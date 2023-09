La emoción de Stephanie Salas por entregar a su hija Michelle Salas en el altar

Después de que, en mayo pasado, Michelle Salas sorprendiera a sus seguidores en Instagram con el anuncio de su compromiso matrimonial con Danilo Diazgranado, ha sido mucha la expectativa de la prensa en torno a la boda. En ese sentido, Stephanie Salas, mamá de la novia, habló esta mañana durante su visita al programa Hoy de cómo van los preparativos del enlace que, aseguró, se realizará este 2023. Emocionada, la actriz confesó que será ella quien entregue a su hija en el alta, un momento que la tiene muy nerviosa, también contó cómo fue que Michelle y Danilo le dieron la noticia del compromiso. La semana pasada, durante su visita a México, la influencer le contó a la prensa durante su encuentro en una alfombra roja cómo va con los preparativos de su boda, un evento para el que, hasta el momento, tiene preparados tres vestidos; sin embargo, no descartó la posibilidad de incluir uno más: “Por ahora vamos por tres, pero todavía no sé”, confesó Michelle Salas a los medios de comunicación de acuerdo con el programa Ventaneando.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

La boda será este año

Esta mañana, durante su visita al programa Hoy, Stephanie Salas fue cuestionada sobre la boda de su hija, un evento que la tiene muy ilusionada: “Estoy contenta, estoy nerviosa también no sé, me voy a desmayar o algo, hay veces que tengo esos sentimientos de cómo se le hace para entrar a dejar un hijo al altar, no es nada fácil, pero estoy muy contenta”, reconoció. Sobre cómo van los preparativos del enlace, Stephanie reconoció que los novios son quienes están ultimando los detalles y poco a poco se los han ido compartiendo: “Me voy enterando de cómo va el asunto conforme pasan los días, no es que yo tenga ya una agenda tan clara como la de la gira”, comentó divertida. Lo que sí confirmó es que el enlace se realizará este 2023, aunque no quiso especificar la fecha: “Hasta donde yo sé, sí es este año”, puntualizó.

VER GALERÍA

¿Quién entregará a Michelle Salas en el altar?

Durante esta charla que sostuvo con Andrea Legarreta, Andy Escalona y Arath de la Torre, Stephanie adelantó que será ella quien entregue a su primogénita en el altar: “¿Tú la vas a entregar en el altar?, era algo que se especulaba”, le preguntó Legarreta, a lo que respondió Salas: “Yo creo que eso ya es un poco evidente. Una es una buena madre de familia y yo creo que así tiene qué ser, no hay más”. Sobre cómo está ayudando a su hija con los preparativos, reconoció que ha sido muy complicado estar presente por su trabajo en el teatro en la obra Papito Querido, en la que comparte créditos con su novio, Humberto Zurita: “En lo que puedo, porque sí es difícil, toda una agenda”.

Stephanie también contó cómo fue que Michelle y Danilo le dieron a conocer la noticia de su compromiso. Reconoció que, de primer momento, lo supo por la imagen que su hija Michelle compartió en redes sociales: “Subió una foto muy bonita en Instagram y así fue la sorpresa, ahí vi lo del anillo y dije: ‘¿cómo?’. Lo que hicieron ellos fue un Zoom familiar y uno por uno nos iban diciendo. Fue muy lindo, son una pareja extraordinaria”, recordó. Stephanie Salas aprovechó para hablar del excelente hombre que es el prometido de Michelle: “Danilo es un tipazo y yo estoy muy contenta por el porvenir de los muchachos”, finalizó. En ese sentido, la semana pasada, durante su visita al programa de Ventaneando, Stephanie contó que ni ella, ni su novio tenían sus outfits para la boda: “Yo todavía no tengo mi vestido, Humberto no tiene nada para ir”, comentó divertida.

VER GALERÍA

La ilusión de la familia ante la boda

Stephanie no es la única integrante de la familia que está muy emocionada con la próxima boda de Michelle Salas, su hermana, Camila Valero y Emiliano Zurita, hijo de Humberto, han tocado el tema con la prensa. Mientras la actriz reveló que será dama de honor en la boda, Emiliano contó a su paso por la alfombra roja de los Ariel que ya tiene la invitación del enlace: “Sí, estoy muy feliz por ella, es algo increíble”, dijo en entrevista con el programa Ventaneando. Por su parte, Michelle Salas también se mostró muy entusiasmada con su próxima llegada a altar, aunque reconoció que compaginar los preparativos de la boda con el trabajo ha sido muy retador: “No me imaginaba lo difícil que era entre trabajar y hacer una boda, parece fácil y aunque tengas wedding planner tienes que estar súper al pendiente de cada detalle”, confesó la novia a la prensa hace unos días.