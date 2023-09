La reacción de Adianez Hernández a todo lo relacionado con su divorcio de Rodrigo Cachero

Desde que Rodrigo Cachero hizo público su divorcio de Adianez Hernández, la conductora de televisión había preferido atravesar este proceso alejada de los reflectores; sin embargo, luego de que Larisa Mendizabal, expareja de Rodrigo Cachero, confirmara que su relación con Augusto Bravo, su pareja de más de 11 años, había terminado porque él le confesó que sostuvo una relación extramarital con la actual esposa de Cachero, la exparticipante de Survivor México, rompió el silencio y compartió en sus redes sociales un video en el que contó su versión de lo ocurrido. Adianez aprovechó este clip para ofrecerle una disculpa a Larisa Mensizabal y a las mujeres que, de alguna manera, se sintieron ofendidas por sus actos. También confesó que fue el amor a sus hijos lo que la animó a realizar esta publicación: “No soy una persona que no dé la cara, así que aquí estoy. Quiero hablarles desde lo más profundo de mi corazón, como mamá y como ser humano y creo que todos los seres humanos estamos llenos de debilidades y errores”.

MÁS NOTAS RELACIONADAS

El mensaje de Adianez

La presentadora comenzó su mensaje diciendo: “Quiero contar mi parte de la historia y me gustaría invitar a todos los involucrados a hacerse responsable de la parte que les toca, porque sí, señalar al otro sin reconocer lo propio es victimizarse. Necesitaba estar tranquila, respirar, necesitaba pensar muy bien lo que iba a decir para no hablar desde el coraje, sobre todo porque el bien de mis hijos y hablar con toda honestidad y todo el corazón, como siempre lo hice con Rodrigo”. Adianez continuó haciendo referencia a su matrimonio con Cachero: “En las relaciones de pareja ocurren muchas cosas (…) no intento juzgarme, no me voy a defender, porque hay cosas que son indefendibles, claramente no soy perfecta. Con Rodrigo mi amor se terminó, ya sé que debí haberme separado con tiempo y debí hacer las cosas de una mejor manera, pero a veces es más fácil decir qué hacer, sólo el imaginarme romper a mi familia me destrozaba muchísimo, fue muy difícil, yo sé que no lo hice bien lo reconozco”, admitió.

Su disculpa a Larisa

Adianez se tomó el tiempo de dirigirse a Lariza Mendizabal, ex pareja de Rodrigo Cachero y mamá de su hijo mayor Santiago: “Hoy ofrezco mis más sinceras disculpas a Larisa Medizabal y a todas las mujeres que indirectamente se sienten identificadas con el dolor de una mujer. Pido disculpas a mis papás, principalmente a mi mamá, por el dolor causado, a mis hermanos, al padre de mis hijos, Rodrigo, a Santi, no supe controlar mis emociones y sí, me enamoré. Desafortunadamente cuando en las relaciones cabe un tercero es porque las cosas no están bien, sabemos que hay quiebres y que con amor se superan en las relaciones, pero cuando esos quiebres rompen ciertos límites, superarlo es muy difícil y el amor se desgasta. Claro, hay que hablar las cosas antes de convertir todo esto en esta bomba que se convirtió. Yo reconozco sí, mi parte de los hechos, reconozco que lo hice mal, estoy muy apenada y me duele muchísimo todo lo que hice y me duele no haberlo parado antes, me duele no haberlo evitado”.

Su versión sobre el matrimonio con Rodrigo

Para Adianez, Rodrigo Cachero siempre tendrá un lugar especial en su vida: “Para mí Rodrigo es un hombre por el que siempre sentiré muchísimo cariño y agradecimiento por mis dos hijos tan bellos y hermosos que tenemos, no hablaré nada malo de él. Lo que sí diré es que mis hijos merecen escuchar que su mamá no es la villana del cuento, que nada es tan simple o tan plano que si actué de esta manera también fue desde mi debilidad de no ser escuchada y de sentirme abandonada, en muchos sentidos, desde mi cansancio y desde mi cobardía. Le pido a Rodrigo que, más allá de su enojo, que es totalmente comprensible, también acepte, por favor que hubieron aspectos en los que él falló, pero bueno, por amor estoy segura que yo voy a hacerme cargo de mis decisiones de mis actos y de las consecuencias que ya estoy viviendo, del dolor de mis hijos, de todo lo que venga para mí, estoy segura que él también va a hacerse cargo de eso”, comentó en la parte final de este mensaje que concluyó con la frase: “Lo siento muchísimo de verdad”.

Respeto para sus hijos

Como descripción de este video, la presentadora de televisión incluyó un mensaje en el que incluyó un agradecimiento a todos aquellos que se han mostrado empáticos con ella: “Quiero agradecerles a todas las personas que me han brindado su mano en estos momentos, que sin juzgar me han escrito palabras de apoyo y cariño. También gracias a los medios de comunicación que me han buscado y han respetado mi espacio y tiempo para hablar. Les pido respeto principalmente por mis hijos que están involucrados y han sido víctimas de los ataques del hate en sus mensajes. Espero que todas las personas que han gozado de criticar y juzgar sean perfectas y que nunca tengan ni un error. Es lo único que diré respecto al tema, en lo que se trata de Rodrigo y de mí, intentamos seguir trabajando como equipo para brindarles a nuestros hijos siempre lo mejor, ellos son lo único realmente importante para sanar, aprender de nuestros errores y mejorar como los seres humanos que somos, saliendo con la cabeza en alto de la mejor manera de toda esta bomba”, publicó.