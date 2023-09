​​​​​​​El cariñoso mensaje de Ana Bárbara a sus hijos

Siempre concentrada en cumplir como artista, en las últimas semanas, el nombre de Ana Bárbara se ha visto involucrado en declaraciones que terceras personas, entre ellas, José Emilio Levy, hijo de la fallecida Mariana Levy, a quien la cantante crío como a un hijo. Luego de que el joven, de 19 años de edad, hiciera público su distanciamiento de Ana Bárbara y revelara que sus hermanos José María y Emiliano, primogénito de la intérprete de Fruta prohibida, también están supuestamente alejados de ella, Ana Bárbara rompió el silencio frente a la prensa y aprovechó para enviar un mensaje de amor a todos sus hijos, resaltando que su maternidad siempre ha sido su prioridad, recordando incluso los años en que puso una pausa en su carrera artística para volcarse en su papel de mamá, en la época en que todos sus hijos eran pequeños. La cantante dejó claro que no se arrepiente del amor que le dio a sus hijos, de hecho, cree que esa semilla que plantó en ellos durante la infancia será lo que haga que las diferencias entre ellos se disipen.

Un momento familiar difícil

Sincera, Ana Bárbara admitió que se mantendrá firme en su política de no hablar de sus seres queridos; sin embargo, reconoció que no está pasando por un buen momento en el terreno familiar: “Obviamente a veces los días son difíciles, no les voy a decir que todo el tiempo esto así de: ‘Qué fregona es la vida’, tiene sus momentazos, pero te puedo decir que mi familia es sagrada y es todo lo que te puedo decir”, reveló en su último encuentro con los medios de comunicación de acuerdo con información del programa Sale el sol. La cantante explicó que no tiene planeado reaccionar a las declaraciones de José Emilio y comentó: “Yo no puedo controlar lo que digan mis hijos, mis hermanos. Realmente lo que pienso es que a todos les toca vivir una historia, vivir una vida y la manejan como quieren, yo a mis hijos les di amor”.

El mensaje a sus hijos

En otra parte de este encuentro con la prensa, Ana Bárbara aprovechó para enviarles un mensaje de amor a todos sus hijos: “Luz y bendición para todos mis hijos. Yo di el alma y la volvería a dar y dejé mi carrera muchos años y no me arrepiento, sé que eso se va a quedar en un dejo de sus mentes y sus corazones, aunque ahorita anden de gente gacha”, declaró, de acuerdo con información del programa Ventaneando. La cantante puntualizó por qué, a lo largo de su carrera ha preferido guardar silencio ante varios acontecimientos de su vida personal: “Yo tengo mi historia, si algún día estoy preparada para hablar, ojalá que mis terapeutas un día me den de alta para poder hablar de mi vida, yo sé que hay otros que están rogando que eso no suceda”, añadió.

Sus hijos de corazón

Recordemos que cuando Ana Bárbara comenzó su relación amorosa con José María Fernández El Pirru, también dio inicio su historia con Paula y José Emilio, los hijos de la fallecida Mariana Levy a quienes conoció de 3 años y un año de vida, respectivamente. Debido a la corta edad de los niños, la cantante se encargó de criar a los niños junto a su primogénito Emiliano: “Yo asumí un papel de mamá, porque cuando la gente me dice madrastra no me gusta, ni mis hijos me dicen madrastra. Paula me empezó a decir mamá y cuando Emilio cumplió un año ya yo era su mamá, le di todos los biberones, lo bañé, lo dormí como una mamá”, le contó Ana Bárbara a Mara Patricia Castañeda en una entrevista realizada a finales del 2019.

En esa plática, Ana Bárbara contó que fue por sus hijos por quienes decidió ponerle pausa a su carrera: “Tuve que dejar la carrera, tuve que hacer cambios absolutos en mi vida para poder llevar esa dinámica de una mamá que tenía un hijo, a una mamá que, en menos de un año, tenía cuatro. Porque acuérdate que en mi noche de bodas salgo embarazada de Chema. Eran puros bebés”, recordó la cantante sobre aquella época en la que se volcó en la maternidad. Aunque tiene memorias increíbles junto a todos sus hijos, para ella, como para Paula y Emilio, fue muy duro enfrentar el divorcio con El Pirru: “Fue muy dolorosa esa situación, porque no perdí una familia, perdí todo, me quedé en la nada, emocionalmente temblando, como en el limbo. Hay una imagen de mi hijo José María en el baño de su cuarto en Cancún diciéndome: ‘Mamá, ¿por qué se escucha la casa tan sola, por qué se escuchan los ecos?’. Es algo muy doloroso, es casi, casi una muerte”, confesó en aquella ocasión.