'Ayúdame a continuar sin ti', Maribel Guardia recuerda a su hijo Julián a cinco meses de su partida

Luego de la partida de Julián Figueroa, el corazón de Maribel Guardia aún se recupera del duro golpe que ha significado el tener que enfrentarse al repentino fallecimiento de su único hijo. Y aunque ha encontrado refugio en su fe y en el amor de su familia, especialmente en su nieto, el pequeño José Julián, lo cierto es que la ausencia de su retoño sigue siendo dolorosa para la intérprete, quien se ha aferrado a los recuerdos que logró construir al lado del joven intérprete para contrarrestar el profundo duelo por el que atraviesa. Tal y como lo ha expresado en el reciente mensaje que la también cantante ha publicado en sus redes sociales, a cinco meses de la muerte de Julián, una ocasión en la que Maribel ha compartido con sus seguidores su sentir en medio de esta fecha que sin duda ha quedado marcada para siempre en su corazón.

Maribel recuerda a Julián

Como lo ha venido haciendo cada mes, desde la partida de Julián, Maribel compartió una imagen del también hijo de Joan Sebastian, en la que se puede ver posando para la cámara con una discreta sonrisa, tal y como es recordado el también actor, quien solía ser una persona de personalidad cálida y siempre discreto. Al pie de la imagen, la intérprete escribió un desgarrador mensaje, en el que dejó por sentado lo mucho que su hijo le hace falta. “Hijo amado, cinco meses y sigue doliendo mucho tu ausencia física, ayúdame a continuar sin ti”, expresó la actriz conmovida.

Como era de esperarse, los fans de la intérprete de inmediato mostraron su total apoyo a la intérprete, llenando su publicación de mensajes de muestras de cariño y solidaridad, resaltando entre ellos Andrea Legarreta, quien le dedicó unas emotivas palabras a su colega. “Mi reina, te abrazo con profundo amor. Estoy para ti, me duele en el alma tu dolor. Deseo todo lo hermoso que mereces y paz en tu corazón. Besos hasta el cielo a ese precioso”, expresó la presentadora del programa Hoy con total sinceridad. Por otro lado, Aracely Arámbula también se sumó a los mensajes de apoyo: “Mi Maribel amada, te abrazo cada día y deseo que sigas teniendo esa fuerza, y tu fortaleza se haga más grande para tu día a día. ¡Te quiero mucho!”, expresó la intérprete.

¿Qué pasará con la herencia de Julián?

Hace unas semanas, Maribel Guardia se refirió al momento de duelo por el que atraviesa y respecto a las cosas que han cambiado en su vida tras la partida de su único hijo, específicamente en el tema de las herencias, pues según reveló, ella no sentía la necesidad de dejar un testamento por escrito al considerar que su hijo sería su único heredero, algo que ya no podrá ser así, por lo que la actriz ha tomado la decisión de plasmar sus últimas voluntades en un documento legal. Así lo compartió la actriz durante un reciente encuentro con la prensa a su llegada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en el que con total apertura respondió a las preguntas de la prensa relacionadas con la herencia que su hijo Julián habría dejado tras su prematura partida, una oportunidad en la que se encargó de dejar en claro que el único heredero de su hijo será José Julián, el hijo que el fallecido intérprete tuvo con Imelda Tuñón. “Se está buscando a ver si hay un testamento, pero de todas maneras, como nadie más de nosotros está peleando eso, sería para el bebé”, compartió la intérprete con total honestidad, en declaraciones retomadas por el programa Ventaneando.

En ese mismo sentido, la actriz reveló que hasta antes de la muerte de su hijo, ella no había pensado en dejar un testamento, pues siempre ha sido muy abierta a la hora de aclarar que todo su legado quedaría en manos de su único hijo, algo que debido a las circunstancias ha tenido que cambiar, por lo que se ha replanteado la idea de dejar por escrito sus voluntades. “Yo no había hecho testamento y ahora pues sí voy a hacer testamento, porque obviamente todo lo mío era de Julián, y ahora ya no va a ser así”, expresó Maribel con cierta nostalgia, insistiendo en que ahora su único heredero será su nieto. “Y es que todo va a quedar a nombre de José Julián, y en todo caso yo me imagino que lo administrará Ime (su nuera), pero todo va a ser para el niño”, sentenció.