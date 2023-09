La emoción de Alessandra Rosaldo al celebrar su cumpleaños con un detalle de Eugenio Derbez

En medio del agridulce momento por el que transitan los Derbez, luego de la partida de su perrita Fiona en días pasados, la famosa familia busca consuelo manteniéndose unida. Esta vez, Eugenio Derbez consintió a su esposa, Alessandra Rosaldo, quien celebró su cumpleaños cobijada por el amor de sus seres queridos, una fecha muy especial en la que el cineasta y otros integrantes del clan como Aislinn Derbez, le dedicaron a la cantante de Sentidos Opuestos emotivos mensajes por su nueva vuelta al sol. Orgullosa de dar la bienvenida a su nuevo año de vida, la intérprete se mostró muy agradecida por las muestras de cariño hacia ella, un instante de su vida en el que todo parece guardar completa estabilidad pues si en lo personal todo va por buen camino, enfocada en cuidar de su hija Aitana, en lo profesional las cosas también se han dado de manera extraordinaria.

La romántica felicitación de Eugenio Derbez a su esposa

Como era de esperarse, Eugenio Derbez publicó en sus redes sociales un romántico detalle para la cantante; un video musicalizado con duración de algunos segundos conformado por varios clips en los que la protagonista es Alessandra. En las escenas se puede ver a la intérprete disfrutando de algunas escapadas junto a Eugenio y su hija, posando guapísima o incluso celebrando su cumpleaños en compañía de Vadhir. “Feliz cumpleaños @alexrosaldo, cada vez que te beso...”, escribió al pie de la publicación el cineasta, dando así una merecida sorpresa a su esposa, con que ha escrito una historia de amor colmada por gratos momentos, como la celebración de cada fecha importante en el calendario familiar. Por supuesto, las reacciones fueron inmediatas, pues los seguidores de Derbez se sumaron al festejo de manera virtual, enviándole a la cumpleañera varios comentarios con buenos deseos.

Mientras tanto, Alessandra se encargó de replicar en sus historias de Instagram todas las felicitaciones que sus amigos cercanos y familia le hicieron llegar, aunque fueron tantos los mensajes que no pudo responder de manera inmediata, según confesó mientras tomaba un paseo junto a Eugenio, dando breves detalles de cómo disfrutó su día. “Tengo el teléfono repleto de mensajes, llamadas perdidas... Ténganme paciencia porque entre mi marido, mi amiga Gloria y mi nena me han traído toda la mañana muy consentida y muy ocupada, entonces no he podido responder ni leer casi nada. Pero gracias, gracias, gracias los amo, estoy muy apapachada en mi cumple, muy festejada y muy feliz...”, dijo sonriente ante la cámara, dejándose ver plena por recibir este nuevo año de la mejor manera.

Las emotivas palabras de Aislinn a Alessandra

Como es bien sabido, Alessandra Rosaldo mantiene una estrecha relación de complicidad y cariño con Aislinn Derbez. Ambas han hablado anteriormente de cómo fueron construyendo su relación cuando la cantante unió su vida a la de Eugenio Derbez, por ese motivo en fechas tan únicas como esta, Aislinn no deja pasar la oportunidad para felicitar públicamente a la intérprete. En su mensaje, reiteró el fuerte amor que tiene hacia ella, recordando parte de las cualidades humanas de Alessandra. “Feliz cumpleaños a la mejor stepmom (madrastra) del mundo. La más paciente, tolerante, amorosa y gran mamá. Te amo @alexrosaldo”, escribió la actriz. Para hacer más emotiva su dedicatoria, ilustró la misma con una fotografía en la que Alessandra aparece dando un abrazo a Aitanna y a Kailani, hija de Aislinn, orgullosa siempre de su gran familia.

Son meses de grandes emociones para Alessandra, pues a la par de su entusiasmo por continuar con el proyecto de Sentidos Opuestos, en su vida personal todo fluye de la mejor manera. Recordemos que en julio pasado, la cantante y Derbez celebraron once años de matrimonio, un periodo de grandes aprendizajes y de crecimiento mutuo en todos los aspectos. Precisamente, Alessandra escribió un mensaje a su esposo, reiterando lo mucho que la hace feliz caminar a su lado desde entonces. “¡Una y mil millones de veces sí! Contigo sí. Para siempre sí. Feliz Aniversario amor mío @ederbez. Te amo con toda mi alma. 11años de casados. Happy anniversary”, dijo en sus redes sociales, espacio en el que suele tener gran interacción a diario dando vistazos de lo que acontece en su entorno privado.

