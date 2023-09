La reacción de Rodrigo Cachero tras confirmarse los rumores sobre el fin de su matrimonio

Después de que Larisa Mendizabal, expareja y mamá del primogénito de Rodrigo Cachero, utilizara sus redes sociales para publicar un video en el que confirmó que su noviazgo con Augusto Bravo, su pareja por más de 11 años, terminó luego de que él le confesara que sostuvo una relación extramarital con Adianez Hernández, actual esposa de Cachero, el actor reaccionó en redes sociales. Más que hacer referencia a lo dicho por su ex, Rodrigo se centró en la ola de especulaciones y noticias poco veraces que han estado circulando en la red. Sincero, Cachero reconoció que la situación lo ha sobrepasado y calificó este capítulo de su vida como una “pesadilla”, por lo que solicitó a sus más de 130 mil seguidores en Instagram, respeto por él y sus hijos quienes, en su calidad de menores de edad, merecen atravesar esta transición familiar de la manera más tranquila posible. En especificó, se defendió de los ataques de los que ha sido blanco en redes sociales, en los que ponen en entredicho su integridad como persona y padre de familia. Ante tan difícil situación, el actor ha recibido el apoyo público de varias amistades del medio del espectáculo que dan fe del buen papel que ha desempeñado como esposo y padre.

El nuevo comunicado del actor

Esta mañana, Rodrigo Cachero compartió una imagen junto a su mascota que acompañó de un mensaje en el que abrió su corazón, admitiendo lo complicado que está siendo para él manejar esta situación: “Voy a escribir esto desde un lugar amable y amoroso, porque puedo ser de otra forma. Los que me conocen saben la clase de ser humano que soy. Las familias, vecinos, amistades en común, profesores y padres de los amigos de mis hijos, personal de servicio, así como compañeros queridos con quienes he trabajado durante 25 años de mi carrera saben de mi accionar como ser humano y como padre. Todo este proceso de divorcio me está rebasando. Todo ha sido sorpresivo y doloroso. Yo estoy con mi alma tranquila. Siempre he mantenido una línea de vida basada en el respeto, cariño y cordialidad hacia cualquiera”, se lee en la primera parte de este texto.

El actor continuó hablando del gran amor que le profesó a la exparticipante de La Isla: “En el caso de mi pareja siempre he intentado dar la mejor versión de mí con mi amor incondicional. Yo comulgo con la lealtad, la fidelidad y la comunicación, por lo que el conflicto, el engaño y la mentira son elementos con los que no puedo convivir. Amé profundamente a Adianez y en verdad me visualizaba envejeciendo con ella; sin embargo, existe un libre albedrío al cual no tengo ni acceso ni control y que determinó el fin de nuestra relación. He trabajado muchos años para proveer y apoyar a mi familia y jamás he fallado. Este año dirigí un proyecto de 6 meses con largas jornadas de trabajo en el que afortunadamente nos fue increíble. Quizás estuve mucho tiempo fuera de casa, pero estaba trabajando”, admitió.

Pone un alto a los ataques

Por último, el actor negó cualquier rumor con el que se busque ensuciar su nombre: “No acepto la información que se da de mi persona, porque son notas infundadas y todo esto puede repercutir en la salud mental y emocional de mis hijos. Son ellos a los que me toca proteger y cuidar. Yo en paz. No voy a caer en provocaciones, porque quiero que esta pesadilla termine lo antes posible. Para que exista un conflicto o pelea, se necesitan dos o más personas. No cuenten conmigo”. Rodrigo informó que a partir será más cuidadoso en redes para proteger a sus hijos: “Acabo en este instante de desactivar los comentarios, porque ayer unas mentes enfermas se atrevieron a publicar en el Instagram de mi hijo. Ellos son los menos culpables de todo este tsunami. Agradezco su apoyo y cariño. Bendiciones”, finalizó.

El apoyo de sus amigos del medio

A pesar de haber anunciado que desactivaría los comentarios en redes, todavía se pueden leer varios de sus amigos del medio de comunicación que, aprovecharon esta publicación, para mostrarle su apoyo ante tan complicada situación. Por su parte, Marcos Ornellas, le escribió: “Te quiero mucho”, mientras Atala Sarmiento escribió desde Barcelona: “Siempre, desde chavito, has sido un tipazo; nadie me lo cuenta. ¡Yo lo vi! Abrazo Ro”. Otras celebridades que se hicieron presentes en los comentarios fueron: Rossana Nájera, Jimena Pérez, Juan Manuel Bernal, Verónica Toussaint, Hugo Catalán, Mónica Castañeda, Gaby Platas y Héctor Soberón. Fue la semana pasada cuando, a través de su cuenta de Instagram, Rodrigo Cachero anunció el fin de su relación con Adianez Hernández, luego de 11 años juntos, cinco de casados y dos hijos en común.