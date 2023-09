La sincera respuesta de Lucero Mijares sobre cómo ha sido cantar con sus padres: 'No dimensiono el nivel que tienen'

Heredera del talento y el carisma de su familia, Lucerito Mijares ha sentado las bases de su propio camino en el espectáculo mexicano tras su destacable trabajo en la puesta en escena El Mago, la cual acaba de reestrenarse ante el buen recibimiento que le ha dado el público. Además de compartir su pasión por las artes escénicas con sus padres, la joven artista ha dado muestra del profesionalismo que indudablemente ha aprendido de ellos cumpliendo con su papel en la obra pese a la emergencia de salud que afrontó hace una semanas en pleno estreno. Agradecida por la oportunidad de dedicarse a lo que ama, la hija de Lucero y Manuel Mijares reconoció que en ocasiones le cuesta trabajo discernir la talla de artistas que son sus famosos papás, quienes le han transmitido significativas enseñanzas que le han ayudado a desarrollar cada una de sus habilidades, desenvolviéndose así con mayor confianza en el escenario.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

La reacción de Lucero a la broma que le jugó Lucerito Mijares en un programa de televisión

Lucerito Mijares reflexiona sobre las críticas que recibió por presentarse en El Mago tras su fractura

Lo que siente Lucerito de ser hija de Manuel Mijares y Lucero

En medio del éxito del musical que protagoniza, Lucerito se abrió de capa en una entrevista para el canal de YouTube de Mara Patricia Castañeda, con quien habló de cómo ha sido compartir reflectores con sus padres dada su nutrida experiencia en la industria musical: “Es algo que para mucha gente es impactante, obviamente para mí también, pero es un poco más normal porque son mis papás y a veces no dimensiono el nivel que tienen”, dijo señalando los grandes maestros que son Mijares y Lucero, “Me encanta poder cantar con ellos, que me den a veces algunas notas porque así puedo aprender mucho más con la carrera que ellos tienen”.

Sincera, la actriz señaló lo agradecida que se siente de tener a dos experimentados mentores mientras construye su propia carrera en el medio: “Creo que puedo decir que tengo dos maestros. Soy la más afortunada de tenerlos, y me siento la más feliz y la más agradecida con ellos porque me han enseñado muchísimo, cosas que en una escuela no me las podrían enseñar. Creo que estos maestros son únicos para mí”, dijo en una segunda charla para el programa La Mesa Caliente.

VER GALERÍA

La gran felicidad de Lucero y Mijares ante el triunfo de su hija Lucerito en el teatro

Cómo comenzó Lucerito Mijares su carrera en la música

Si bien, Lucerito comenzó a ganarse un lugar en el corazón del público luego de sus apariciones en la gira Hasta que se nos hizo, de sus papás, el talento de la joven se hizo evidente desde que era una pequeña niña: “Se me quedaba muy pegada la canción de la serie y la cantaba mucho, y mis papás me decían: ‘¿Cómo te puedes acordar de eso? Yo ni me acuerdo de mis canciones y tú tan chiquita, pues te acuerdas de cosas que no’. Siempre estaba chiflando o haciendo ruiditos y algo musical”, contó a Mara Patricia.

Poco después, la joven fue parte de un proyecto musical de Mijares, lo que finalmente le abriría las puertas por completo a este mundo: “Como a los 10-11 grabé unas canciones con mi papá que salieron en su disco de Rompecabezas (...) Se grabó en Los Ángeles, estábamos ahí y (me dijeron): ‘Metete a la cabina y a ver qué sale’. Entonces empecé a cantar y salió como a la tercera o cuarta, quedó y me dijeron: ‘Va, vamos a darle’”, explicó.

VER GALERÍA

Aunque se tenía planeado realizar la grabación con otra artista, por cuestiones de logística y al ver el talento de Lucerito, se eligió que se quedara su versión: “Me dicen: ‘Okay, perfecto, ahora tenemos que grabar un video’, creo que se grabó en el Metropolitan (...) Obviamente yo estaba nerviosísima y no había nadie, estaba con las manos heladas, sudando cañón y se graba esta canción, a la gente le gusta mucho, hay una buena reacción y después de eso empezó un poco esta carrera de cantante, que obviamente nunca hubo un debut, pero mis papás me llamaban mucho para cantar con ellos”.