Camila Fernández habla sobre la relación de su padre Alejandro Fernández con Karla Laveaga

Una de las parejas más famosas del espectáculo es la que conforman Alejandro Fernández y Karla Laveaga. Mientras pasa el tiempo, los enamorados cada vez son más abiertos al dejarse ver en público, unidos y siempre cómplices de su romance, como ocurrió en días pasados, cuando la pareja sorprendió al caminar por la alfombra de un prestigiado evento. En ese instante, ambos fueron cuestionados por la prensa sobre la posibilidad de celebrar una boda en el futuro, a lo cual respondieron de manera simpática haciendo bromas sobre el anillo de compromiso. Mientras tanto, lejos de los planes de la unión matrimonial, disfrutan cada momento de su relación viviendo el presente, teniendo como testigos de ese amor a sus seres queridos, entre ellos a Camila Fernández, hija de El Potrillo, quien reveló recientemente si entre los planes de su padre estaría el casarse o continuar siendo un alma libre como lo ha sido por varios años.

¿Qué dijo Camila Fernández de su papá?

Abierta como siempre a compartir aspectos de su vida personal, Camilia conversó con el programa televisivo La Mesa Caliente, de Telemundo, espacio en el que a pregunta expresa sobre si su padre tiene planes de volverse a casar, ella respondió. “Mi papá, él es alma libre, del mundo y de su gente y su público…”, dijo la joven entre risas, luego de que una de las presentadoras recordara durante la emisión el reciente encuentro de Alejandro y Karla con los medios de comunicación, día en el que los enamorados bromearon con los reporteros sobre la idea de comprometerse. Aunque por ahora no hay nada claro en ese terreno, la joven cantante celebra el hecho de ver a su padre feliz, quien a la par continúa sumando éxitos en su carrera musical, visiblemente inspirado y entregado a permanecer cercano a sus seres queridos, especialmente a sus nietas, Mía y Cayetana, quienes lo tienen muy ilusionado.

Al ahondar en su respuesta, Camila destacó lo mucho que su padre se entrega al amor, como ocurre ahora en que Karla es la mujer que le roba suspiros. Testigo de la estabilidad que prevalece entre los dos, la joven intérprete se mostró muy empática con la pareja, que hasta ahora ha decidido dar prioridad a ostros aspectos sobre la idea de consolidar un matrimonio. “Así ha sido siempre y su corazón es para quien sea, para todo mundo, para ahorita Karla, está muy enamorado también con Karla y que haga lo que le haga feliz…”, dijo la cantante. Recordemos que la cercanía que El Potrillo mantiene con sus hijos es tan grande, que ellos apoyan de manera incondicional cada una de sus decisiones, siendo los aspectos sentimentales un ámbito en el que todo fluye de manera cordial.

Las confesiones de Alejandro y Karla

Como pocas veces ocurre, Alejandro Fernández y Karla Laveaga asistieron juntos a un evento público en el que conversaron sobre su romance. En tono simpático, los enamorados respondieron a las preguntas en relación con su noviazgo. “Tiene sus complejidades”, dijo el cantante, para luego dar pie a las palabras de la guapa modelo, quien en tono hilarante habló de sí misma. “Soy bien divertida, claro”, comentario que desató la risa entre los presentes. En ese momento, Alejandro también contó cómo ha sido la experiencia de compartir su vida con Karla, su mejor cómplice en todo momento. “Ella hace que la vida sea más fácil”, aseguró. Así mismo, despejó las dudas en torno al éxito de su duradera relación. “Yo creo que encontrarnos en todo, poder platicarlo todo, tener comunicación, y pues llevamos 13 años así”, dijo el intérprete a los medios, declaraciones retomadas por el periodista de espectáculos Edén Dorantes para su canal en YouTube.

Por si fuera poco, los comunicadores reunidos en el lugar no escatimaron en sus preguntas, ávidos por averiguar si entre los planes de El Potrillo ya está el entregarle el anillo a su novia en lo que queda de este año, a lo que él respondió: “¿Este año se entrega el anillo? No sé, hay que preguntarle a ella… ella es la que me va a dar el anillo”. En el mismo tono, Karla despejó las dudas de los reporteros, atentos a la respuesta de los famosos novios. “Tal vez, si se porta bien… para innovar”, dijo.

