Juntos, Andrea Legarreta y Erik Rubín hacen frente a los rumores: 'Hay mucha maldad'

Luego de los rumores que persiguieron a Andrea Legarreta y Erik Rubín en días pasados sobre la supuesta responsabilidad de Mónica Noguera en el término de su matrimonio, -versión difundida por un medio de comunicación-, la conductora del programa Hoy y el músico hablaron frente a las cámaras para poner punto final a esta controversia. Orgullosos del equipo que han formado más allá de su separación, defendieron su integridad e hicieron un llamado enérgico a los reporteros a no hacer eco de esa información sin fundamentos, dejando a todos en incógnita al ser cuestionados sobre si emprenderán acciones legales tras lo sucedido. En la charla, Rubín también tomó con humor lo comentado, sin dejar de hacer énfasis en el lamentable proceder de quienes divulgaron esas versiones.

Tras finalizar una de las funciones de la obra de teatro musical en la que participan, Vaselina, Erik Rubín se refirió a los comentarios con los que respondió a los rumores que involucran a Mónica Noguera, siendo enteramente sarcástico. “Me vieron allá afuera y ya hice una declaración, pues que sí, que tengo un romance con Mónica Noguera y que ya, literalmente sí nos vamos a casar…”, expresó entre risas a los micrófonos del programa televisivo Sale El Sol, mientras Andrea se encontraba a su lado. Recordemos que en días pasados la presentadora alzó la voz durante una de sus intervenciones en el programa Hoy, pidiendo respeto hacia Noguera, con quien mantienen una sana relación de amistad, postura que mantuvo en esta nueva charla con los medios reunidos en el teatro.

Las contundentes palabras de Andrea Legarreta

En esta entrevista, Andrea no dudó en tomar nuevamente la palabra, siendo muy enfática en el respeto que debe existir hacia terceras personas que no deberían estar involucradas en el tema de su ruptura, como es el caso de Mónica. “Pero ya también hay mucha maldad. No importa, que digan lo que quieran, nosotros ya nos hemos defendido lo suficiente pero a los que han involucrado con nosotros, porque no solamente ha sido a Erik, que lo han involucrado con otros o con otras, sino a mí también. La verdad es que al final para ellos también es mala onda. Para nosotros es mala onda porque ni andamos de perdidos ni somos mala onda, ni hay mala onda entre nosotros ni estamos siendo infieles, a lo que voy es que los motivos son otros…”, aseguró, para luego referirse a cómo este asunto ha podido perjudicar a Noguera. “De pronto la gente le puede tirar mala onda, horrible, porque muchas mujeres van a decir: ‘Tú fuiste’, y no se me hace justo, porque es una chava buena, es amiga de nosotros. Así es esto…”.

¿Procederán legalmente?

A lo largo de la conversación, Erik y Andrea fueron muy enérgicos al exponer lo preocupante que resulta el hecho de que la prensa en general retome y haga eco de este tipo de rumores. De hecho, Erik puso de frente la falta de pruebas ligadas a las recientes versiones con las que se pretende dar explicación a su separación sentimental de Legarreta. “Lo importante es que se den cuenta de donde sale un chisme, de la nada. No hay una foto, no hay una prueba, no hay nada, para que entonces aprendan realmente de dónde vienen los chismes…”, dijo el cantante, quien de igual manera defendió la integridad de Noguera.

Sobre este tema, Andrea hizo una observación a los reporteros que la entrevistaban, solicitándoles ser más precavidos con las reacciones que mediáticamente genera el hecho de dar cobertura a declaraciones sin fundamento. “Nada más te digo que este par… que gente como ustedes les den réplica, eso es lo que deberían de tener cuidado, porque ustedes se suman también a ese daño. Al final se les está dando réplica, yo sé que ustedes saben lo mentirosos y la clase de escoria que son, porque no soy la única…”, dijo tajante. En ese espacio, y a pregunta expresa sobre si procederán legalmente contra el medio de información que detonó la noticia, Andrea y Erik respondieron: “Eso ya lo verán, tercera llamada, vámonos”, respondió la presentadora entre risas, dejando a todos en incertidumbre por el momento.

