Qué opina Lucerito Mijares sobre una posible reconciliación entre sus padres

Fue hace más de dos décadas que Lucero y Manuel Mijares decidieron ponerle punto final a su relación de pareja después de 14 años de matrimonio, desde entonces han mantenido una entrañable amistad, que se ha visto fortalecida no sólo por el amor a sus hijos sino también su pasión musical, lo cual les ha llevado a compartir el escenario con su exitosa gira en conjunto Hasta que se nos hizo, en la que, incluso, su pequeña ha tenido aclamadas participaciones. Si bien, los cantantes han dejado claro que el vínculo que los une es meramente de compañerismo, recientemente han surgido teorías de sus seguidores que apuntan a una posible reconciliación, rumores que ambos han echado por tierra. Ha sido en medio de este panorama que Lucerito Mijares, la hija menor de los artistas, compartió como pocas veces cómo vivió la separación de sus famosos padres y aclaró si le gustaría verlos de nuevo juntos como pareja.

Sincera, la joven actriz señaló que se siente cómoda con la dinámica familiar que han establecido sus padres tras su separación: “Ahorita estoy muy bien, llevan ya bastante tiempo separados”, comentó en entrevista para el canal de YouTube de Mara Patricia Castañeda, en el que recordó de qué manera se dio la ruptura de Lucero y Manuel Mijares, “Obviamente yo no me acuerdo de casi nada porque era muy chiquita, creo que tenía como seis años, entonces no me acuerdo de mucho y afortunadamente mi hermano y yo nunca vimos alguna pelea, obviamente las hubieron porque en todas las parejas las hay, pero nunca nos tocó”.

Apelando a su gran sentido del humor, Lucerito mencionó que está feliz de la amistosa relación que han construido sus padres: “Estas dos casas no me van nada mal”, dijo a manera de broma antes de añadir el ambiente de armonía, cariño y comprensión que han construido los cantantes a lo largo de los años, “Me encanta que se lleven tan bonito porque justamente a los hijos nos hace muy bien, y que no tengan estas limitaciones de: ‘No puedes ver a tu papá’, o, ‘No puedes ver a tu mamá’, o, ‘Un fin de semana me toca a mí y el otro a ti’. Siento que no hay estas limitaciones que me parece algo irreal porque creo que muy pocas parejas, que yo he visto, se llevan así de bien y son así de amigos”.

La protagonista de El Mago también se refirió a la química que los cantantes han mostrado frente al público en cada uno de sus conciertos dejando en claro que todo es parte del espectáculo y recalcando que son excelentes amigos: “Obviamente han hecho esto de que se van a volver a juntar porque es parte del show y por eso creo que la gente muchas veces se lo ha tomado muy enserio, pues porque se ve la buena química que tienen en el escenario y también si los vieran en la vida real, ya dirían todos: ‘Ya están casados otra vez’, o sea, se llevan de maravilla y eso la verdad nos tiene muy contentos a mi hermano y a mí”.

Retomando las especulaciones sobre una reconciliación de sus papás, Lucerito confesó que para ella esta posibilidad remota le parece una escena de película; sin embargo, recalcó que la decisión reside exclusivamente en los cantantes: “Sería bastante raro porque llevan bastante tiempo divorciados (...) Obviamente sería de película, sería un ‘Juego de Gemelas’, pero ahora sí que como ellos quieran, pues ellos mandan”, añadió en una charla para el programa La Mesa Caliente.

