Miley Cyrus abre su corazón y revela el momento exacto en que decidió divorciarse

La cantante estadounidense Miley Cyrus atraviesa por uno de los momentos más sinceros de toda su carrera. Sus líricas exponen de forma casi literal la etapa de reconciliación que actualmente experimenta con algunas de sus facetas de vida, sobre todo con aquellas que fueron calificadas por la opinión pública como negativas y que le valieron fuertes críticas. En el ámbito privado la intérprete mantiene una relación compleja con su padre a causa de sus diferencias en la concepción de la fama, lo que se suma al reciente distanciamiento de la también actriz con sus hermanos menores Noah y Braison tras la ausencia de ambos en la boda de su madre, en la que fungió como madrina, lo que dejó entrever una posible división familiar. También está el fantasma de su divorcio con el actor Liam Hemswoth en 2020 tras una década juntos, y las distintas etapas de duelo después de la ruptura que parecen haber llegado a su fin con el poderoso mensaje de amor propio que brindó en el tema ‘Flowers’. Por estos y más temas es que la vocalista decidió abrir su corazón a sus fanáticos y reflexionar a través de dos producciones audiovisuales: ‘Endless Summer Vacation’ y ‘Used To Be Young’. A tres años de su divorcio el tema sigue dando de qué hablar, y es que esta vez Miley describió el momento justo en que decidió romper su matrimonio.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

Deja ver que la boda pudo ser precipitada

A través de su cuenta de TikTok, Miley Cyrus compartió la parte 37 de ‘Used To Be Young’, serie realizada a manera de entrevista individual y producida para TikTok que además es homónima a su más reciente single. Ahí, reveló detalles nunca antes dichos sobre su separación, poniendo especial atención al momento en que se dio cuenta que su lugar ya no era más a lado del actor Liam Hemsworth. “Ahora quiero que nos relajemos (en referencia al tono que hasta ese momento había llevado el confesionario), porque esto es realmente serio. El Festival de Glastonbury fue en junio de 2019, cuando tomé la decisión (de separarse)”, dijo a las cámaras.

Aprovechó para aclarar que su matrimonio siempre se concibió desde el amor, respeto y admiración mutua; sin embargo, hubo factores de por medio que pudieron haber acelerado el proceso de unión, lo que los llevó a la ruptura final. “El plan de Liam y mío sobre casarnos definitivamente nació primero desde un lugar de amor, porque estuvimos juntos por 10 años, pero también tuvo su origen en un trauma. Estábamos tratando de reconstruirnos tan rápido como nos fuera posible”, comentó. Recordemos que la pareja pronunció el anhelado “Sí, acepto” en diciembre de 2018, por lo que cuando la intérprete se refiere a “reconstrucción” habla de la pérdida del hogar que ambos compartían en Malibú a causa de los incendios forestales en California un mes atrás; el inmueble se redujo a cenizas.

VER GALERÍA

Finalmente, explicó que fue el mismo día de su participación en el festival cuando decidió que era momento de emprender una nueva ruta de vida en solitario, sumando ese instante a la lista de momentos en los que no se encontraba del todo preparada para enfrentar a un público, pero donde interpuso el show a su persona. “El día de la presentación fue el día que decidí que seguir en la relación ya no era funcional en mi vida. Ese momento fue otro donde el trabajo, el espectáculo, el personaje estuviera primero, y creo que esa es la razón por la que hoy en día es muy importante para mí que no se vuelva a repetir, que el ser humano sea primero” concluyó.

¿Cómo fue trabajar junto a Liam?

En el mismo especial de TikTok, Miley habló de su primer acercamiento a Liam, recordando su co-protagónico en la película ‘The Last Song’ (La Última Canción), estrenada en el año 2010. Destacó igual el por qué considera que su trabajo en conjunto para la pantalla resultó atractivo para el público. “En 2008 necesitaba hacer otra película en alianza con Disney, pero no quería que formara parte del universo de Hannah Montana”. Luego de trabajar en el guion y construir —para ese momento— una sólida historia de amor solo para la ficción, inició la búsqueda de histriones que encarnaran lo escrito en papel. “Una vez que tuvimos terminado el libreto, era el momento de audicionar a todos los hombres para definir quién interpretaría a Will, mi novio en la cinta. Después de reducir el número de cientos, llegamos a los tres finalistas, y Liam era parte de ese pequeño grupo”, dijo.

VER GALERÍA

Por último, en el breve video argumentó las razones por las que considera que el filme conectó tan bien con las audiencias. “Creo que uno de los elementos que hizo que esa película fuera y se sintiera tan especial fue ver a una pareja muy joven enamorarse entre sí, lo que a la vez ocurría en tiempo real, en la vida real. La química fue innegable y fue solo el inicio de una larga relación de 10 años”, finalizó.