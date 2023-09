La respuesta de Poncho Herrera al preguntarle si asistirá a algún concierto de RBD

Desde el surgimiento de los planes para el regreso de RBD a los escenarios, una de las pocas certezas fue que Poncho Herrera no sería parte de este esperado reencuentro con Anahí, Maite Perroni, Dulce María, Christopher Uckermann y Christian Chávez. Sin embargo, el actor le deseó lo mejor a sus amigos y compañeros, quienes han tenido una vuelta triunfal durante el arranque de su gira denominada Soy Rebelde Tour, con la cual recorrerán varias ciudades de Estados Unidos, México y más sitios en Latinoamérica. Ante los recientes llenos totales en los estadios y el furor tras revivir la nostalgia a través de las canciones de la banda musical pop, Herrera ha expresado su sentir, incluso ha dejado claro bajo qué término podría asistir a alguno de los conciertos, en espera de ver actuar a los cantantes con quienes grabó la exitosa telenovela Rebelde hace casi dos décadas atrás.

La reacción de Poncho Herrera ante el éxito de RBD

Sin pasar desapercibido por los medios de comunicación, Poncho se tomó unos minutos para conceder una entrevista en la que el tema, sin duda, fue el reciente tour de RBD. Al ser cuestionado por la reportera, el actor dijo: “Les está yendo increíble y es fantástico. Ya lo había dicho y es un éxito, seguirá siendo un éxito y lo más importante es que están felices haciendo lo que les gusta…”, aseguró, declaraciones retomadas por el programa televisivo Despierta América. El recién protagonista de la cinta ¡Que Viva México!, además agregó: “Estoy muy feliz con lo que estoy haciendo ahorita y yo siempre, siempre, les desearé todo el éxito del mundo…”, apuntó en otro momento de la plática, en la que trató de ser discreto ante las preguntas.

En medio de la cantidad de noticias generadas por las actuaciones de RBD, Poncho no pudo escapar de ser interrogado sobre una reciente polémica, luego de la aparición de Christian Chávez portando un traje de charro color rosa. “Desconozco… no te puedo hablar de algo que desconozco pero me queda claro, intuyo que todo lo que ellos están haciendo lo hacen con cariño, con amor y con ganas de poder conectar de una manera genuina y única con el público…”, explicó el intérprete frente a las cámaras, despejando así todas las incógnitas entre quienes han generado conversación en torno a la decisión de Poncho de no sumarse al Soy Rebelde Tour, el cual llegará a México a finales del mes de noviembre con un total de doce fechas programadas y repartidas entre la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

¿Asistirá Poncho a algún concierto de RBD?

A lo largo de los días, los cercanos a los integrantes de la agrupación han estado presentes en varios de los shows realizados en Estados Unidos. Tanto la familia de Anahí como la de Dulce María y Christian Chávez han aplaudido desde las primeras filas a los cantantes, emocionados por este instante que quedará sin duda entre los recuerdos más memorables para cada uno de ellos. A propósito de esto, Poncho fue cuestionado sobre si tiene planes de asistir a alguno de los conciertos programados, no sin dejar de mencionar bajo qué circunstancia lo haría. “Estoy trabajado pero si me invitan lo valoraré…”, dijo el actor sin ahondar en más detalles, despidiéndose de los reporteros que escucharon muy atentos cada una de sus declaraciones.

Meses atrás, Poncho se colocó en la mira al confirmar que no sería parte del reencuentro de RBD. Tal noticia llevó a la prensa a averiguar sus razones detrás de esta decisión, mismas a las que respondió de manera puntual, especialmente cuando surgieron algunos rumores que él mismo desmintió a través de sus redes sociales. “Generalmente no pongo atención a revistas que solo propician cosas desagradables, pero me parece importante exponer algunos puntos que vienen de mí y no de un invento. Negar mi pasado implica negar mi presente, el dinero no lo es todo y no motiva en su totalidad mis decisiones”, escribió. En otro momento, también dijo a los reporteros que lo abordaron durante su paso por el Aeropuerto de la Ciudad de México. “Voy a estar trabajando amigos”, declaraciones retomadas por el programa televisivo Sale El Sol.

