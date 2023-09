Los emotivos mensajes con los que Paulina Peña y Fernando Tena han celebrado su primer aniversario de bodas

Ha pasado ya un año desde aquel idílico instante en el que Paulina Peña Pretelini y Fernando Tena se encontraron en el altar, él con el corazón lleno de ilusiones y ella vestida de blanco, lista para iniciar una nueva etapa en su vida de la mano del amor de su vida. Una fecha que sin duda ha quedado marcada para siempre en sus corazones y la cual han venido celebrando a lo largo de los últimos 12 meses, dejando en claro así que su amor solo se ha ido fortaleciendo, así como su deseo de seguir escribiendo páginas y capítulos a su historia. Tal y como sucedió durante la tarde de este 10 de septiembre, cuando la pareja celebró por todo lo alto su primer aniversario de bodas, una ocasión en la que ambos decidieron compartir con sus seguidores nuevas fotografías del día de su enlace, además de mensajes en los que dejaron en claro lo significativa que es esta fecha para ellos.

Celebran su primer año como esposos

A través de su perfil de Instagram, Paulina compartió un vistazo inédito al día de su boda, en donde la pudimos ver posando de lo más enamorada de su esposo, vistiendo uno de los dos vestidos de novia que usó aquel día y mostrándose sumamente emocionada ante el paso tan importante que dieron ese día en sus vidas y en su relación de pareja. “Nuestro primer año. Te amo”, escribió la hija del expresidente mexicano, Enrique Peña Nieto, al pie de su publicación, la cual ha generado todo tipo de reacciones de sus followers, quienes han felicitado a la pareja por esta celebración, destacando entre ellas la de su hermano Alejandro Peña, quien llenó la publicación de corazones y la de Tania Ruiz, exnovia de su papá, quien dejó en claro el gran cariño que tiene por Paulina a través de algunos emojis.

Por su lado, Fernando también hizo eco de esta celebración tan especial en su vida, a través de sus redes sociales, donde también compartió una serie de fotografías que dan cuenta del día de su boda, las cuales acompañó de un sencillo pero significativo mensaje, a través del cual describió cómo ha sido este último año en el que ha compartido su vida con Paulina. “Un año de la aventura de la vida a tu lado. Te amo”, expresó Tena de lo más ilusionado, a lo que su esposa no tardo en responder con un sincero: “Gracias por tanto, Bicho”, agregando también un emoji de corazón color blanco.

El día que le juró amor eterno a Fernando

Luego de haber disfrutado su boda, la cual se llevó a cabo en el Estado de México, y de haber vuelto de su luna de miel, Paulina Peña decidió compartir con sus seguidores algunos detalles de lo que sucedió el día de su enlace con Fernando, por lo que con total sinceridad respondió algunas preguntas de sus followers, quienes quisieron saber más de cómo vivió este día tan importante en su vida. “(Vi a Fernando) hasta el altar y eso me lo pidió él. Estaba muy feliz y sí me confesó que estaba muy nervioso cuando estaba formado para entrar a la iglesia (recibiendo la bendición del padre). Fue una boda muy sentimental, pero de felicidad, y todos estábamos tan felices que claro que todos lloramos en algún punto. Pensé que iba a llorar mucho en los bailes y fue todo lo contrario, felicidad pura”, expresó.

Como era de esperarse, Paulina Peña no dudó en recordar a su madre, Mónica Pretelini, en este día tan especial para ella, por lo que decidió rendirle un lindo homenaje a través de algo que llevó puesto el día de su boda. “(Sentí la presencia) de mi madre y la de todos los que me cuidan desde el cielo. Nos casamos en la iglesia en la que están todos los restos de mi familia y eso fue muy especial. Tanto así, que entré a la iglesia con la canción que tengo con ellos (He lives in you), de la mano de mi hermano. Llevo puesta la churumbela de mi mamá a diario conmigo. Todos estuvieron conmigo ahora y siempre”, finalizó.