La mamá de Maite Perroni comparte detalles de su estado de salud tras dejar el hospital

En contraste con el júbilo que mostraron los integrantes de RBD a su regreso a los escenarios, con el arranque de Soy Rebelde Tour, en privado, Maite Perroni enfrentó una situación que por fortuna ha superado: la hospitalización de su mamá. En medio de la gira con la que se reencontró con sus fans luego de 15 años, la cantante afrontó esta situación con entereza y mostrando su profesionalismo cumplió con todos sus compromisos laborales pese a que doña Maite Beorleguie se encontraba internada. Después de días de silencio, fue la propia mamá de la cantante quien compartió con sus seguidores de Instagram algunos detalles de su estado de salud, como que ya abandonó el nosocomio y está recuperándose en casa. Con dos imágenes desde el hospital, la mamá de Maite aprovechó esta publicación para agradecer a sus hijos por el apoyo incondicional que le han mostrado en los últimos días. En su mensaje no olvidó a su pequeña nieta Lía, de apenas dos meses de nacida y a su yerno, el productor Andrés Tovar, de quien también recibió mucha contención, de acuerdo con sus propias palabras. Aunque no especificó el motivo de su ingreso, reveló que está mucho mejor.

El mensaje de la mamá de Maite

Desde que abrió su cuenta de Instagram la terapeuta psicosomática suele utilizar este espacio para compartir frases motivacionales con sus más de 17 mil seguidores; sin embargo, en un par de ocasiones ha usado esta red para publicar detalles de su vida privada, tal como sucedió hace unas horas cuando, en compañía de imágenes del hospital, escribió: “Gracias una vez más a la Virgen y a Dios por la vida. Han sido tiempos difíciles de hospitales y operaciones; sin embargo, de esperanza, amor y de aceptar lo que es. Gracias siempre a mis hijos Maite, Adolfo y Francisco por su amor incondicional y apoyo a mis preciosos Mila, Lucas y Lía, los amo tanto. Estoy aquí, para verlos crecer, amar y reír. A mi familia, hermana-sobrino, a ti. A Andrés, Andrea, Bessy y Gaby, a mis amigas queridas que siempre están. A la vida por darme tanto. Cada día por darme una nueva oportunidad. Hoy ya en casa”, se lee en su perfil.

La maternidad y la gira

La publicación de doña Maite encendió todas las alertas entre los fans de la cantante quienes, en redes se han mostrado muy preocupados por la situación familiar que atraviesa. Aunque Maite no ha hablado públicamente del tema, sí reaccionó al texto de su mamá a quien le escribió en los comentarios: “Mamita te amo con mi vida”. Entre los likes que destacan está el de Andrés Tovar quien, desde que Maite comenzó la gira, el productor ha estado a su lado para apoyar y estar al pendiente de su hija Lía, mientras su esposa hace lo que ama: “Valen la pena todos los movimientos que esto implica y el apoyo de nuestras familias, de nuestras parejas, de nuestros papás, de nuestros hermanos, de verdad, de nuestra gente más cercana que nos sostiene y nos contiene y nos impulsan a estar fuertes y bien para poder disfrutar cada momento de lo que estamos viviendo”, confesó hace unos días Maite en entrevista para Billboard.

Durante esta conversación, en la que estuvo acompañada de sus compañeros de agrupación, Maite habló un poco de cómo ha estado compaginando la maternidad con la gira, una labor que no podría realizar sin el apoyo de su esposo: “Es una etapa muy linda, poderlo vivir ahora desde este lugar, pero también es difícil, también está dura, pero no hay nada que nos dé más tranquilidad y paz que el saber que nuestros hijos estén bien, que estén cuidados, acompañados y que estén cerca. Para mí, con Lía que es una bebé tan chiquita, en este momento lo que quiero es que sepa que su mamá está ahí, yo saliendo de aquí corro a ella y no me desprendo un segundo. Es lo más importante de mi vida”, puntualizó.

El amor de sus padres

A lo largo de su carrera como artistas han sido contadas las ocasiones en las que Maite comparte detalles de su vida familiar; sin embargo, hace un par de semanas, como el resto de los invitados al podcast El rincón de los errores, conducido a Marimar Vega, se abrió de capa y compartió pormenores de la gran relación que tiene con sus papás: “Mi base familiar para mí sí fue muy sólida, eran mis papás y mis hermanos mi amor y mi seguridad. Crecí en un espacio que me hizo creer que el mundo era muy bonito, color de rosa, hoy lo agradezco porque fue una niñez hermosa. Mis papás cuidaron mucho ese ambiente, sí separaron ese mundo adulto de nosotros y para mí, que soy la mayor, fue muy importante, porque me dieron una base súper sólida y amorosa”, reconoció la cantante quien contó que fue cuando comenzó su carrera artística se tuvo que enfrentar al mundo real y a los retos que ha tenido que vivir siendo figura pública.