Camila Valero, hija de Stephanie Salas, habla de la relación que tiene con Humberto Zurita

Desde que Cupido flechó a Stephanie Salas y Humberto Zurita cuentan con el apoyo incondicional de sus respectivos hijos a quienes hicieron partícipes de la relación desde el comienzo. Después del viaje familiar con el que celebraron el cumpleaños del actor en San José del Cabo, el pasado fin de semana, en el que vimos a la pareja muy contenta en compañía de Camila Valero, hija menor de ella y a Sebastián y Emiliano Zurita, hijos de él, la prensa mostró su curiosidad por conocer los pormenores del noviazgo de los actores, razón por la que aprovecharon su encuentro con la menor de las hermanas Salas para conocer más detalles. A su paso por la alfombra roja de un evento en la Ciudad de México, al que asistió con su hermana mayor, Michelle Salas, Camila habló de lo enamorada que encuentra su mamá y de lo bien que se llevan ellas con Humberto, a quien conocen desde que eran niñas. Vestida para brillar con un atuendo plateado, la joven actriz aseguró que su mamá está más feliz que nunca, pero no quiso aventurarse a responder si ve la posibilidad de que esta relación llegue al altar: “No sé la verdad, yo creo que le tendrían que preguntar a ella”, confesó.

Con la sinceridad que siempre se maneja con los medios de comunicación, la joven de 26 años de edad, confesó que para ella lo más importante es ver a su mamá feliz: “Lo único que sé es que está muy contenta, los dos van muy sólidos, pero no sé si haya boda a la vista”, reconoció de acuerdo con información del programa Ventaneando. En ese mismo evento, Camila fue cuestionada sobre cómo era su relación con el novio de su mamá: “Súper bien (nos llevamos), es un gran padrastro”, comentó divertida, mientras posaba para los fotógrafos. Sobre cómo ve a Stephanie Salas en su faceta de novia, dijo: “Muy enamorada, muy contenta”. Desde que se hizo público el romance entre los actores, las hijas de Stephanie han vivido la historia muy de cerca, de hecho, hace justo un año, cuando se hizo oficial su relación, las hermanas Salas se sumaron a las vacaciones de los Zurita a Ensenada, primer destino que visitaron todos juntos.

Para muestra de la gran relación que tiene Camila con el novio de su mamá está la publicación que realizó el pasado fin de semana en Instagram donde compartió fotos y videos de esta escapada a la playa para celebrar al actor: “Un fin muy lindo festejando a Humberto Zurita”, agradecido por el guiño de la joven, Humberto escribió en los comentarios: “Gracias por tu compañía Cami. Fue un gran festejo a su lado”. Por su parte, Michelle Salas, la hija mayor de Stephanie, confesó que le hubiera encantado formar parte de este viaje; sin embargo, entre los preparativos de su boda y sus compromisos laborales le fue imposible unirse: “Los extrañé”, escribió la influencer quien está próxima a casarse con su prometido Danilo Diazgranados.

Otro tema que también levanta mucha curiosidad entre los medios de comunicación es la próxima boda de Michelle, razón por la que le preguntaron a Camila cómo va su hermana con los preparativos: “Estoy muy contenta por ella, de verla hacer su vida. Está estresadísima, eso sí lo sé. Yo creo que como cualquier boda es un estrés planearla, pero está feliz, que es lo más importante”, reconoció. La joven adelantó que tendrá un papel muy importante en el enlace: “Sí seré dama de honor”. Ahora que el amor le sonríe a su mamá y a su hermana, Camila confesó si, en un futuro, a ella también le gustaría caminar hacia el altar: “Sí me gustaría casarme, me emociona todo el proceso y estar con alguien en un matrimonio, pero tengo tanto qué hacer, que me siento en pañales en términos de mi carrera de mi vida profesional, entonces, todavía lo veo un poquito lejos”, confesó.

Como su hermana Michelle, Camila también posee un gran estilo y un gusto nato por la moda, en ese sentido, admitió que es una herencia de las Pinal quienes siempre se han caracterizado por marcar tendencia: “Cada quien tiene un estilo muy suyo. Es algo que crecimos viendo en mi bisabuela, mi abuela todas portando looks muy icónicos, a mi mamá también, entonces creo que es algo que siempre ha estado muy presente en nuestras vidas”, puntualizó. Sobre los atuendos que las mujeres de su familia portarán en la boda de Michelle aseguró: “Muchos! Ahí van a ver, no van a decepcionar”. La actriz, quien en próximos días anunciará cuál será el proyecto donde realice su primer protagónico, también contó detalles de cómo celebrará la dinastía Pinal a doña Silvia quien, este 12 de septiembre, cumplirá 92 años de vida: “Hoy en día la prioridad es que mi abuela esté cómoda, que esté segura, entonces, probablemente estaremos en la casa y haremos algo chiquito entre familia”, puntualizó.