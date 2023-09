Todo lo que debes saber sobre 'Supermodelos', el documental que da una nueva perspectiva de la industria

El 2023 ha sido un gran año para el mundo del entretenimiento y las producciones audiovisuales en relación con los estrenos, aunque son pocos los contenidos que gozan de la ansiada espera por parte del público. Es probable que ya hayas escuchado sobre las películas ‘Barbie’ y ‘Oppenheimer’, cintas que se perfilan como los éxitos cinematográficos de la temporada. También tenemos la oleada de terror que se aproxima con la llegada del otoño, destacando el largometraje ‘The Exorcist: Believer’; sin embargo, dejando de lado los cines, la industria de los documentales no se queda atrás, y de la mano de la plataforma de streaming Apple TV+ trae una pieza imperdible para los amantes de la moda, las pasarelas y la alta costura: ‘Supermodelos’. Se trata de una serie documental que recoge los testimonios, vivencias y retos de cuatro de las máximas exponentes del modelaje internacional de la época dorada, en la que el término que da nombre al proyecto se acuñó, tomando como base las cimentadas carreras de Naomi Campbell, Cindy Crawford, Linda Evangelista y Christy Turlington. Tras el lanzamiento del trailer oficial, desmenuzamos un poco de lo que podremos ver en la entrega.

¿De qué trata?

Anunciado desde 2020, ‘The Supermodels’ (como se le conoce en inglés) tiene por objetivo mostrar a la audiencia una perspectiva realista de lo que significa pertenecer a la industria de la moda desde el papel de quien porta los diseños y desfila frente a las cámaras. El documental está dividido en cuatro capítulos en los que se destacará la carrera de cada una de las estrellas participantes. El avance comienza naturalmente con el disparo de una cámara junto a su característico sonido y la despampanante luz, que da paso del fondo blanco de apertura a la primera imagen de las cuatro exponentes del gremio. La primera en tomar la palabra es Christy, quien destaca la relevancia del momento: “Es la primera vez que estamos juntas, ahora en nuestros cincuentas”. A la par, a manera de leyenda, aparece en pantalla el texto: “Las supermodelos más icónicas cuentan su historia”.

Cada una de las protagonistas habla del significado de la producción, alternando imágenes de ellas en los confesionarios y entrevistas con los propios fragmentos que podremos disfrutar a lo largo del documental; además, son presentadas con imágenes de archivo de los desfiles que las convirtieron en estrellas hace más de tres décadas. “Cuando te reúnes con tu familia elegida, es emotivo”, dice Naomi. “Hay algo en esa historia compartida que tenemos”, añade Cindy. Finalmente para esta pequeña sección interviene Linda, quien entre líneas hace referencia a Tatjana Patitz, compañera también perteneciente al selecto grupo que revolucionó el mercado, pero que falleció a causa del cáncer de mama en enero de este año. “Me siento bendecida de que estemos aquí hoy”, a lo que se suma Turlington: “Todas pasamos por muchas cosas en nuestras vidas”.

‘Supermodelos’ tiene como punto de partida la reunión de las cuatro protagonistas en Nueva York para la sesión fotográfica de la hoy histórica portada de British Vogue en su edición de enero en 1990. Ese momento fue un parteaguas en la industria, resignificando la profesión y dotándola de identidad propia, colocando el nombre de las modelos más destacadas por encima de las marcas de haute couture, y abriendo la puerta a las altas esferas de la sociedad, accesos que hasta ese momento estaban reservados para actores, cantantes, entretenedores de amplias masas y descendientes de exclusivas familias. Por ello, es que la participación de editores, fotógrafos y diseñadores era casi obligada. El primero en compartir su testimonial es Edward Enninful,obe, director editorial de Vogue Europa y editor en jefe para British Vogue, quien aseguró que al día de hoy el cuarteto sigue definiendo mediante su trabajo lo que significa ser modelo.

Pero no todo fue color de rosa, pues la pieza audiovisual también exhibe las inseguridades a las que se enfrentaron, desde quien quiso minimizarlas y hacerles creer que no tenían poder de decisión sobre sus propias vidas, pasando por exigencias relacionadas con la pérdida de peso, hasta discriminación por el color de piel. “Hacía grandes desfiles, usaba vestidos hermosos, pero al hacer la publicidad no me incluían (…) No dejaría que me atacaran por el color de mi piel”, cometa Naomi.

“Las influencers originales”

Ellas se convirtieron en ejemplo e influyeron para que las generaciones venideras de modelos alcanzaran un reconocimiento propio que no dependiera de las firmas, obligando a los expertos en la materia a generar un nuevo concepto para referirse a ellas: ‘supermodelos’. “Aunque ya eran íconos por derecho propio, la seriedad que lograron al unirse trascendió la industria misma. Su prestigio fue tan extraordinario que les permitió a las cuatro reemplazar las marcas que exhibieron, haciendo que los nombres de Naomi, Cindy, Linda y Christy fueran tan prominentes como los diseñadores que las vistieron”, dijo Apple en un comunicado. Y esto queda plasmado en la producción, pues también se aborda el momento en que logran despuntar sus carreras más allá de las telas: su participación en el video musical ‘Fredom!’ de George Michael. “Y todo cambió. Puedes empezar a ser participante activa de tu carrera (…) De repente éramos la representación física del poder (…) Quería llevarlo más allá, expandir los límites”, comentan en coro.

Entre los expertos colaboradores destacan algunos de los nombres más importantes de la moda y la cultura, como John Galliano, Marc Jacobs, Kim Jones, Donna Karan, Calvin Klein, Michael Kors, Isaac Mizrahi, Michael Musto, Hal Rubenstein, Anna Sui, Annie Veltri, Donatella Versace y Vivienne Westwood, entre otros. “Cuando me llamaron supermodelo por primera vez, pensé: ‘¿Por qué nos llaman así?’”, dice Naomi. Finalmente para el trailer, Cindy comparte el mensaje de fondo detrás de la conquista grupal, revelando que simplemente se trató del apoyo entre mujeres. “No era sobre peinados y maquillaje, no era sobre moda, era sobre mujeres. Eso es una supermodelo”, concluyó.

¿Cuándo se estrena?

El debut internacional del documental está programado para el próximo 20 de septiembre. La serie está dirigida por Larisa Bills y Roger Ross Williams, ganador de un premio de la Academia; es producida por Apple TV+, Imagine Documentaries y One Story Up, y tiene como productores ejecutivos a Brian Grazer, Ron Howard, Sara Bernstein, Justin Wilkes, Barbara Kopple y Geoff Martz.