La emoción de Sofía Castro al celebrar cuatro años de noviazgo con Pablo Bernot

Feliz por sus logros profesionales, Sofía Castro también celebra la estabilidad que ha logrado consolidar a nivel personal. Para la joven actriz se trata de un momento importante, pues una de sus mayores inspiraciones es sin duda el amor. Orgullosa de esa armonía, festeja así por todo lo alto sus cuatro años de romance junto a Pablo Bernot, una experiencia del todo gratificante, según ha dejado saber la también hija de José Alberto El Güero Castro y Angélica Rivera, quien ha sido muy abierta al compartir detalles sobre la manera en que vive este sentimiento, segura de querer trazar planes a futuro con su galán, como el hecho de llevar a cabo una boda o incluso formar una familia.

El romántico mensaje de Sofía Castro a su galán

Desde la ciudad de Madrid, Sofía dedicó un romántico mensaje a su novio por la llegada de este especial día. Para hacer más significativo el detalle, retomó una fotografía en la que aparece disfrutando junto a su galán en lo que parece ser un festival de música, una foto en la que ella aparece sobre los hombros del joven mientras alza una de sus manos. “Feliz cuatro años. Gracias por todo y por tanto”, escribió la intérprete en la imagen, la cual publicó en sus historias de Instagram. Recordemos que fue en octubre de 2019 cuando Sofía, ante la atención de sus seguidores, presentó formalmente a su novio. Ese día, y tan activa como siempre en sus redes sociales, publicó una imagen en blanco y negro dando un abrazo a su galán. Sin más preámbulo y con la intención de poner fin a la incertidumbre, dijo: “Sí, él es mi novio”, escribió.

Estos días, Sofía ha aterrizado en la ciudad de Madrid. Desde la capital española la joven ha compartido algunas instantáneas de su paso por un restaurante en el que se ha deleitado probando todo tipo de platillos. Aunque todavía no revela el misterio detrás del motivo de este viaje, se ha dejado ver muy contenta y luciendo guapísima. Tampoco se sabe si va acompañada de su novio, con quien disfruta emprender viajes siempre que sus respectivas agendas se los permita, según sus diversas publicaciones en redes sociales a lo largo de este tiempo, en el que sus fanáticos también han sido testigos de su historia de amor.

¿Boda en puerta con Pablo Bernot?

Casarse y formar una familia es una de las grandes ilusiones de Sofía Castro, aunque por el momento tiene muy claras sus prioridades. Con total apertura, la joven ha abordado el tema en varias ocasiones, aunque recientemente sorprendió con su respuesta al ser cuestionada sobre si desea celebrar una boda próximamente con Pablo. “Todavía no. No sé por qué todavía me quieren casar y casar y casar…”, dijo Sofía sonriente durante una entrevista concedida al programa Hoy en julio pasado, revelando los motivos detrás de esta decisión. “(Para) disfrutar a la familia y sobre todo la chamba, quiero concentrarme mucho en el trabajo y ya, será cuando tenga que ser…”, explicó la intérprete, quien ahora se encuentra plena tras el éxito de la telenovela en la que participa, también producida por su padre, Tierra de Esperanza, en la que comparte créditos con Andrés Palacios.

A lo largo de estos cuatro años, tanto Sofía como Pablo han podido construir una relación amorosa basada en el respeto, cariño y apoyo mutuo, así lo compartió la actriz en su charla con el matutino de Televisa. “Muy contenta, la verdad es que es un niño que me apoya mucho, nos queremos mucho y la verdad estamos en una etapa de la relación muy bonita…”, explicó. En ese mismo espacio, aseguró sentirse tranquila por el hecho de haber consolidado el equilibrio, pues dadas sus ocupaciones profesionales, principalmente las de ella como actriz, a veces no es tan sencillo poder permanecer juntos. “Él tiene una vida un poco más tranquila, un poco más estable en cuestión de tiempos, él tiene como una rutina mucho más estable, no se tiene que ir…. A mí me toca de repente agarrar dos vuelos y correr, irlo a ver, estar un día… Trato de compaginar y lo más importante es que él me apoya…”, confesó.

