El contundente mensaje de Selena Gomez tras su polémica reacción en los MTV VMA's

Tuvieron que pasar ocho años para que Selena Gomez volviera a pisar la alfombra de los MTV VMA’s, en donde se reencontró con artistas de la talla de Shakira, Karol G, Anitta, Olivia Rodrigo, Sofía Carson, Sabrina Carpenter y, por supuesto, su gran amiga Taylor Swift, con quien se le vio intercambiando sonrisas y abrazos entre pausas comerciales, dando muestra así de su entrañable amistad ante las cámaras. La cantante regresó a la entrega de premios no sólo con un nuevo sencillo dedicado a su soltería sino también con varias nominaciones por su canción viral Calm Down, que lanzó hace unos meses atrás en colaboración con el rapero Rema. Apenas arribó al Prudential Center de Nueva Jersey, la intérprete de Lose You To Love Me se convirtió en el punto de mira luciendo un espectacular look rojo; sin embargo, su aparición no estuvo exenta de polémica, y es que en medio de la velada Selena tuvo una gesto de desaprobación mientras se anunciaba la nominación de Chris Brown. Las imágenes no tardaron en hacer eco en redes sociales despertando todo tipo de comentarios, motivo por el que Gomez quiso responder a la situación con un contundente mensaje.

¿Qué paso con Selena Gomez en los MTV VMA's?

La comentada escena tuvo lugar cuando se dieron a conocer a los contendientes a Mejor R&B, categoría en la que competía Chris por su participación en la canción How Does It Feel, de Chloe Bailey. En el momento en el que se leía el nombre del rapero, las cámaras captaron a Selena arrugando la nariz, lo que fue interpretado por sus seguidores como una reacción de disgusto al nombramiento de Brown, quien ha recibido múltiples denuncias públicas y críticas por su comportamiento violento, incluida la agresión a la cantante Rihanna, su expareja, en el 2009, que tuvo como consecuencia la imposición de la libertad condicional para Brown hasta 2015.

La respuesta de Selena Gomez

El video de Gomez le dio la vuelta a internet, además de otras imágenes que daban muestra de sus simpáticas y animadas expresiones. Apenas unas horas después de la circulación de los breves clips, Selena recurrió a sus stories de Instagram para hacer frente a la incómoda situación reprobando las bromas que han hecho algunos internautas: “Nunca volveré a ser un meme”, escribió sobre un fondo negro antes de dejar en claro que sólo se mostró tal cual es, “Prefiero quedarme callada que ser arrastrada por ser yo misma. Mucho amor”.

Luego de sus concisas declaraciones, la también actriz le dio vuelta a la página y compartió fotografías de la espléndida noche que pasó a lado de su equipo y sus amigos, incluida Taylor. “Ella se ve impresionante, yo me veo constipada”, comentó al pie de una divertida instantánea en la que aparece saludando de lo más emocionada a la intérprete de Cruel Summer. Nominada a tres categorías, Selena se alzó con el premio a Mejor Afrobeats por su tema con Rema, junto a quien subió al escenario para recibir el ‘Moonman’.

En rojo y morado, Selena Gomez conquista Nueva Jersey

Impecable a su paso por la red carpet, la cantante derrochó glamour y sensualidad con un vestido escote halter y detalles florales, firmado por Oscar de la Renta. El diseño hecho a la medida juega con las transparencias a partir de un ceñido corpiño y una falda con una abertura en la pierna izquierda. En combinación con la pieza, Selena llevó unas elegantes sandalias de Jimmy Choo y un juego de joyas de oro blanco de 18 quilates y diamantes, que pertenece a la marca italiana Pasquale Bruni. Una vez concluida la premiación, Selena se dio cita en la after party luciendo un ceñido minivestido púrpura y una chaqueta de cuero oversize.

