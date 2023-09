La reacción de Stephanie Salas al ser cuestionada sobre la posibilidad de casarse con Humberto Zurita

La complicidad con la que Stephanie Salas y Humberto Zurita han construido su relación, les ha permitido vivirla plenamente y con gran ilusión, mostrando siempre un profundo respeto hacia sus respectivas historias de vida y una gran madurez que los ha llevado a construir consolidarse como pareja. Algo que sin duda se ve reflejado en las muestras de cariño que suelen dedicarse de forma pública y de las que sus fans han sido testigos, una razón que los ha llevado a verse inmersos en cuestionamientos relacionados con su noviazgo, los cuales siempre se inclinan a la posibilidad de que en algún momento de su relación lleguen a tomar la decisión de llegar al altar. Un punto del que Stephanie ha querido hablar en una reciente entrevista, en la que con total apertura ha dejado en claro su postura respecto a este tópico.

Las palabras de Stephanie sobre su relación con Humberto

Fue durante una charla que sostuvo con el programa Ventaneando, en la que también estuvo presente Humberto, que la pareja no pudo evitar los cuestionamientos respecto a la evolución de su relación, específicamente sobre si es que existe la posibilidad de que en algún momento de su vida piensan casarse, algo a lo que la intérprete contestó de manera muy puntual. “La verdad es que la pasamos muy bien. Somos una pareja que la pasamos bien, nos divertimos mucho entre nosotros”, expresó la cantante con total honestidad, dejando en claro que por ahora se encuentran disfrutando de su noviazgo y se encuentran bien así como están.

En ese mismo sentido, Stephanie reveló que por ahora se encuentran disfrutando de una etapa muy especial de su relación, en la que han podido vivir su relación desde una perspectiva diferente, ahora como compañeros de trabajo, pues comparten créditos en la obra de teatro ¡Papito Querido!, algo que también les ha permitido mostrar un poco del amor que se tienen a su público. “Subir al escenario y poder tener esa dicha doble, de también pisar ese mundo alterno, esos personajes que te permiten explorar otras cosas; yo creo que eso es lo que le gusta a la gente, que en verdad que sin que te des cuenta estás entregando muchísimo siendo una pareja en el escenario, y eso es lo que la gente quiere ver, entonces tienen que ir a ver cómo nos besamos y nos apapachamos”, agregó.

La romántica felicitación de Stephanie para Humberto

La semana pasada, Humberto Zurita celebró un cumpleaños más, por lo que aprovechó esta fecha para irse de viaje en compañía de sus dos hijos, Emiliano y Sebastián, así como de su novia, Stephanie Salas y la hija de ella, Camila Valero, a San José del Cabo, Baja California. Como era de esperarse, la primera en pronunciarse al respecto fue Stephanie, quien a través de su perfil de Instagram compartió una fotografía de Humberto la cual acompañó de un emotivo mensaje en el que la actriz le expresó el profundo amor que tiene por él, así como sus mejores deseos para esta nueva vuelta al sol que comienza. Feliz cumpleaños, amor mío. “La luna azul de estos días, todas las estrellas del firmamento y el amor más puro y profundo para ti hoy en tu cumpleaños y todos los días que iluminan tu existir y bellísimo ser de luz mi corazón. A tirar la casa por la ventana y ¡a celebrar amor mío. Te amo con todo mi ser. Happy Birthday”, expresó la intérprete emocionada.

Lo que dijo Stephanie sobre la boda de Michelle

En la charla que sostuvo Stephanie Salas como el programa Ventaneando, quiso compartir algunos detalles de la organización de la boda de su hija Michelle Salas, y aunque fue un tanto discreta, dejó en claro que ha podido ayudar a la influencer en algunos temas relacionados con la organización. “Está enamoradísima, ilusionadísima”, compartió. “(La ayudo) en lo que puedo, porque es difícil, es toda una agenda, yo todavía no tengo mi vestido, Humberto no tiene nada”, expresó. “No tenemos nada todavía para ir, y estamos entre la gira e iremos viendo”, agregó. Al ser cuestionada sobre si la locación de dicho evento sería República Dominicana, como se ha rumorado, la cantante fue discreta: “Pues es que ya ves que es un estuche de monerías mi hija, entonces me sorprende todos los días… Al rato (va a querer) en casa de la Pinal, eso estaría muy padre”, finalizó.