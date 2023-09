La sorpresiva reaparición de NSYNC, ¿cómo han cambiado sus integrantes?

Tuvieron que pasar al menos 10 años, para que los fans de NSYNC volvieran a ver a todos los miembros de la agrupación reunidos en un solo escenario. Fue la ceremonia de los MTV Video Music Awards 2023 el contexto perfecto para que la agrupación, conformada por Justin Tmberlake, Lance Bass, JC Chasez, Joey Fantone y Chris Kirkpatrick, hiciera su aparición, pues sin duda en su momento llegaron a ser los reyes de esta premiación, por lo que verlos nuevamente reunidos, a más de 20 años de su separación, en esta ceremonia, fue emocionante y un tanto nostálgico para sus fans, quienes rompieron en jubilo al momento de ver a los cinco integrantes saliendo detrás del escenario, listos para entregar el primer premio de la noche, el cual entregaron a Taylor Swift, quien emocionada subió al escenario un tanto incrédula de estar ante sus ídolos de la adolescencia. Recordemos que fue en 2002 cuando NSYNC hizo una pausa en su meteórica carrera. Y aunque han tenido algunas efímeras reuniones, lo que sucedió anoche en el Prudential Center de Nueva Jersey sin duda será inolvidable, pues a pesar de que las vidas de los cinco integrantes siguieron adelante tras haber probado el éxito como grupo, el verlos nuevamente juntos, dos décadas después de su separación, ha sido muy especial para los fans, quienes se han quedado con la sensación de que esta reunión es solo el inicio de algo muy importante. ¿Qué ha sido de sus integrantes a lo largo de los últimos 20 años?

Justin Timberlake

Sin duda alguna, el cantante, que actualmente tiene 42 años, ha sido el miembro de la banda que ha tenido más exposición ha tenido frente a los reflectores, pues tras NSYNC logró consolidarse como solista con discos como Justified, FutureSex/LoveSounds, The 20/20 Experience y su secuela, The 20/20 Experience 2, así como Man of the Woods. Sin embargo, la carrera de Justin ha ido más allá de la música, pues ha destacado como compositor, productor discográfico, actor, bailarín y empresario, además de poseer su propio sello discográfico, Tennman Records, y copropietario de la marca de ropa William Rast y del restaurante Southern Hospitality. Como solista, Justin Timberlake acumula al menos 10 Grammys, dos Globos de Oro, cuatro Emmys y 10 Billboard Music Awards, además de una nominación al Oscar en la categoría de Mejor Canción Original, por Can´t Stop This Feeling de los Minions. A nivel personal, el artista se casó con Jessica Biel en 2012, luego de cinco años de relación, y actualmente han formado una hermosa familia al lado de sus dos hijos Silas; de ocho años, y Phineas de tres.

JC Chasez

Aunque el intérprete no se ha desvinculado por completo del mundo del espectáculo, sí ha llevado un perfil más discreto que el de Justin. Tras convertirse en una de las voces principales de NSYNC, el artista intentó lanzarse como solista, por lo que en 2004 lanzó su primer disco, Schizophrenic, el cual promocionó durante la gira de Britney Spears, The Onyx Hotel Tour, en el que fue telonero. Y aunque tuvo cierto éxito, pues logró posicionarse en el lugar 17 del Billboard Hot 100, su carrera como cantante finalmente llegó a su fin luego de que el primer sencillo de su segundo disco fracasara, por lo que sus planes se vinieron abajo y el lanzamiento del álbum fue cancelado. Ha sido parte de algunos programas de televisión como America’s Best Dance Crew, en donde fungió como juez, además de haber tenido una participación especial en la nueva versión del show The Mickey Mouse Club, del cual fue parte del elenco en los años 90. Actualmente se dedica a la producción musical y a la composición -incluso ha compuesto para los Backstreet Boys (eternos rivales de NSYNC)-. JC, de 47 años, no se ha casado, pero desde 2018 está en una relación con Jennifer HuYoung.

Joey Fatone

A diferencia de sus compañeros, Joey se ha mantenido alejado de la música tras sus paso por NSYNC, por lo que se ha enfocado en consolidar su carrera como actor y presentador. En 2002, tuvo una destacada participación en la película My Big Fat Greek Wedding, por lo que nuevamente fue llamado para la secuela en 2016 y para la tercera parte que precisamente se acaba de estrenar. Sin embargo, la televisión ha sido donde Fatone ha tenido más oportunidades de brillar, pues actualmente Joey Fatone & Friends, además de que ha participado en algunos realities de competencia como The Masked Singer y Dancing With the Stars y ha conducido otros como Singing Bee, Celebrity Circus, My Family Recipe Rocks, donde aparecía con su esposa. El intérprete estuvo casado con Kelly Baldwin desde 2004, con quien tuvo dos hijas; sin embargo, la pareja se divorció en 2019.

Chris Kirkpatrick

Al igual que Justin Timberlake, Chris intentó continuar su carrera en la música, formando parte de varias bandas, las cuales no tuvieron mucho éxito. Desde entonces, el cantante ha dedicado su vida a hacer televisión, pies de 2002 a 2005 prestó su voz para la serie animada Los Padrinos Mágicos, en donde interpretó a Chyp Skylark, que precisamente era un famoso cantante pop. En 2006 fue parte del programa Mission: Man Band, el cual consistía en lograr formar una boy band en la que sus integrantes hubieran sido parte de bandas pop del pasado. Por otro lado, en 2022 fue parte del elenco del reality Big Brother VIP y fue parte del reality The Masked Singer.

Lance Bass

Él ha sido otro de los integrantes que se ha enfocado en consolidarse como celebridad de realties y como conductor de televisión. Sin embargo, en 2002, Lance intentó viajar al espacio, por lo que se certificó como cosmonauta ante la NASA y el Programa Espacial de Rusia, para poder formar parte de una misión especial, la cual finalmente fracasó luego de que los patrocinadores del cantante no pagaran por adelantado, tal y como estaba estipulado en su contrato, el viaje, el cual tenía un costo de más de 20 millones de dólares. En 2007 fue parte del musical de Broadway Hairspray, donde interpreto a Corny Collins, además de participar en ese mismo año en la séptima temporada de Dancing With de Stars. En 2016 fue presentador del reality Finding Prince Charming, el cual no tuvo más temporadas. Desde 2011 mantiene una relación con el pintor y actor Michael Turchin, con quien se casó en 2014, formando una familia al lado de sus mellizos, Violet y Alexander, que nacieron a través de un vientre subrogado.