Las primeras fotografías de Kylie Jenner y Timothée Chalamet presumiendo su relación en público

Desde hace unos meses, Kylie Jenner y Timothée Chalamet han sido ligados sentimentalmente, a pesar de que ambos famosos procuran ser muy discretos con lo que sucede en su vida privada, especialmente en el caso del actor, quien prefiere mantener su vida íntima al margen de la privada. Sin embargo, no han logrado escapar de los rumores en torno a su relación, pues en abril pasado se llegó a especular sobre el fin de su noviazgo, algo que se dio como hecho, pues desde entonces no se les había visto juntos. Pero las alarmas entre sus fans se han vuelto a encender, pues la empresaria y el actor fueron vistos durante uno de los conciertos que ofreció Beyoncé en el SoFi Stadium, en Inglewood, California, en donde se dieron cita un sinfín de celebridades, entre los que estaban el Príncipe Harry y Meghan Markle, por mencionar algunos. Y si quedaban dudas sobre la vigencia de su romance, las muestras de cariño que compartieron durante el recital dejaron en claro que su amor sigue vivo y más fuerte que nunca. Algo que se volvió a comprobar durante la final de la US Open, a la que Timothée y Kylie asistieron como pareja y donde fueron vistos de lo más cariñosos.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

Kylie y Timothée disfrutan del tenis

Esta es la tercera ocasión en menos de dos semanas que Kylie y Timothée presumen su amor en público, a pesar de que ninguno ha hecho oficial su romance, por lo que los seguidores de ambas celebridades no podrían estar más emocionados al respecto. Durante el partido que se disputó en el Centro Nacional de Tenis Billie Jean King de la USTA, en Nueva York, en el cual se enfrentaron Novak Djokovic contra Daniil Medvédev, la pareja se dejó ver muy atenta a lo que ocurría en la cancha, instantes en los que el suspenso se apoderó de ellos, pues según lo que se puede apreciar en las imágenes, ambos pasaron una tarde muy divertida viendo a dos de los tenistas más importantes del mundo en acción.

Sin embargo, el suspenso no fue lo único que pudimos ver en sus rostros, pues a pesar de que ambos llevaban puestas gafas oscuras, en todo momento se les vio cercanos y cómplices, ella pasando en repetidas ocasiones su mano sobre el cabello del actor y él acariciando el hombro de su compañera, además de que en más de una ocasión Timothée besó la mejilla de la menor de las hijas de Kris Jenner, una imagen que sin duda no ha dejado a lugar a dudas sobre lo que está sucediendo entre ellos.

VER GALERÍA

Las otras dos citas en las que Kylie yTimothée han presumido su amor

El pasado 4 de septiembre, la pareja fue vista por primera vez en público en el concierto que Beyoncé ofreció en el SoFi Stadium, el cual también coincidió con la celebración del cumpleaños de la cantante. En aquella ocasión, Kylie y Timothée fueron captados en video por algunos fans que se encontraban a su alrededor, en los cuales se podía observar a la pareja de lo más cercanos y acaramelados a nivel de pista, eso sí, en un área VIP, desde donde no perdieron detalles del espectáculo que 'Queen Bee' ofreció aquella noche. Y todo pareciera indicar que esta salida juntos fue la elegida para hacer público su romance, pues desde que comenzaron los primeros rumores tanto la empresaria como el intérprete no habían sido vistos juntos.

Por otro lado, durante el fin de semana, la pareja de famosos asistió a una íntima cena con motivo de la Semana de la Moda de Nueva York, una ocasión en la que ambos se mostraron inseparables, pues a pesar de que había más personas en la mesa, ellos decidieron sentarse juntos, según se puede observar en un video compartido por la diseñadora de modas Gaia Repossi en sus redes sociales. Cabe destacar, que a lo largo de este fin de semana, Jenner y Chalamet han hecho del negro su aliado, pues tanto en la cena como en el partido de tenis se les vio vistiendo de ese color.

VER GALERÍA