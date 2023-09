Por primera vez, Salma Hayek y Linda Evangelista coinciden en un evento público

Salma Hayek brilló del brazo de su marido, Francois-Henri Pinault en la cena Caring for Women, organizada por la Fundación Kering, el área benéfica del famoso grupo de lujo del que el francés es presidente. Como suele pasar en estos eventos, la mexicana brilló en un espectacular diseño de lentejuelas de Gucci, y dejó claro que ésta es una causa especialmente cercana a su corazón, al buscar reunir fondos para apoyar a organizaciones que se encargan de trabajar con mujeres que han sido víctimas de violencia de género. La noche fue magnífica, con Salma tomando la palabra sobre el escenario, en uno de los momentos más esperados. A beneficio de esta noble causa, un sinfín de estrellas se dieron cita y desfilaron gustosas por la alfombra roja en Nueva York, que estos días es escenario de un sinfín de eventos en torno a la famosa semana de la moda. Pero si el desfile de celebridades era algo esperado, lo que nadie vio venir es que por primera ocasión, Linda Evangelista y Salma Hayek aparecerían en un evento público juntas. Si hace apenas unas semanas, la modelo se deshacía en halagos para la mexicana y dejaba clara la gran relación que han formado con el paso de los años, gracias a la reincorporación de la canadiense en la escena pública se pudo dar esta aparición conjunta. Lo más importante es que en ella, además de contar con la presencia del empresario francés, también estaba el hijo de Linda y Pinault, Augustin James, quien también es especialmente cercano a Salma, como se ha podido ver en repetidas ocasiones.

El esperado encuentro público de Salma Hayek y Linda Evangelista

Aunque no se dio ninguna imagen en la que se pudiera ver a Linda y Salma posando juntas, las dos hicieron su respectivo recorrido por la alfombra a su llegada. Mientras que la mexicana posó para las cámaras del brazo de su marido, Linda hizo lo propio con su hijo, quien se ha convertido en un galante joven a sus 16 años. Como hace mucho tiempo no se le veía, Linda posó espectacularmente para las cámaras, dejando ver que lo que bien se aprende nunca se olvida y que mantiene aquel expertise que la convirtió en una de las modelos más importantes de su generación.

Como es sabido, Linda pasó muchos años alejada de la mirada pública y no fue sino hasta a principios del año pasado que decidió romper el silencio y explicar que llevaba un tiempo luchando en contra de una hiperplasia adiposa paradójica, producto de un procedimiento estético al que se había sometido. Después de ese valiente período en el que se abrió de capa para explicar cómo le había afectado esta situación, se siguió manteniendo alejada de los reflectores, pero poco a poco fue regresando a la luz pública. Alguna campaña con una firma reconocida, alguna sesión de fotos y más recientemente una breve aparición en la Gran Manzana, fueron los primeros pasos antes de regresar por la puerta grande a un evento en el que estuvo en familia, como éste.

Las palabras de Linda sobre Salma

Fue apenas hace unas semanas que, durante una entrevista con Vogue, Linda dio un vistazo de cómo es actualmente su relación con la mexicana, con quien ha formado un lazo muy especial a través de sus hijos, que son medios hermanos. “Le había dicho que no iba a celebrar el Día de Acción de Gracias, que no me sentía bien. Y ella (Salma) dijo: ‘Oh sí, lo celebrarás. Voy para allá’. Y de repente, ella estaba aquí”, comenzó a narrar la modelo. “Estaba enferma en Acción de Gracias... y Salma se subió al avión con su hija, vino aquí e hizo la cena. Me preguntó qué quería, era una lista de deseos muy selecta… Quería su pollo mexicano con papas trufadas. Y pasó el día en la cocina y lo preparó todo ella misma. Sin ayuda. Los niños la ayudaron al final. Hizo un festín, una comida hermosa, muy hermosa”, contó la canadiense.

Valentina Paloma y Mathilde Pinault, las mejores compañeras de Salma

Cómo se cruzaron los caminos de Linda y Salma

Es bien sabido que Salma tiene un sinfín de amistades en Hollywood y es especialmente cercana con todo aquel con el que coincide en la industria, pero en el caso de Linda, sus vidas se entrelazaron por cuestiones de corazón. Cuando Salma y Francois comenzaban su relación, en una de sus separaciones, el empresario francés tuvo una relación con la modelo. De ahí que el hijo de Linda sea solamente 11 meses mayor que Valentina Paloma, hija de Salma. A pesar de que en su momento esto fue todo un tema de encabezados y que los primeros años de la vida de Augustin la canadiense mantuvo en secreto la identidad de su padre, Salma y Linda decidieron ver el tema con toda la madurez posible y criar a sus hijos en un ambiente de completo amor y respeto. Es por esto que no es raro ver a Augustin James de vacaciones con Salma. De hecho su vida es tan cercana a la de Valentina Paloma que, también se le ha visto hacer amistad con Bu Cuarón, la mejor amiga de la hija de Salma. Es así que los chicos y sus hermanos mayores, producto del primera matrimonio de Pinault, aparecen a menudo juntos.

