El padecimiento de salud que Christopher Uckermann ha enfrentado en la gira de RBD

A tan solo unos días del arranque en Estados Unidos de la esperada gira de RBD, denominada Soy Rebelde Tour, Christopher Uckermann se sinceró con sus seguidores sobre un padecimiento de salud por el que atraviesa. Mientras mantiene el ímpetu junto a sus demás compañeros, Anahí, Dulce María, Maite Perroni y Christian Chávez, el cantante trata de dar lo mejor de sí mismo en cada presentación, aunque reconoce que ha debido bajar la intensidad de su desempeño sobre el escenario. Con total apertura, el intérprete dio detalle de lo ocurrido revelando parte de su diagnóstico, pues asegura sus médicos aún se encuentran buscando una solución al problema. Sin embargo, el también actor se encuentra de buenos ánimos, deseoso por continuar cantando y siendo parte de este sueño musical que ha ilusionado a su fiel comunidad de fans.

¿Qué tiene Christopher Uckermann?

Cercano como suele ser con sus seguidores en redes sociales, Christopher publicó recientemente un video para hablar de su estado de salud. En este mensaje confesó que debido a la situación ha debido tomar todo con calma, tras presentar una serie de síntomas que lo alertaron desde el primer momento. "He tenido unas cuestiones de tiroides tiempo atrás y, debido a que casi no he dormido ahorita por juntas, por estar en el tour y todo, pues se puso un poco rudo en la cuestión de la tiroides, me inflamó un poco y eso se sentía como una presión así, me daban como nauseas todo el día porque todo esto lo tengo inflamado...”, explicó en la publicación, la cual realizó tras la presentación de RBD en el icónico Madison Square Garden de la ciudad de Nueva York. “Fue un tema al parecer de tiroides, ya estoy tomando cosas para la tiroides. Ha sido medio rudo, para los que les han pasado cosas con la tiroides... Esta es la verdadera historia de los artistas, no todo lo que brilla es oro...”, afirmó.

¿Cómo se encuentra Christopher en este momento?

Luego de poner al tanto a sus fans de lo ocurrido, este 10 de septiembre Christopher dio una actualización de cómo marcha todo en estos instantes, mientras él y los demás integrantes de RBD han aterrizado en la ciudad de Denver, una escala antes de volar a ciudades como Phoenix, Las Vegas, Miami, Orlando y Atlanta, tan solo por mencionar algunas. "Les cuento que estoy comiendo mucho más sano ahorita, como bien saben algunos he tenido unos cuantos problemas fuertes, digo fuertes porque no sabemos, con el tema de la tiroides, en lo que estamos encontrando cuál es la solución...”, explicó el intérprete en este nuevo mensaje, en el que se dejó ver de buenos ánimos y hasta un tanto sonriente. Según dejó saber, también lo está acompañando su pareja, aunque no ahondó en más información al respecto.

Ante este panorama, el cantante ha recibido el apoyo inmediato de sus fans, a quienes además ha pedido comprensión, sobre todo por el desempeño que ha tenido a lo largo de estas presentaciones, en las que si bien ha cumplido de manera puntual ha debido bajar la intensidad. “Siempre me divierto y lo doy todo en el escenario con ustedes, ahorita mis niveles de energía varían un poco. Si de repente me ven sentado y no estoy bailando mucho es porque sí ha estado bastante fuerte, no tengo mucho rango de movimiento...", explicó Uckermann en este clip titulado “sanando y conectando”, el cual le ha merecido un sinfín de buenos deseos por parte de los seguidores pendientes de su estado de salud.

Promete no bajar la guardia

Para Christopher no hay nada más reconfortante que el encuentro con el público. Sincero, aseguró que continuará muy activo en cada uno de los shows que restan, motivado por el proceso que lleva a cabo para sentirse mejor con el paso de los días. Así mismo, habló de lo peculiar de esta circunstancia. "Ha sido muy agotador, ha sido muy cansado, jamás en la vida me había pasado algo así, jamás. Pero bueno, soy un soldado, en la vida pasan cosas así. Estaremos divirtiéndonos esta noche, en todos los conciertos que queden y pues sí, estoy en un proceso de sanación... en lo que vamos descubriendo qué es lo que sucede y en lo que voy desinflamando un poco pues ahí estaremos divirtiéndonos... Gracias por los regalos que me dan también... Gracias por sus buenos comentarios...”, explicó en una transmisión en vivo.

