Los primeros vistazos de la celebración que Michelle Salas organizó para doña Silvia Pinal

En el marco del cumpleaños número 93 de doña Silvia Pinal, Michelle Salas, su bisnieta, utilizó su cuenta de Instagram para compartir algunos vistazos del íntimo festejo que organizó, el pasado fin de semana en la Ciudad de México, en honor a la diva del cine, en el que la familia brindó por el próximo enlace matrimonial de la influencer y el empresario, Danilo Diazgranados. Debido a que doña Silvia no podrá estar presente en la boda, la pareja decidió realizar esta gala en la que celebró con ella su amor. Desde muy pequeña, Michelle tiene una relación muy especial con su bisabuela, quien es un importante referente en su vida en todos los sentidos, pero, sobre todo, en cuanto a estilo. En ese sentido, gracias a las fotos que compartió hace unas horas Michelle, sabemos que esta íntima recepción estuvo inspirada en el glamour al que está acostumbra doña Silvia, como se aprecia en una de la instantánea en las que, de fondo, aparece proyectada una enorme imagen de Pinal en la época del cine de oro mexicano.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

El get ready with me de la novia

Desde muy temprano, Michelle comenzó a subir historias de cómo vivió ese día en el que se convirtió en anfitriona de esta reunión en la que la gran protagonista fue doña Silvia Pinal. Como suele hacer cuando se prepara para una ocasión especial, la influencer compartió varios detalles de cómo se arregló para esta recepción realizada en un hotel de la Ciudad de México. A través de sus redes, la novia nos dio un recorrido de cómo comenzó su jornada, desde que se levantó, fue al gimnasio, hasta que se puso en manos del makeup artist, Salvador González quien, con productos de Gucci Beauty, creó el look perfecto para esta comida que se convirtió en la antesala de su boda que, de acuerdo con su mamá Stephanie Salas, se realizará este año. Para el peinado, Michelle llevó un moño bajo con efecto clean look que hizo que los pendientes de diamantes que utilizó, como único accesorio, sobresalieran. También le reveló a sus seguidores que para este día llevó un perfume House of Bō.

VER GALERÍA

La foto con la cumpleañera

Para celebrar a su bisabuela, Michelle eligió un delicado vestido blanco de seda de la firma londinense Selezza, con una especie de mangas confeccionadas en olanes de tul, un detalle que contrastó con la sobriedad del resto de su atuendo. Ya lista para recibir a los invitados, entre los que vimos al empresario Eugenio López, Rafael Herrerías, Humberto Zurita, Stephanie Salas, Camila Valero y Sylvia Pasquel, Michelle compartió más fotos de la elegante decoración que predominó en esta comida de tres tiempos que disfrutaron junto a doña Silvia. En otra historia, Michelle compartió una instantánea al lado de la de doña Silvia Pinal quien, este 12 de septiembre, celebró su cumpleaños número 93: “La cumpleañera más hermosa, la reina de mi corazón, mi maestra de vida. Agradecida todos los días con la vida de haberme puesto en mi camino”.

Michelle Salas también publicó una foto en la que aparecen guapísimas Stephanie Salas y Sylvia Pinal, ambas con atuendos negros: “Madre e hija”, fue la leyenda que incluyó sobre la imagen. En otra instantánea vemos a Michelle caminando, de espaldas, en medio de las dos mesas que se montaron para esta celebración con una imagen de doña Silvia actuando en su juventud como telón de fondo: “Siempre amor, amigos y familia”, escribió sobre la publicación. Esta semana, durante su visita al programa Hoy, Stephanie Salas compartió algunos detalles de esta comida que Michelle le hizo a doña Silvia: “Fue algo muy sencillo, como dicen, petit comité, pero muy lindo, muy emotivo, porque tú sabes que mi abuela es un roble, adora a Michelle y estuvo lindo, yo creo que nos vamos preparando”, comentó la cantante.

VER GALERÍA

Doña Silvia siempre presente en el corazón de Michelle

Por su parte, la semana pasada, Michelle Salas le contó a la prensa mexicana un poco de lo que estaba planeado para poder celebrar su compromiso y próxima boda junto a su bisabuela: “Le tengo preparado algo muy especial, una sorpresa justo para ella, para poder celebrar con ella y poder estar juntitas”. La influencer reconoció que, aunque sería muy especial que doña Silvia la acompañara en su boda, tiene claro que lo principal es salvaguardar su integridad: “Para mí es importante que toda mi familia estuviera, pero todos tenemos compromisos de trabajo tenemos cosas, mi abuela tiene 93 años, así que no podrá estar, así que estará en mi corazón”, explicó Salas.