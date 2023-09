Desde Madrid, Sofía Castro disfruta de unas vacaciones al lado de Angélica Rivera

La relación que Sofía Castro ha logrado construir con su mamá, Angélica Rivera, está basada en el profundo amor que se tienen y la gran conexión que existe entre ella, algo de lo que la intérprete ha hablado en más de una ocasión, dejando en claro lo importante que es para ella contar con la actriz en todo momento. Algo que se ha visto reflejado durante el viaje que han hecho juntas a Madrid, España, en donde han tenido la oportunidad de crear nuevas memorias y disfrutar de su compañía, algo que en ocasiones no han podido hacer debido a la apretada agenda de Sofía, quien en el último año ha tenido una racha laboral muy importante, pues además de todos sus proyectos, protagonizó la telenovela Tierra de Esperanza, la cual significó un paso muy importante en su carrera.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

El viaje madre e hija de Angélica Rivera

A través de su perfil de Instagram, Sofía ha compartido una serie de fotografías en las que ha mostrado algunos aspectos del increíble viaje que ha realizado de la mano de su famosa mamá, con quien ha pasado una semana muy especial en la que han podido reconectar entre ellas y disfrutar de sus lugares favoritos en Madrid como los restaurantes Desde 1911 y el Amazónico de Madrid, donde degustaron algunos deliciosos platillos, los cuales la artista compartió en sus redes sociales. "Uno siempre vuelve a donde amó la vida", expresó al pie de su álbum de fotografías Sofía, haciendo referencia a lo mucho que ama a esta ciudad, pues recordemos que la actriz vivió en Madrid un tiempo mientras estudiaba actuación, por lo que son duda es un lugar que conoce muy bien.

En esa misma colección de fotos pudimos ver una postal muy especial, la cual no pasó desapercibida por nadie, pues en ella aparece Sofía muy bien acompañada de Angélica, las dos posando con looks muy casuales y haciendo evidente la complicidad que existe entre ellas, tal y como lo expresó Castro en la descripción de su álbum, en donde dejó en claro lo importante que fue para ella que su mamá la acompañara en este viaje. “Mi mamita y yo, gracias por acompañarme a un viaje tan importante”, expresó la intérprete, quien ha dejado entrever que en esta travesía pudo revisar algunos temas relacionados con sus proyectos futuros, además de disfrutar la compañía de ‘La Gaviota’. “Gracias, Madrid, por una semana tan loca, caótica, diferente, algo cansada pero llena de risas, amor, esfuerzo y mucho trabajo. Valió la pena cada segundo y sobre todo pude ver los frutos de lo que he cosechado desde que me fui a estudiar a los 16 años a esta hermosa ciudad. Nos vemos pronto… y muy pronto Madrid”, finalizó Sofía.

VER GALERÍA

El improvisado momento karaoke de Angélica al ritmo de Luis Miguel

En la publicación que hizo Sofía sobre su viaje a Madrid, llamó también la atención un video en especial, pues en el se podía observar a la actriz en medio de una celebración, rodeada de lo que parecen ser unos fans que la reconocieron y junto a un pianista, quien animó a la protagonista de telenovela como La Dueña y Destilando Amor a aventarse un palomazo, algo a lo que la artista no se pudo resistir, por lo que sorprendió a todos con su interpretación del tema Ahora te Puedes Marchar de Luis Miguel, ganándose la ovación de los presentes y el orgullo de su hija, quien no dejó de aplaudir durante la presentación de su mamá. “Una de las noches más divertidas, gracias por tanto cariño a mi má”, expresó Sofía al pie del divertido video, en donde vimos a ‘La Gaviota’ como hace mucho no sucedía.

Angélica Rivera, la inspiración de Sofía

En la reciente charla que Sofía Castro tuvo con Yordi Rosado para su canal de YouTube, la joven actriz habló de cómo el trabajo de su mamá le ha servido como inspiración a la hora de construir su propia carrera, pues desde que tiene uso de razón recuerda a su madre actuando. De hecho, recordó que recientemente la exprimera dama de México la acompañó al set de grabación, un instante que evocó con mucho cariño. “El otro día que mi mamá me acompañó al set, me dijo: ‘No sabes lo que me llena de orgullo verte que estás trabajando con mis compañeros de trabajo. Tú los veías de chiquita, te subías a la cámara’. Yo no me separaba del foro, yo sabía que el silencio era silencio y me gustaba mucho estar ahí, no me aburría, era como mi fascinación acompañar a mi mamá…”, contó Sofía visiblemente emocionada, motivada por asumir nuevos retos y hacer de su vida como actriz lo que siempre ha soñado.

VER GALERÍA