Mila Kunis y Ashton Kurcher abogaron por su amigo Danny Masterson en la corte

Después de que se diera a conocer el veredicto del juicio en el que el actor Danny Masterson fue hallado culpable de dos, de los tres cargos por abuso sexual de los que estaba acusado, varios detalles del juicio en contra de la estrella de televisión han salido a la luz. De acuerdo con información del diario Daily Mail, quien tuvo acceso a varios documentos presentados en la corte por la defensa del histrión, se sabe que Mila Kunis y Ashton Kutcher, sus excompañeros de reparto en That 70’s Show, no solo le mostraron su apoyo a nivel personal, antes del veredicto final, los actores escribieron cartas dirigidas a la jueza del caso en las que le pidieron indulgencia para su amigo. Se sabe que la pareja escribió estos textos antes de que se diera a conocer la condena de treinta años por violación a dos mujeres. Según se lee, los actores aseguraron que Danny: “trataba a las personas con decencia, igualdad y generosidad”.

Las cartas de Ashton

En la carta escrita por Ashton resaltó su relación de amistad por más de dos décadas: “Es un ser humano extraordinariamente honesto e intencional. En más de 25 años de relación no recuerdo que él me haya mentido nunca. Me ha enseñado a ser directo y a afrontar los problemas de la vida, a resolverlos y seguir adelante”, se lee en el documento que forma parte del expediente del caso. Aseguró que Masterson es un amigo incondicional: “Danny es una persona que siempre está ahí para ti cuando lo necesitas. No sólo es un buen amigo para mí, sino también lo he visto ser un buen amigo para los demás, es el tipo de hermano que otros tendrían la suerte de tener”, resaltó el actor quien comenzó su relación de amistad con Danny durante las grabaciones del famosos show de televisión que los catapultó a la fama.

El apoyo de Mila

Por su parte, la esposa de Ashton, Mila Kunis, quien también formó parte de That 70’s Show, habló de cómo Danny siempre ha sido un referente como amigo: “La calidez, el humor y la perspectiva de la vida de Danny Masterson han sido una fuerza impulsora en la formación de mi carácter y la forma en que afronto los desafíos de la vida”. La actriz fue más allá asegurando que es un “excelente modelo a seguir”, además puntualizó que durante el tiempo en el que pasaron gran parte de su tiempo juntos, el actor jamás mostró comportamientos erráticos: “Su dedicación a evitar todas las sustancias me ha inspirado, no sólo a mí, sino también a muchos otros en nuestro círculo. La firmeza de Danny en promover un estilo de vida libre de drogas ha sido una guía en mi viaje por el mundo del entretenimiento y me ha ayudado a priorizar mi bienestar y concentrarme en tomar decisiones responsables”, confesó Kunis.

Ashton y Mila no fueron los únicos actores de That 70’s Show que mostraron su apoyo a Danny e intentaron, con sus testimonios, ayudar a su amigo, Debra Jo Rupp, quien interpretó en la serie a Kitty Forman, también escribió una carta en apoyo al histrión: “Danny siempre fue respetuoso y amable. En los días del show, cuando venía el equipo de cámaras, Danny era quien estrechaba la mano de cada camarógrafo antes de comenzar”, escribió la actriz. Por su parte, Kurtwood Smith, quien daba vida al esposo de Rupp en la serie, afirmó: “Considero que Danny es un actor talentoso, trabajador y generoso. Lo he visto siendo respetuoso y considerado con aquellos con quien ha trabajado”, aseguró.

El veredicto final

Otras estrellas que se sumaron a esta campaña de apoyo a Danny fueron Sheaky Pere, Giovanni Ribisi, William Baldwin y el productor de televisión Shaw Piller; sin embargo, sus peticiones no impidieron que el actor fuera declarado culpable. Danny Masterson fue condenado a 30 años de prisión por el delito de violación en contra de dos mujeres. Al escuchar su veredicto, el actor se despidió de su esposa Bijou Phillips, quien lo acompañó durante todo el proceso legal, para luego ser escoltado por personal de seguridad hasta la prisión donde cumplirá su condena. El actor, de 47 años de edad, no reaccionó al fallo de la jueza del Tribunal Superior de Los Ángeles, Charlaine Olmedo, quien dictó 15 años por cada caso, una sentencia que se ejecutará de manera consecutiva.