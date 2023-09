Con la nueva adición a la familia, ¿cuántos hijos tiene Elon Musk?

A pesar de que ser el hombre más rico del mundo, al contar con una fortuna aproximada de 192 mil millones de dólares, y de ser un personaje sumamente público, Elon Musk ha procurado mantener sus asuntos familiares al margen de su carrera, por lo que es poco lo que se sabe sobre su numerosa descendencia. De hecho, este fin de semana, el magnate fue tendencia luego de que se hiciera público el reciente nacimiento de su nuevo bebé, el tercero que tiene con la cantante Grimes, su actual esposa, un acontecimiento que no ha pasado desapercibido por nadie debido a que el recién nacido se ha convertido en el onceavo hijo del nuevo dueño de Twitter - red social que ahora se llama X-, y por supuesto, por el nombre que la pareja de felices padres ha decidido ponerle a su pequeñito. A continuación, te contamos algunos detalles de la vida familiar de Elon Musk, así como de su descendencia.

Los hijos que tiene con Grimes

De acuerdo con la reseña que el New York Times ha hecho sobre el libro biográfico de Elon, que se publicará próximamente, el magnate y la cantante dieron la bienvenida a su tercer hijo en común en secreto, por lo que hasta ahora no se sabe la fecha exacta de su llegada al mundo. Sin embargo, lo que el diario estadounidense sí ha revelado es el nombre del recién nacido, el cual, por supuesto, no ha podido ser menos excéntrico que el de sus hermanos, pues la pareja decidió nombrarlo: Techno Mechanicus. Pero para evitarse problemas con la longitud del nombre o su pronunciación, los orgullosos padres también han decidido nombrar “Tau” en un sentido más cariñoso y diminutivo. Además de ‘Tau’, Grimes, de 35 años, y Elon, de 52, comparten paternidad con su hija Exa Dark Sideræl, de 1 año, cuyo apodo es ‘Y’, y su hijo X Æ A-12, ahora AE A-XII, de 3 años.

Los mellizos Zilis

En 2021, Elon Musk se convirtió en padre de dos pequeñitos, a quien tuvo con Shivon Zilis, quien es directora de operaciones y proyectos especiales de Neuralink. En este caso en particular, se desconoce el nombre de los pequeñitos; sin embargo, se sabe que llevan el apellido de la madre forma parte del nombre de los menores.

Nevada Alexander Musk

En el año 2000, Elon y su entonces pareja, la cantante canadiense Justine Wilson, enfrentaron un duro golpe en su vida, luego del trágico fallecimiento de su pequeña Nevada Alexander, tan solo 10 días después de nacimiento por síndrome de muerte súbita infantil.

Griffin Musk y Vivian Wilson

Luego de la dura experiencia que significó el haber perdido a su primera hija, Musk y Wilson decidieron darse una nueva oportunidad como padres, por lo que esta vez apostaron por la fecundación in vitro, logrando procrear una pareja de gemelos: Griffin y Vivian. Sin embargo, son pocos los detalles que se conocen sobre ellos, pues han preferido mantener un bajo perfil y mantenerse al margen de la vida pública de su papá. De hecho, se sabe que hace unos años, Vivian presentó una solicitud legal para poder cambiarse el nombre a Vivian Wilson -dejando atrás el que sus padres habían elegido originalmente-, tomando el apellido de su madre y eliminando el Musk por completo, respondiendo así al cambio de género que decidió hacer, algo con lo que el magnate ha expresado públicamente estar en desacuerdo, por lo que el quitarse su apellido paterno sin duda es una clara señal de que Vivian se ha desvinculado oficialmente de su progenitor.

Kai, Saxon y Damian Musk

También con Justine Wilson, Elon Musk tuvo trillizos, a quienes también lograron procrear, en enero de 2006, a través de fecundación in vitro. Cabe señala, que Musk y Wilson no duraron mucho como pareja, tras el nacimiento de sus últimos tres hijos, por lo que actualmente se encuentran divorciados y compartiendo la custodia de sus cinco hijos desde 2008.

