a conocer la foto, se ha hablado del tema en los medios de comunicación, revelando que ambos salen desde hace algunos meses, según las pistas en sus respectivas redes sociales. Así mismo, surgió la curiosidad por conocer más de la nueva pareja de Ana, quien es un reconocido estilista que también se dedica a la fotografía. Se sabe además que él es propietario de una peluquería en el viejo Mazatlán, en la cual realiza cortes de cabello de diseño. De hecho, meses atrás Araujo modeló para él tras haberle realizado un cambio de look, según mostró en su cuenta de Instagram tras finalizar el trabajo. En las fotos se les mira muy cercanos y en una de ellas aparecen besándose, por lo que se deduce que desde marzo fue que pudo haber surgido la chispa del amor.

