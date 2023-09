Las misteriosas fotografías de Ingrid Coronado, ¿es él su nuevo amor?

Hace unos meses, Ingrid Coronado sorprendió a todos al revelar, que tras una temporada disfrutando de su soltería, había decidido darse una nueva oportunidad en el amor. Sin embargo, en aquella ocasión, la comunicadora prefirió reservarse los detalles sobre su nuevo amor y la identidad de su galán, dejando en claro que se encontraba muy contenta e ilusionada con esta nueva etapa de su vida. Y aunque en el aspecto sentimental siempre ha sido muy discreta, este fin de semana finalmente se ha dejado ver de lo más feliz al lado de su misterioso galán, con quien ha disfrutado de unos días de descanso y relajación en la playa.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

Ingrid y su novio disfrutan de un fin de semana en el mar

A través de su perfil de Instagram, Ingrid compartió una serie de fotografías en las que se dejó ver de lo más guapa en un bikini negro, jugueteando con las olas del mar y posando para la cámara de su novio, quien a lo lejos no perdía detalle de los movimientos de su novia, quien feliz posaba para él. Y aunque en las fotografías solo aparecen los pies del misterioso galán de la también locutora de radio, el mensaje con el que acompañó su álbum fotográfico confirmó que quien estaba detrás de la lente era su novio. “El mar y tú me dan la misma calma”, escribió la intérprete citando al escritor Edisson Cajilima Márquez, expresando así lo que su corazón siente en estos momentos.

Por otro lado, la locutora del programa radial Ingrid y Tamara compartió en sus historias de Instagram una fotografía en la que se le podía ver con un nuevo look de playa, caminando en la arena y posando de lo más feliz para la cámara. Al pie de la imagen, Ingrid escribió un pequeño mensaje en el que reiteró lo feliz que se encuentra en esta etapa de su vida, especialmente por todo lo bueno que ha recibido en los últimos meses. “Lo que es para ti te encuentra”.

VER GALERÍA

Lo que ha dicho Ingrid sobre su relación

Fue a finales de julio pasado cuando Ingrid confirmó que a su vida había llegado un nuevo amor, una ocasión en la que se dejó sumamente ilusionada ante la oportunidad que se le presentaba en ese momento. “Sí, ya hay alguien en mi corazón. Gracias a Dios no (trabaja en el medio). No es de la vida artística, pero es probable que lo conozcan, prefiero mejor manejarme (en discreción)”, expresó Ingrid, en declaraciones retomadas por el programa Sale el Sol, al ser cuestionada por el galán con el que ha decidido darse una nueva oportunidad en el amor, de quien prefirió no revelar detalles sobre su identidad.

Al querer la prensa saber más sobre su noviazgo, Ingrid prefirió no entrar en detalles. Sin embargo; sí habló de la ilusión que siente ante esta nueva oportunidad que se ha dado, pues era un anhelo que pedía se hiciera realidad. “Se lo pedí al universo, y se lo pedí muchas veces, y con todo el corazón, llegó lo que estaba esperando, lo que estaba buscando”, expresó la también cantante conmovida.

¿Los hijos de Ingrid ya conocen a su galán?

Por otro lado, Ingrid Coronado fue muy puntual a la hora de revelar si es que Emiliano, Paolo y Luciano, sus tres hijos, ya conocen y conviven con su novio, dejando en claro que, por ahora, su relación es asunto de dos personas. “No, todavía no conoce a mis hijos. Para que yo le presente a alguien a mis hijos tengo que estar segura que es la persona con la que quiero compartir mi vida para siempre. Aunque estoy muy contenta y todo va muy bien, creo que presentar a nuestros hijos es un paso fuerte, que tenemos que pensar muy bien. Por el momento seguiremos siendo solo él y yo”, compartió.

VER GALERÍA