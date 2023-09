Enérgica, Andrea Legarreta defiende a Mónica Noguera ante los rumores

Con firmeza, Andrea Legarreta expresó su molestia tras las especulaciones difundidas por un medio de comunicación, el cual adjudicó a Mónica Noguera la responsabilidad de su ruptura matrimonial con Erik Rubín. Fue a través del programa televisivo Hoy que la presentadora defendió de manera contundente a Noguera de los señalamientos, pidiendo un alto a los responsables de propagar rumores de esa índole. Visiblemente molesta a cuadro, Legarreta además advirtió que buscará la manera de detener este tipo de agresiones que atentan contra la integridad tanto de ella como de los suyos. En su mensaje, también hizo un breve recuento de lo que se ha dicho en torno al fin de su relación, desmintiendo cada una de estas versiones de forma tajante.

¿Qué dijo Andrea Legarreta de Mónica Noguera?

La mañana de este 8 de septiembre Andrea tomó la palabra durante uno de los segmentos del programa Hoy, desmintiendo de manera categórica todo lo que se ha dicho sobre su separación. Específicamente, alzó la voz por Mónica: “El día de hoy quiero hablar como mujer, para apoyar y defender y ser justa con otra mujer. Resulta que hay un par de conductores… a lo que voy es a que ahora me entero que dicen que Mónica Noguera fue la culpable, amante de Erik y que por eso es que él y yo tomamos la decisión de separarnos. A mí no me causa risa, a mí me causa indignación como mujer. Ella es una mujer extraordinaria, es una mujer divina que no merece que la pongan en un sitio que no corresponde…”, expresó la presentadora, mientras sus demás compañeros se mostraban empáticos con ella.

Echa abajo los rumores sobre su vida

Andrea continuó con su intervención y aprovechó para enumerar cada una de las especulaciones vertidas por ese medio sobre su vida personal, poniendo así al tanto a los televidentes de los atropellos que ha sufrido a lo largo de un tiempo. “Estos señores, desde que nosotros dimos esta información a cerca de nosotros como pareja, primero pónganse de acuerdo porque su credibilidad está por los suelos, empezando porque cuando pasó esto ellos decían que yo tenía una relación de no sé cuántos años con Cristian de la Fuente, que teníamos un departamento juntos en una colonia que ni siquiera sé que exista, sin una sola prueba, afirmando esto. Después que Erik era con su dentista, mentira, sin una sola prueba. Después que el Apio (Quijano)… otra mentira, así se han seguido, a mí que con un expresidente... ahora que Mónica Noguera…”, expuso.

Con total enojo, Andrea puso de frente la importancia de alzar la voz por Mónica, enteramente consciente de la serie de señalamientos a los que ella y su familia han tenido que hacer frente durante estos meses. “Yo quiero decirlo, en verdad ya nosotros lo que ustedes digan o lo que digan los demás, ya para nosotros créanme que hay cosas mucho más importantes. Nosotros sabemos nuestra historia… Qué bueno que hay demandas y qué bueno que sí proceden. Lo estoy haciendo por Mónica porque fíjense ustedes que fuerte es esto porque para mis hijas lo que la gente diga, lo que sigan sumando, ellas lo que ven y lo que viven es su realidad. Para Erik, para mí, una rayita más…”.

No se quedará de brazos cruzados

Antes de finalizar, Andrea reiteró su enérgico llamado para detener ese tipo de señalamientos contra su persona, advirtiendo que buscará la manera de solucionar las cosas. Así mismo, lamentó que dados los rumores en torno a Mónica Noguera, la conductora esté siendo atacada por la gente. “Lo que ustedes están haciendo ahora con Mónica, de ponerla en un lugar de la amante, en donde la gente además se enoja, se sube, la insultan, la ofenden, no me parece justo. Ya estuvo bueno, señores, vamos a buscar la manera de que ya le paren… Todas son mentiras, no ponen una sola prueba de nada… Ya párenle, que onda con la inhumanidad…”, dijo Legarreta, mientras recibía el apoyo total de sus compañeros de la producción, quienes opinaron sobre los lamentables comentarios que esos comunicadores han propagado a lo largo de este tiempo.

