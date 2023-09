El especial viaje de Romina Poza a Argentina tras su debut en las telenovelas

Después de concluir las grabaciones de Vencer la culpa, proyecto con el que ingresó por la puerta grande a las telenovelas, Romina Poza se encuentra disfrutando de unas merecidas vacaciones en Buenos Aires, Argentina. A través de su perfil de Instagram, donde cuenta con una comunidad de poco más de 250 mil seguidores, ha estado compartiendo fotos y videos de sus días en aquel país del cono sur, donde estuvo un par de semanas. Aunque Romina ya está de vuelta en la Ciudad de México, hace unas horas publicó varias memorias de su viaje en el que tuvo la oportunidad de disfrutar de la gran oferta teatral con la que cuenta la ciudad. Antes de que la joven decidiera que su futuro estaba en la actuación comenzó a construir una sincera relación con sus seguidores en redes sociales donde suele compartir este tipo de pormenores de su vida: “La verdad las redes sociales fueron mi casa, ahí empecé a crecer y creo que es mi lugar seguro, al final es mostrar algo de ti y sí me gusta ser transparente”, comentó en marzo pasado durante un encuentro con la prensa en la que tocó el tema de sus inicios como influencer.

Sus días en Buenos Aires

Hace unas horas, la actriz publicó un álbum con lindas memorias de su visita a Argentina: “Ese día que fui a comer delicioso y recorrí 3 parques enteros (8 kilómetros) con zapato de tacón, porque las mujeres se ven mejor. Después fui al café más lejano posible para después llegar justo a la segunda llamada del teatro”, escribió Romina como descripción de esta publicación en la que la vemos disfrutando al máximo de la ciudad. En otra de sus publicaciones, Romina Poza confesó que una de sus más grandes debilidades en Argentina fue su riqueza culinaria, además admitió que recorrer las calles de esta bella ciudad se convirtió en su actividad favorita en estas vacaciones: “Me compré esa blusita en el bazar de San Relmo, fuimos a comer al Mercado. No me podía ir de Buenos Aires sin conocer la banquita de Mafalda”, escribió la joven quien narró que, aunque acudió al sitio no consiguió la foto, debido a que había muchas personas en busca de un recuerdo en este icónico sitio de la capital Argentina.

Después de uno días de vacaciones en Buenos Aires, Romina regresó a nuestro país para reencontrarse con su familia, por lo que disfrutó de una comida junto a sus hermanos, Sebastián y Julia, en la que también vimos a Mayrín Villanueva quien fue la encargada de compartir las fotos de sus hijos en Instagram. Con el resiente ingreso de Romina a las telenovelas, la familia de Mayrín Villanueva se compone en su mayoría de artistas, debido a que su hijo menor, Sebastián, tiene varios años actuando en los melodramas, donde a su corta edad ya cuenta con varios proyectos. Por su parte, Romina confesó recientemente que le costó trabajo reconocer que su futuro también estaba frente a las cámaras: “Aceptar que quería ser actriz fue un proceso difícil. Yo tenía mucho miedo, eran muchos miedos y limitaciones que yo solita me fui poniendo. Acabé toda mi escuela, hasta prepa, entré a estudiar a la universidad, porque pensaba yo no voy a caer en eso (en la actuación). Muy dentro de mí quería, pero me daba mucho miedo. A mí me encantaba verlos (a sus papás) y estar detrás de las cámaras viendo lo que hacían, para mí era alucinante”, confesó en su visita al programa Montse & Joe.

El adiós a un personaje entrañable

Tras confirmar que también incursionaría en la actuación llegó a su vida Vencer la Culpa, el proyecto que marca un antes y un después en su vida actoral. Hace un par de semanas, la joven terminó las grabaciones de este melodrama del que se despidió en redes sociales con un mensaje muy especial dedicado a su personaje: “Yaneli, hoy me despido de ti con lágrimas en los ojos y el corazón en las manos desbordando amor, admiración, aprendizaje, superación, ganas, nostalgia y muchas otras tantas cosas. Fuiste, eres y serás esa puerta que sin imaginarlo se abrió en el momento indicado, cuando estaba lista para entrar y caminar esta carrera y nunca volcar a cerrarla. Te quedaste en mi corazón”, escribió a finales de agosto, tras grabar su última escena de esta historia que marca su historia como actriz de telenovela, un género en el que sus papás, Mayrín Villanueva y Jorge Poza tienen una importante trayectoria.

El mejor consejo de sus padres

Hace un par de meses, durante una alfombra roja, Romina le confesó a la prensa cuál es el consejo más valioso que ha recibido de sus papás tras anunciar su ingreso a la actuación: “La seguridad, tener seguridad en mí. Creo que el consejo más grande que he tomado es trabajar con mi inteligencia emocional y llevar un proceso con alguien de la mano de un profesional que sería un psicólogo, para que te den herramientas para sobre pasar los retos que te pone este medio en el que, si no estás seguro de ti, si no sabes lo que de verdad vales y lo que de verdad eres te pueden tirar muy fácil”. Sobre si le gustaría actuar con un miembro de su familia dijo: “Me encantaría, con cualquiera de mi familia sería un sueño hecho realidad”. Por último habló de la gran admiración que le tiene a su hermano Sebastián, quien a muy corta edad decidió ser actor: “Me da mucha emoción todo lo que ha logrado, la cantidad de proyectos, estoy muy orgullosa de él, le sigo los pasos, porque a pesar de ser mi hermano chico, parece mi hermano grande, aprendo mucho de él”, finalizó.