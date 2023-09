Se confirman los rumores sobre el fin del matrimonio de Rodrigo Cachero

Después de que la semana pasada trascendió la noticia del fin del matrimonio entre Rodrigo Cachero y Adianez Hernández, luego de 11 años de relación, esta mañana, Larisa Mendizabal, expareja del actor, publicó en sus redes sociales un video en el que leyó un comunicado explicando las razones de la ruptura de su relación con Augusto Bravo, una situación en la que está directamente involucrada la todavía esposa de su ex y papá de su hijo, Rodrigo Cachero. Luego de que se transmitió una entrevista en Venga la Alegría, en la que Larisa no pudo evitar las lágrimas tras preguntarle si eran ciertos los rumores que relacionaban a su exnovio con Adianez, la actriz confirmó con un: “Sí”. Con el objetivo de puntualizar cómo fue la situación, Mendizabal leyó un texto en el que detalló qué fue lo que pasó entre su exnovio y la esposa de Rodrigo Cachero. En dicho encuentro con la cámara del matutino reveló que ella se enteró de lo que estaba ocurriendo hace un tiempo y que fue Agusto quien se lo dijo: “Hace como tres meses, Rodrigo se dio cuenta primero, entonces, me tuvo que decir mi novio lo que estaba pasando. Ha sido difícil”, reconoció visiblemente conmovida: “Ya no me tomen, perdón”, solicitó respetuosamente al reportero Gabriel Cuevas.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

Las palabras de Larisa confirmando los rumores

Ya más tranquila, desde su casa, Larisa decidió enfrentar la situación y con un sincero comunicado narró lo sucedido: “Efectivamente, Augusto Bravo fue mi pareja, mi compañero de vida y con quien viví los últimos 11 años. A principios de junio pasado me tuvo que confesar que me había estado siendo infiel con Adianez Hernández. Me tuvo que confesar, porque Rodrigo Cachero, papá de mi hijo y esposo de Adianez, se dio cuenta de lo que estaba pasando. Quiero aclarar que no, no éramos amigos los cuatro, como se ha dicho, no salíamos juntos, nunca convivimos. En 11 años, ni siquiera coincidimos en un cumpleaños, una reunión, en nada, llevábamos una relación cordial, pero no cercana, ellos no se conocían, nunca se habían tratado, Augusto sabía que ella era la esposa de Rodrigo, ella sabía que él era el esposo de Larisa y hasta ahí. Supongo que su relación empezó por redes sociales, no sé cómo, ni en qué momento o por qué empezaron a hablar, eso yo no lo sé”, comentó al inicio de su mensaje.

VER GALERÍA

Larisa recordó cómo fue que su novio le confesó su indiscreción: “Una vez que Augusto me dice que me fue infiel ya no hubo ningún intento de su parte para hablar o explicar mucho, solamente me dijo textual: ‘Perdóname, no te merecías esto, no sé qué me pasó, ni yo me reconozco’ y se fue de la casa donde vivíamos. No lo voy a negar, a partir de ese momento han sido días y semanas muy difíciles y dolorosas para mí, intentando entender y acomodar todo esto que ha pasado, porque fue muy sorpresivo. Quiero decir que, a pesar de cómo se dio el final de mi relación con Augusto, yo sólo tengo cosas por las que estar agradecida con él, lo amé profundamente todos estos años, mi hijo Santiago también lo ama, porque fue un gran hombre con nosotros en todos los sentidos, de verdad, fueron 11 años increíbles llenos de magia, amor, risas, complicidad y crecimiento”.

En la parte final del mensaje, Larisa reconoció que se encuentra trabajando para superar esta dolorosa situación: “Estoy ahora en el proceso de sanar para realmente quedarme con eso, con lo bonito y con los momentos felices que fueron prácticamente todos y no con lo dolorosa y triste sólo fue el final. Me toca cerrar un ciclo que, si bien es difícil, se vuelve más complicado por cómo pasaron las cosas y con quien. Pienso que ahora, lo que sigue, es que los involucrados en esto, como adultos que somos, nos hagamos responsables y nos hagamos cargo de cada una de las decisiones que hemos tomado. Gracias a Dios tengo a mi hijo, a mi mamá y a mi familia y tengo muchísimos amigos y amigas que no me han soltado y me han estado acompañando y conteniendo en esta situación, me han defendido, me han dado su apoyo, su comprensión, su compañía, pero sobre todo su lealtad, su empatía, su tiempo, pero sobre todo su amor. Solo quiero decirles a todos ustedes que muchas gracias y que los amo con todo mi corazón”, concluyó.

VER GALERÍA

El anuncio de Rodrigo Cachero

La semana pasada, el actor Rodrigo Cachero tomó su cuenta de Instagram para publicar un video con el que anunció el fin de su relación de más de década con la exparticipante de Survivor: “Después de 11 años de vivir juntos, dentro de los cuales, cinco estuvimos casados, la señora Adianez Hernández y su servidor hemos decidido divorciarnos”. Aunque hasta el momento, Adianez ha preferido guardar silencio, tras el anuncio de Rodrigo, compartió en esta misma red social un mensaje dedicado a sus hijos: “Por ustedes todo. Siempre buscaré la felicidad de cada uno de manera individual y como familia. Los amo con todo mi corazón y tengan la seguridad que día a día lucharé por ser feliz para darles toda la felicidad y que crezcan llenos de amor, alegría, vibrando bonito como mamá siempre lo he hecho”, escribió la conductora.