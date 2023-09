Lo que opina Humberto Zurita sobre la posibilidad de que sus hijos lleven a la pantalla la vida de Christian Bach

A lo largo de su vida, Christian Bach se caracterizó por ser muy discreta con los detalles que compartía sobre su intimidad, por lo que su imagen siempre estuvo impregnada de un aire de misticismo, el cual ha permanecido incluso después de su partida. De hecho, la familia de la actriz ha procurado mantener bajo completa privacidad los detalles de la vida de la intérprete, cumpliendo así su deseo de mantener esa faceta de su persona lejos de los reflectores, algo que han cumplido al pie de la letra. Sin embargo, en una reciente entrevista, Emiliano Zurita, hijo de la actriz, fue cuestionado sobre la posibilidad de que en un futuro pudiera producir una serie dedicada a su famosa mamá, una idea que no descartó por completo y que incluso dijo le gustaría volver realidad. En ese sentido, Humberto Zurita, viudo de Christian Bach, también se ha pronunciado al respecto, fijando una postura ante la posibilidad de que este trabajo llegue a realizarse, dejando en claro que si el proyecto queda en manos de sus hijos el siempre estará de acuerdo.

Lo opinión de Humberto sobre este posible proyecto

Fue durante un encuentro con la prensa, luego de la presentación de la obra ¡Papito Querido! en la Ciudad de México, que el actor fue cuestionado acerca de la posibilidad de que sus hijos llevaran a la pantalla la vida de Christian Bach, algo con lo que el intérprete se mostró encantado, pues dijo, no hay nadie más indicado para ese fin que ellos. “Me encantaría que lo hicieran porque ellos tienen su propia productora Addiction House”, comentó el intérprete, en declaraciones retomadas en el canal de YouTube de Berenice Ortiz. “Si él o ellos, Sebastián y sus socios, mis hijos, preparan una serie y una película. Y si ellos están pensando la bioserie, ¡qué padre!, ¡qué maravilla!, su mamá no era de ese tipo de actuar, por eso ha habido una secrecía a alrededor de ella, no le gustaban los homenajes, ni nada, pero si sus hijos le quieren hacer un homenaje, (está bien)”, agregó.

Pensando en esa discreción que tanto caracterizó a la actriz, Humberto fue cuestionado sobre si habría algún límite en cuanto a los temas que se pudieran tocar en la serie, algo sobre lo que el intérprete fue muy claro: “Me gustaría saber qué idea tienen, qué están planeando para hablar de su mamá. Yo creo que no hay límites, porque en la vida de Christian no hay límites, los límites son los que puso ella y son los que estamos respetando, no fue una mujer de límites”, compartió. “No habría nada que esconder, era una mujer integra”, señaló.

El proceso para superar la partida de Christian

El 2019 será un año doloroso para Humberto y su familia. La muerte de Christian no solo dejó un vacío en el espectáculo mexicano, sino también un profundo sentimiento en el corazón de Humberto, quien enfrentó esta pérdida asumiendo la situación con total madurez. De lo más sincero, el protagonista de melodramas y seres televisivas reveló parte de lo vivido en ese periodo, un instante en el que tomó la decisión definitiva de hacer todo lo posible en sus manos para lograr sosegarse. “Sí, tuve que reconciliarme de la muerte de Christian, de mi pareja, sí tuve que pasar por una reconciliación y un encuentro conmigo mismo porque sí, sí te enojas mucho…”, expresó en una sincera charla que sostuvo con Anette Cuburu para su canal de YouTube.

En retrospectiva, Humberto mira los sucesos de su historia personal como importantes lecciones de vida. Orgulloso de su presente, también celebra el hecho de ser una persona afortunada en todos los sentidos. “Es un gran momento porque sí hay una reconciliación con uno mismo en la vida. Que no tendría que reconciliarme de nada porque me ha ido muy bien en la vida, demasiado bien, un privilegiado…”, explicó. “Pero cómo es la vida, cómo te acerca de nuevo cosas buenas a tu vida y soy un bendecido en ese sentido…”, afirmó el actor, dispuesto a compartir parte de las experiencias que lo han marcado de alguna manera a lo largo de estos años de constantes cambios y nuevos comienzos.

