La disculpa de Ashton Kutcher y Mila Kunis tras haber abogado por Danny Danny Masterson

Luego de que Danny Masterson, reconocido por su papel de Steven Hyde en la icónica serie That 70s Show, fuera condenado a 30 años de prisión, luego de ser declarado culpable de dos cargos por violación, los nombres de Mila Kunis y Ashton Kutcher fueron relacionados a este caso, y no solo por ser excompañeros de elenco de Materson, sino porque se dio a conocer que, antes de que se diera a conocer el veredicto, la pareja de actores intentó pedir indulgencia para su colega y amigo, a través de una serie de cartas que fueron enviadas a la jueza a cargo de este caso. Una situación que sin duda ha causado cierta indignación entre algunos de sus seguidores, quienes han considerado que los actos de Danny deben ser castigados con todo el peso de la ley, por lo que han reprobado el hecho de que la pareja de actores haya pedido cierta consideración para el caso de su amigo, acciones que han sido consideradas como insensibles, al existir víctimas de por medio. Tras la reacción a sus cartas en defensa de Danny Masterson, Mila y Ashton han tenido que disculparse de forma pública y han explicado la razón por la que decidieron mostrar su apoyo a Materson, dejando en claro que su corazón siempre estará del lado delas víctimas.

A través de su perfil de Instagram, Mila Kunis y Ashton Kutcher han compartido un video, a través del cual han fijado una postura al respecto. Con el rostro desencajado y un semblando sumamente serio, el actor fue el primero que intervino: “Somos conscientes del dolor que han causado las cartas de carácter que escribimos en nombre de Danny Masterson", dijo Kutcher. "Apoyamos a las víctimas. Lo hemos hecho históricamente a través de nuestro trabajo y continuaremos haciéndolo en el futuro", añadió Kunis.

El actor aseguró que sus actos no fueron más que un intento de ayudar a la familia de Danny, tomando en cuenta los más de 25 años de amistad que han construido. “Hace un par de meses, la familia de Danny se acercó a nosotros y nos pidió que escribiéramos cartas de carácter para representar a la persona que conocíamos desde hace 25 años, para que el juez pudiera tomar eso en consideración en relación con la sentencia", compartió Ashton. Por su lado Mila agregó: "Las cartas no fueron escritas para cuestionar la legitimidad del sistema judicial ni la validez del fallo del jurado.

Ashton concluyó su mensaje explicando la razón por la que decidieron atender la petición de la familia de Materson: "(Las cartas) estaban destinadas a que el juez las leyera y no a socavar el testimonio de las víctimas ni a volver a traumatizarlas de ninguna manera. Nunca querríamos hacer eso. Y lo sentimos, eso ha sucedido”. Por su parte. Mila acudió: "Nuestro corazón está con cada persona que alguna vez ha sido víctima de agresión sexual, abuso sexual o violación".

El contenido de las cartas de Ashton y Mila

De acuerdo con el Daily Mail, Ashton Kutcher resaltó en su carta la amistad que había logrado construir con Danny desde hace poco más de dos décadas. “Es un ser humano extraordinariamente honesto e intencional. En más de 25 años de relación no recuerdo que él me haya mentido nunca. Me ha enseñado a ser directo y a afrontar los problemas de la vida, a resolverlos y seguir adelante”, expresó. “Danny es una persona que siempre está ahí para ti cuando lo necesitas. No sólo es un buen amigo para mí, sino también lo he visto ser un buen amigo para los demás, es el tipo de hermano que otros tendrían la suerte de tener”, agregó en otro fragmento de la misiva.

Por su lado, Mila destacó algunas de las virtudes del su excompañero de elenco: “La calidez, el humor y la perspectiva de la vida de Danny Masterson han sido una fuerza impulsora en la formación de mi carácter y la forma en que afronto los desafíos de la vida”, comentó. “Su dedicación a evitar todas las sustancias me ha inspirado, no sólo a mí, sino también a muchos otros en nuestro círculo. La firmeza de Danny en promover un estilo de vida libre de drogas ha sido una guía en mi viaje por el mundo del entretenimiento y me ha ayudado a priorizar mi bienestar y concentrarme en tomar decisiones responsables”, confesó Kunis.

