​​​​​​​Los hijos de Shakira acaparan las miradas en la noche más especial de la cantante

Después de un año lleno de éxitos musicales, Shakira se convirtió en una de las artistas más esperadas en los MTV Video Music Awards 2023, una entrega a la que llegó de la mano de sus dos hijos, Milan y Sasha, quienes fueron testigos, una vez más, del éxito de su famosa mamá. Como ocurrió en la pasada entrega de Premios Juventud, los niños se convirtieron en sus mejores acompañantes a su paso por la alfombra rosa donde derrocharon estilo con atuendos confeccionados por Versace. Ella eligió un sensual vestido dorado, con un importante escote en la espalda, mientras los chicos acudieron a esta cita con atuendos coordinados, en negro y dorado, de la prestigiada firma italiana. A su llegada, Shakira se mostró muy orgullosa de contar con la presencia de sus hijos con quienes posó para varias entrañables fotos del recuerdo en el que ella aparece besándolos en la frente. Por su parte, los niños, quienes este 2023 dejaron Barcelona para comenzar una nueva vida en Miami se mostraron muy cómodos y sonrientes ante las cámaras.

Shakira pone a bailar a todos

Orgullosos de poder acompañar a su mamá, una vez más, en una entrega de premios, además de ser testigo del fenómeno mediático que representa su mamá sobre la alfombra rosa del evento, los niños de 10 y 8 años, fueron testigos de cómo su mamá puso a bailar a todos los asistentes a esta entrega a ritmo de sus éxitos más sonados que incluyó en el opening de la edición número 40 de los MTV VMA 2023. La barranquillera incluyó canciones como Hips Don't Lie, Loba y la Music Session Vol. 53, un tema que se viralizó por ser dedicado a su exesposo y padre de sus hijos Gerard Piqué y que cantó en español, momento en que la bandera de Colombia se hizo presente. En redes sociales circulan varios videos de la reacción de varios artistas que simplemente se quedaron sin palabras ante el performance de la cantante, como Taylor Swift quien saltó de la emoción y coreó los temas de la colombiana.

Un premio dedica a sus hijos

Después de demostrar por qué es una de las artistas femeninas más importantes del mundo, Shakira subió al escenario para recoger el MTV Video Vanguard, un galardón con el que se reconoce la trayectoria y aporte a la industria musical a través de los videoclips. Cabe resaltar que, la cantante colombiana, de 46 años de edad, se suma a la lista de importantes personalidades que han recibido este premio, entre los que destacan Madonna y Michael Jackson. Ante la emoción de todos los asistentes, Sharika recibió este galardón, momento en el que aprovechó para resaltar el gran apoyo de sus fans a lo largo de su carrera y de sus distintas etapas personales: “Esto es para ustedes mi gente latinoamericana, dentro fuera de este país, gracias por inspirarme y por inyectarme tanta fuerza y tantas ganas de seguir adelante. Los quiero muchísimo”, comentó.

Como era de esperarse, en su turno al micrófono no dudó en dedicarle este logro a Milan y Sasha, quienes son su prioridad: “Quiero agradecer a mis padres a mis hijos, Milan y Sasha que están aquí, muchas gracias por apoyarme, por animarme, por hacerme sentir que mamá puede con todo”, comentó la actriz mientras sus hijos, desde la primera fila, la observaban emocionados aplaudiendo su triunfo. Hace unas horas, Shakira compartió en su cuenta de Instagram la sorpresa que les hizo a sus hijos a quienes llevó a Time Square donde, sin ellos saberlo, apareció proyectada en una de las pantallas gigantes de esta famosa avenida: “Una pequeña sorpresa para mi hijo en Time Square”, escribió sobre una imagen donde aparece el pequeño Sasha observando la majestuosidad de su mamá.

Shasa y Milán, sus mejores maestros

Este no es el primer premio de Shakira les dedica a sus hijos, el mes pasado, durante su exitosa participación en Premios Juventud también pronunció un conmovedor mensaje dirigido a los pequeños cuando subió a recibir el premio Agente de cambio: “Cuando mi hijo, de 10 años, me cuenta con tristeza que un amigo suyo quisiera cambiarse el color de la piel porque no se siente parte. Como madre solo me queda mostrarle que no se tiene que quedar callado, que puede levantar su mano, que puede usar su voz y quejarse de eso y de todo aquello con lo que no está de acuerdo, es así Milan. Hoy que están aquí Milan y Sasha acompañándome, que para mí es una gran alegría, yo quiero que mis hijos entiendan que para ser un agente de cambio no hay que ser una estrella del pop femenina, no hay que ser político o ocupar un lugar de poder, ni famoso, ni rico, para ser agente de cambio sólo hay que diferenciar lo que está bien de lo que está mal”, dijo en aquella ocasión.