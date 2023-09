La emotiva felicitación con la que Vin Diesel recordó a Paul Walker

En noviembre próximo se cumplirán 10 años del sensible fallecimiento de Paul Walker una de las estrellas de la reconocida saga Fast & Furious, quien perdió la vida en un accidente automovilístico en el otoño del 2013. Como cada año desde que partió, amigos y compañeros de trabajo recurren a redes sociales para honrar la memoria del histrión en el que hubiera sido su cumpleaños número 50. Siguiendo los pasos de Meadow, hija de Walker, Vin Diesel publicó una conmovedora felicitación a quien diera vida al personaje de Brian O’ Conner. Según detalló el actor en su dedicatoria, la foto que eligió para ilustrar esta publicación es muy especial debido a que le trajo grandes recuerdos al lado de Paul quien había celebrado su cumpleaños 40, dos meses antes de su inesperada muerte. El año pasado, durante el noveno aniversario luctuoso de Walker, Vin Diesel compartió una foto juntos durante el rodaje de la primera película del proyecto que los catapultó a la fama y en el que se gestó su inquebrantable amistad.

El mensaje de Vin a su amigo

Con una imagen en la que aparecen juntos, Vin escribió: “Una década… diez largos años y sin embargo parece que fue ayer cuando te cantábamos ¡feliz cumpleaños!, por tus 40 grandes. El mundo no es el mismo hermano, como especie, se podría decir que estamos luchando. Pero pienso en ti y sonrío y sé que todo va a estar bien. Estaba revisando imágenes para celebrar este día sagrado. Recuerdo que pasan ante mí, uno mejor que el otro, pero no puedo superar este”. En su felicitación reveló por qué eligió esta instantánea en medio de todas las demás y confesó que su hijo menor fue quien le dio la idea: “Miró por encima de mi hombro y dijo: ‘Esa es una foto tan eterna papá, una que perdura durante generaciones de la humanidad’. Por supuesto, me di vuelta, no era necesario que el niño viera mis ojos irritados. Al salir dijo: ‘Por eso quiero construir coches, para él’”, contó Diesel en el texto.

Una amistad unida por el altruismo

A Vin Diesel le resultó increíble que su pequeño hijo Vincent, quien nació durante el rodaje de la primera entrega de la saga, tuviera a Paul en un lugar tan especial y recordó cuando su amigo hizo que la filmación de la cinta para para que Diesel llegara a casa para el nacimiento del niño: “Le dirías al equipo y a la producción de Fast and the Furious: ‘Vin tiene que llegar a Nueva York para recibir a su hijo’. Tenías esa capacidad de reenfocar a todos, incluida toda una producción completa, en las cosas más importantes de la vida. Para mí esta foto significa el momento en el que supe que seríamos hermanos por la eternidad”, añadió el actor. Vin reveló que Paul compartía con él su espíritu altruista: “Es enero del 2010, la noche antes de que tú y yo fuéramos a Haití, la pasión y la alegría que tenías por simplemente ayudar a la gente. Dijiste que los socorristas no deberían tener que esperar a nadie y que querías dedicar tu vida a eso. Soccorrista… Ese era su verdadero yo y lo compartía conmigo, su hermano”.

En la parte final de su mensaje, Vin compartió cómo cree que hubieran celebrado esta fecha si la muerte no hubiera sorprendido a su amigo: “Me gustaría pensar que estaríamos cortando pastel y cantando ¡feliz cumpleaños! para tus 50 grandes, probablemente no lo haríamos, porque estaríamos en Maui o Marruecos, o en cualquier lugar de este planeta donde la gente estuviera necesitada. Te extraño, te amo y seguiré honrando el alma hermosa que eres”, finalizó. Con esta felicitación, Vin provocó la reacción de más de 2 millones de sus seguidores quienes utilizaron el espacio de los comentarios para dejar mensajes dedicados al actor.

La felicitación de su hija

Además de su amigo Vin Diesel, Meadow Walker, la hija del histrión quien, actualmente tiene 24 años de edad, también honró la memoria de su padre con una entrañable foto juntos en la época en la que ella era muy pequeña: “¡Feliz cumpleaños a mi ángel de la guarda! Gracias por tu amor, guía, amistad y por criarme para ver la belleza del mundo. Eres el alma más amable, humilde, generosa y solidaria que conozco, me enseñaste desde muy joven a tratar siempre a todos con respeto, a hacer el bien y a cuidar nuestro planeta. Te amo y te extraño todos los días”, escribió la modelo como descripción de este entrañable recuerdo. Meadow también dio a conocer que con motivo del cumpleaños número 50 lanzó a la venta una edición limitada de playeras con la imagen de su papá, según explicó, las ganancias serán destinadas a la Fundación creada por Paul tras los terremotos de Haití y Chile.