Bárbara Mori recuerda la batalla de salud que enfrentó: 'Pasó por mi mente la muerte'

Diversos acontecimientos han marcado la vida de Bárbara Mori, quien con total fortaleza ha logrado salir avante de cada episodio. Segura de sí misma ha hecho frente a sus batallas, entre ellas la del diagnóstico de cáncer que recibió tiempo atrás, cuando con tan solo 29 años la noticia cimbró por completo su realidad. En ese entonces, la actriz atravesó por un instante agridulce, pues a la par de encontrarse ávida por conquistar sus sueños profesionales, su mayor preocupación fue velar por el bienestar de su hijo, Sergio Mayer Mori, quien era apenas un niño. Sin embargo, nada detuvo la marcha de la uruguaya, pues con firmeza se dispuso a vivir esa lucha, convencida de su capacidad para poder librar las adversidades, a pesar de lo complejo que resultó para ella asimilar esa circunstancia.

El día en que Bárbara Mori fue diagnosticada con cáncer

Con total claridad, Bárbara evocó en una reciente entrevista concedida a Revista 192, ese día que marcó un antes y un después en su historia personal. Tras varias revisiones de rutina, recibió una llamada de su médico, alertándola sobre una situación de importancia. “Tenía 29 años y el doctor que me hacía el Papanicolau cada año me dijo: ‘Oye, los resultados… Necesito que nos veamos para platicar’. Fui a su consultorio y me dijo: ‘Tienes cáncer. Tienes cáncer en el cuello del útero’…” recordó la intérprete durante la íntima charla, expresando cómo tras su diagnóstico vivió una marejada de pensamientos que la intranquilizó de golpe. “Cuando escuché la palabra cáncer, pasó por mi mente la muerte, obvio, e inmediatamente después mi hijo, que en ese entonces tenía nueve años…”, confesó.

Esos días, Bárbara tenía un viaje en puerta a Canadá con la finalidad de estudiar inglés. Gracias a la recomendación de su médico cumplió con ese compromiso, pues asegura el cáncer le pudo ser detectado a tiempo, aunque la programación de una cirugía fue necesaria. “Me fui a Canadá con cáncer, viajé con mi enfermedad y estuve allá, en el salón de la escuela, estudiando, y fue una experiencia muy, muy dura, porque atravesé todo ese proceso sola… Estuve dos meses con la enfermedad en mi cuerpo, atravesando todo eso sola…”, relató la actriz a la publicación antes citada, destacando su cambio de actitud hacia la vida a partir de ese momento tan crucial. “Aprendí muchísimo y para mí el cáncer fue un gran maestro. Me enseñó a valorar lo que tenía en el presente, porque en ese entonces no tenía las oportunidades de trabajo que me hubiera gustado tener. Vivía en una constante insatisfacción…”, contó.

Bárbara y el recuerdo de su cirugía

Ante la incertidumbre a raíz del duro diagnóstico solo había una certeza; Bárbara debía ser operada contemplando incluso el hecho de retirarle la matriz. Por fortuna, según cuenta, todo resultó favorable para ella, hoy agradecida por las valiosas lecciones aprendidas a partir de ese suceso. “Regresé a México, me operaron y todo salió bien; tengo mi matriz, no me la tuvieron que quitar. Siento que todas las experiencias, sobre todo las duras y las malas, son experiencias para que aprendas quién eres…”, reveló en la entrevista, un espacio en el que Bárbara se sinceró sobre sus diversos miedos y su idea de la trascendencia humana, específicamente la muerte como un asunto en el que ha reflexionado a profundidad.

Con el apoyo de expertos y aplicando algunas terapias, Bárbara ha podido encontrar el camino, así como permanecer en un estado de tranquilidad y agradecimiento absoluto. De hecho, tiene muy claro lo que podría implicar la muerte bajo su propia concepción. “El trabajo interno que he hecho todos estos años, me permite estar en paz absoluta. Si me muero ahorita, lo que realmente pienso es que trasciendo: mi alma trasciende, mi espíritu trasciende, no sé hacia dónde, pero hacia algún lugar. Se muere el cuerpo, pero mi alma y mi espíritu seguirán su recorrido. Eso me emociona muchísimo, me emociona la vida más allá de lo que conocemos los seres humanos…”, explicó la actriz y también productora, segura de su crecimiento personal a lo largo de todos estos estos años, en los que cada experiencia le ha permitido evolucionar de alguna manera, motivo de gran orgullo.

