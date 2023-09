Agradecida y recordando a su padre, Esmeralda Pimentel celebra su cumpleaños 34

Sin duda alguna la actriz Esmeralda Pimentel ha vivido meses intensos en los ámbitos personal y profesional, repletos de nuevos retos, proyectos, emociones, pero sobre todo, de reflexiones. En junio de 2022, cuando se encontraba en España para la filmación de la serie ‘Montecristo’ —que protagoniza junto a William Levy— la también modelo habló por primera vez de su ruptura laboral con Televisa, reconociéndola como una gran escuela que le dio “muchísima proyección”, no obstante, dijo que dentro de la empresa sus posibilidades de explorar facetas distintas para su carrera, o proponer nuevas ideas, eran nulas. Por ello, durante el primer trimestre de este año, junto a tres colegas más del gremio, fundó la productora ‘Ellas Cuatro’, cuya misión es inspirar y enaltecer el poder de las mujeres a través de representaciones reales de los papeles femeninos en la ficción. En temas del corazón, Esmeralda vivió la separación del actor español Jesús Mosquera tras poco más de un año de relación, aunque ello no la ha detenido en su agenda como activista e imagen de distintas marcas. Como vemos, son muchos los motivos para festejar, pero el más reciente es su cumpleaños 34, que celebró con un pequeño, pero sincero mensaje.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

El amor es su mejor regalo

El viernes 8 de septiembre Esmeralda Pimentel compartió una enternecedora fotografía de su niñez a través de su cuenta de Instagram con motivo de su cumpleaños número 34. La postal vino acompañada de un breve texto en el que la histrionisa se dijo agradecida con su círculo más cercano por el amor que le brindan día con día; también aprovechó sus palabras para honrar la memoria de su papá. “Happy birthday to me! Miro el presente y me siento tan bendecida, tan agradecida, con el corazón llenito por la familia que tengo, la de sangre y la elegida; por la experiencia recorrida, por mi padre que me cuida desde el cielo. Los amores que me acompañan son mi mayor regalo”, escribió al pie de la imagen. A este corte de caja que realizó recibió felicitaciones por parte de fanáticos y compañeros del mundo del espectáculo, destacando los mensajes del actor Polo Morín, quien la felicitó y catalogó como un ser de luz; de la cantante Karol Sevilla, quien redactó: “Que todos tus sueños se cumplan, disfruta muchísimo. Te adoro”; de las cantantes Melissa y María León, la conductora Natalia Téllez, la comunicadora Gina Holguín y de Ana de la Reguera, entre otros.

Esta no es la primera vez que Pimentel nos regala un viaje al pasado mediante fotografías, pues el pasado 30 de abril, fecha en que se festeja el Día del Niño en México, también dedicó un espacio en su cuenta a un carrete conformado por dos instantáneas donde podemos verla de bebé, en brazos de su padre, quien era originario de La Vega, en República Dominicana, lo que la dota de una especial conexión con el país caribeño, nacionalidad que presume con orgullo. “Sí, me siento muy orgullosa de mi lado dominicano. Mucha gente no lo sabe pero mi papá era dominicano, digo era, porque lamentablemente falleció; pero me siento súper orgullosa. Me encanta mi risa, el baile, la gente, la música, la comida de República Dominicana, y siempre que veo dominicanos es como estar en casa”, dijo en entrevista para el medio Diario Libre en junio de 2022.

VER GALERÍA

Incursiona como productora

Tras su paso por las telenovelas mexicanas, Esmeralda se unió a las actrices Ela Velden, Frida Astrid y Gabriela Marcos para fundar ‘Ellas Cuatro’, casa productora que busca cubrir el vacío en la industria de contenidos que reflejen la verdad de los personajes femeninos. De acuerdo con Pimentel, el diferencial de esta casa está en la pasión por contar historias reales. “Los contenidos que ya están escritos y aquellos en desarrollo tienen ese ingrediente. Hemos hecho mucho trabajo de investigación sobre las historias que están allá afuera, a pesar de que la sociedad considera que no son interesantes, que no merecen ser vistas o escuchadas. Estamos trayendo a la luz esas partes que nos hicieron sentir invisibles”, comentó en entrevista para Produ durante el Content Americas 2023.

En dicho evento presentaron su primera serie ‘Señoras’, co-producción con Adittion House. La producción ya ha sido adquirida por Sony Pictures Television quien será su distribuidor a nivel mundial incluyendo América Latina.

VER GALERÍA