Valentina y Emi, hijos de Alejandro Fernández, se conmueven a recordar a su abuelo

Como parte de la promoción por el lanzamiento de Tinu x Emi, el concepto musical de Valentina y Emiliano Fernández, hijos de Alejandro Fernández, los jóvenes acudieron esta mañana en compañía de su mamá, Ximena Díaz, al programa de Joaquín López-Dóriga quien les brindó un gran recibimiento proyectando un emotivo video en el que recordó el talento de su abuelo, don Vicente Fernández. Impactado de poder conversar con los nietos de El Charro de Huentitán: “Es la tercera generación de los Fernández que me toca entrevistar”, dijo, el Teacher quiso saber si el patriarca de la familia tuvo la oportunidad de escucharlos cantar. Conmovidos por las imágenes de su abuelo, los chicos dijeron: “Estamos muy emocionados”. Durante esta charla, Valentina y Emiliano recordaron cómo, a pesar de que don Vicente no tuvo la oportunidad de escucharlos de manera profesional, desde muy pequeños los alentó a cantar, pues la música siempre ha sido la clave de la unión en la familia Fernández: “Cantar es nuestro sueño y nuestra pasión”, reconoció Emiliano.

Durante la entrevista, Joaquín López-Dóriga recordó la ocasión en la que entrevistó a don Vicente y le confesó que, en un principio, Alejandro Fernández estaba más inclinado por el rock, ¿qué le dijo a ustedes?, cuestionó el periodista sobre su propuesta musical: “Mi abuelo siempre fue el mejor. Emi y yo desde muy temprana edad definimos nuestro sonido, el regional siempre va a estar adentro de nuestro corazón, somos muy jóvenes, no sabemos qué vaya a pasar y siempre la puerta estará abierta para tocar ese género”, aseguró la menor de los Fernández. Valentina contó cómo la música siempre ha estado presente en sus vidas: “Empezamos a estudiar cuando teníamos cuatro y dos años, yo toco el piano, Emi toca la guitarra, nos encanta, siempre ha sido lo más fundamental y lo que más amamos, claramente al estar rodeados de una familia que nos brinda eso, es nuestro amor, la unión entre todos y… estoy como sentimental”, dijo conmovida.

A casi dos años del sensible fallecimiento de El Charro de Huentitán, su ausencia continúa siendo un tema sensible para todos en la familia: “Yo desde muy chiquita canté y mi abuelo siempre estuvo ahí para mí, siempre me escuchaba cantar, nos pedía que le cantáramos…”, hizo una pausa y visiblemente conmovida dijo: “Es que todavía es como muy… es muy especial para nosotros. Desde muy chiquita me pedía que le cantara y me enseñó, me contó cómo le enseñó a mi papá a cantar Como quien pierde una estrella, a mí me enseñó a cantarla igual, siempre estuvo ahí para nosotros, fue un maestro increíble tal como lo es mi padre”, recordó. Fue tal la emoción de la joven que tuvo que pedirle a su hermano que siguiera hablando, momento en el que Emiliano contó que sí tuvo la oportunidad de cantar a su lado de una manera muy privada: “Nunca en un escenario, pero sí llegué a cantar con él”.

Emiliano recordó el día en que, a manera de obsequió grabó algunos temas de su abuelito quien, siempre tuvo la disposición de guiarlo: “Él fue el primero que me enseñó a respirar por la nariz, en vez de por la boca, justo es algo que todavía me cuesta trabajo. Una vez le grabé unas canciones en la escuela, le quise dar algo especial, le grabé tres canciones suyas, se las di, no estaban muy bien grabadas y me dijo: ‘Mijo vente al estudio, las grabamos juntos’”. Sobre qué opina El Potrillo de este concepto musical, el joven cantante dijo: “Mi papá está súper emocionado y feliz, siento que sí está orgulloso de nosotros”.

Aprovenchando su presencia en el estudio, los chicos interpretaron el tema Déjà vu, un tema que dejó a López-Dóriga sin palabras: “Me pongo de pie, nunca me lo imaginé, me han dejado sorprendido”, comentó. Agradecida por el espacio que le dio a sus hijos, la modelo colombiana Ximena Díaz comentó tras bambalinas: “Gracias por esta oportunidad don Joaquín”. Sobre cómo surgió esta propuesta musical, Valentina contó que el apoyo de su papá fue fundamental: “Fue un proyecto que Emi y yo hicimos orgánicamente, porque siempre hacemos música, nos encanta escribir las canciones junto a todo nuestro equipo. Escribimos unas canciones y todavía no estábamos encaminados a dar el primer paso, pero siempre supimos que era lo que queríamos hacer, cuando hicimos las primeras canciones se las mandamos (a su papá) y le encantaron, estuvo muy emocionado, nos dio consejos de dicción, de la voz y todo y con esos consejitos, que son increíbles, hicimos este proyecto”.